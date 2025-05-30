Прекращение трудовых отношений в Беларуси

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

К основным видам расторжения трудового договора относится расторжение:

1. по соглашению сторон;

2. в связи с истечением срока действия трудового договора;

3. по желанию, или по требованию работника, или по инициативе нанимателя;

4. в связи с переводом работника;

5. отказ работника от перевода; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда и иные обстоятельства, предусмотренные законодательством;

6. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

7. с предварительным испытанием.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

Трудовой договор может быть расторгнут нанимателем в следующих случаях:

1. ликвидации организации или сокращение штата работников;

2. несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья, вследствие недостаточной квалификации;

3. неявки на работу более четырех месяцев из-за болезни (за исключением некоторых случаев);

4. однократного грубого нарушения трудовых обязанностей (например, прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии и др.);

5. по иным основаниям.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

При увольнении работника наниматель должен соблюсти следующие процедуры:

1. уведомить работника (в случаях, предусмотренных законодательством);

2. уведомить профсоюз об увольнении работника (в случаях, предусмотренных законодательством) или получить у профсоюза согласие на его увольнение (если такая обязанность предусмотрена коллективным договором, соглашением);

3. издать приказ об увольнении и объявить его работнику под роспись;

4. произвести все выплаты, причитающиеся работнику от нанимателя на день увольнения, в том числе за неиспользованный трудовой отпуск;

5. выдать трудовую книжку.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

По общему правилу, уведомление нанимателем работников о намерении прекратить с ними трудовые отношения не является обязательным. Однако в законодательстве Беларуси предусмотрен ряд случаев, когда такое уведомление является обязанностью нанимателя.

Так, при расторжении трудового договора наниматель обязан не менее чем за два месяца до увольнения, если более продолжительные сроки не предусмотрены коллективным договором, соглашением, письменно предупредить работника о предстоящем увольнении в случаях ликвидации организации, сокращения штата работников, прекращения деятельности нотариуса и иных случаях.

В случае заключения контракта с работником наниматель обязан не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия письменно предупредить работника о решении продолжить или прекратить трудовые отношения.

Трудовой договор с домашними работниками может быть расторгнут по соглашению сторон с предупреждением об этом стороны по договору за три дня.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

При расторжении трудового договора по вине нанимателя работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка. В случае ликвидации организации или прекращения деятельности подразделений, а также при определённых обстоятельствах пособие составляет не менее трех среднемесячных заработков.

При других основаниях увольнения, таких как отказ от перевода или изменения условий труда, несоответствие квалификации, призыв на военную службу и восстановление на работе, работнику полагается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

Существуют особенности по выплате пособия при расторжении трудового договора с руководителем, заместителем или главным бухгалтером, а также с работниками, работающими неполное рабочее время.

Размер пособия может быть увеличен по условиям коллективного договора, соглашения или нанимателем.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

Прямого основания в трудовом законодательстве для увольнения в связи с низкой производительностью нет, но предусмотрено расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников. При увольнении по данному основанию преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда (однако, существуют исключения).

При увольнении в связи с совершенными работником нарушениями (например, прогул, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения) важным этапом является составление руководителем акта и докладной записки, которые фиксируют факт нарушения.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

Если работник считает, что был незаконно уволен нанимателем, он вправе обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и другими требованиями.

Срок обращения составляет 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов. При этом при пропуске по уважительным причинам указанного срока он может быть восстановлен судом.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Увольнение иностранного гражданина производится в общем порядке.

Однако, после увольнения иностранного гражданина у нанимателя появляются дополнительные обязанности:

Обязан вернуть в подразделение по гражданству и миграции специальное разрешение работника.

Обязан уведомить подразделение по гражданству и миграции о прекращении трудового договора.

Обязан обеспечить за счет собственных средств выезд работника из Беларуси при наличии определенных оснований.

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