ARTICLE
2 March 2026

Vernehmlassung TJPV

BK
Bär & Karrer

Contributor

Bär & Karrer logo
Bär & Karrer is a renowned Swiss law firm with more than 170 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano and Zug. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world.
Explore Firm Details
Stellungnahme von Bär & Karrer zum Entwurf der Verordnung über die Transparenz juristischer Personen (TJPV) sowie zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung (GwV). Bär & Karrer begrüsst den Entwurf grundsätzlich...
Switzerland Finance and Banking
Daniel Flühmann,Peter Hsu,Urs Kägi
+6 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
Daniel Flühmann’s articles from Bär & Karrer are most popular:
  • within Finance and Banking topic(s)
Bär & Karrer are most popular:
  • within Antitrust/Competition Law, Intellectual Property, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)
  • in Switzerland

Stellungnahme von Bär & Karrer zum Entwurf der Verordnung über die Transparenz juristischer Personen (TJPV) sowie zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung (GwV). Bär & Karrer begrüsst den Entwurf grundsätzlich, identifiziert jedoch Korrekturbedarf. So lehnt Bär & Karrer den pauschalen Verweis auf die Referenzkriterien des Global Forum bei der Erfassung ausländischer Rechtseinheiten aus rechtsstaatlichen Gründen ab und fordert eine abschliessende Liste im Anhang der Verordnung. Bei der Definition der wirtschaftlich berechtigten Person plädiert Bär & Karrer für eine kaskadenförmige Prüfsystematik in Anlehnung an den bewährten Kontrollbegriff von Art. 963 Abs. 2 OR, um Rechtssicherheit und Systemkohärenz mit dem GwG zu gewährleisten. Zudem kritisiert Bär & Karrer die zu weite Fassung der Beraterregelung in der GwV und fordert eine Eingrenzung auf transaktionsbezogene Tätigkeiten.

Vernehmlassung zur Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen ("TJPV")

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Daniel Flühmann
Daniel Flühmann
Photo of Peter Hsu
Peter Hsu
Photo of Luca Jagmetti
Luca Jagmetti
Photo of Urs Kägi
Urs Kägi
Photo of Corrado Rampini
Corrado Rampini
Photo of Daniel Leu
Daniel Leu
Photo of Vera Naegeli
Vera Naegeli
Photo of Rocco Rigozzi
Rocco Rigozzi
Photo of Stephanie Walter
Stephanie Walter
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More