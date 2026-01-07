Main Provisions Of The Tax Reform

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους

1. Για τα φυσικά πρόσωπα αναθεωρούνται και διευρύνονται οι φορολογικές κλίμακες με οριζόντια αύξηση του αφορολόγητου από €19.500 σε €22.000

Αναθεωρημένες κλίμακες και συντελεστής φόρου:

Φορολογητέο Εισόδημα Συντελεστής Φόρου €0 - €22.000 0% €22.001 - €32.000 20% €32.001 - €42.000 25% €42.001 - €72.000 30% €72.001και άνω 35%

Υφιστάμενες κλίμακες και συντελεστής φόρου:

Φορολογητέο Εισόδημα Συντελεστής Φόρου €0 - €19.500 0% €19.501 - €28.500 20% €28.500 - €36.300 25% €36.301 - €60.000 30% €60.001 και άνω 35%

2. Στις περιπτώσεις όπου το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα (συζύγων/συμβίων) είναι μικρότερο των €90.000 χωρίς τέκνα, €100.000 σε περίπτωση που τα τέκνα κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους είναι ένα ή δύο (2), τις €150.000 σε περίπτωση που τα τέκνα κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους είναι τρία (3) ή τέσσερα (4), τις €200.000 σε περίπτωση που τα τέκνα κατά την 31ηΔεκεμβρίου του φορολογικού έτους είναι πέντε (5) ή περισσότερα ή για μονήρης μικρότερο των €40.000 παραχωρείται σε κάθε σύζυγο ή συμβίο οι ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές για:

(α) «για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο €1.000, για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο €1.250 για το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και άνω €1.500:

(β) «εξαρτώμενα τέκνα» περιλαμβάνουν τέκνα τα οποία είναι φοιτητές ηλικίας μέχρι 24 ετών.».

(γ) τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή για ενοικίαση κύριας κατοικίας παραχωρείται έκπτωση μέχρι €2.000,

(δ) για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας ή για αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος παραχωρείται έκπτωση μέχρι €1.000.

3. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 12,5% στο 15%

4. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από διάθεση κρυπτοστοιχείων με οριζόντιο συντελεστή 8% (τυχόν ζημιές από διάθεση μπορούν να συμψηφισθούν με κέρδη εντός του ίδιου έτους)

5. Επεκτείνεται η περίοδος μεταφοράς ζημιών από 5 έτη σε 7 έτη

6. Επεκτείνεται η υπερέκπτωση 120% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης άυλου περιουσιακού στοιχείου μέχρι το 2030

7. Αυξάνεται σε €30.000 από €17.086 το μέγιστο όριο εξόδων ψυχαγωγίας που εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος

8. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης ύψους 8% επί των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) (μέχρι το διπλάσιο των απολαβών του εργαζόμενου) στη βάση εγκεκριμένου σχεδίου παροχής εργοδότη, σημειώνεται ότι το όφελος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του €1εκ εντός της 10 έτους περιόδου

9. Διευκρινίζεται ότι οι χαριστικές πληρωμές που καταβάλλονται από εργοδότη εφάπαξ (στην έναρξη ή στη λήξη της εργοδότησης) υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με οριζόντιο συντελεστή 20%, αφού παραχωρηθεί αφορολόγητο ποσό ύψους €200.000 στις περιπτώσεις όπου οι χαριστικές αποζημιώσεις δίδονται λόγω τερματισμού εργοδότησης

10. Επεκτείνεται η έκπτωση επί του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για ασφάλιστρα για κάλυψη μόνιμης ή μερικής ανικανότητας, πέραν της ασφάλειας ζωής

11. Παραχωρούνται αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) για δαπάνες που διενεργούνται σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για αγροτική ή κτηνοτροφική παραγωγή, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού επιδότησης

12. Τροποποιείται το ειδικό καθεστώς σύνταξης από την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό όπου για ποσό πέραν των €5.000 (αντί €3.420) να φορολογείται με 5%

Νόμος που τροποποιεί τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα

1. Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που κτώνται μετά την 1/1/2026

2.. Μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5%, για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την 1/1/2026,

3. Καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια – δηλαδή το 3% στο 75% των εισοδημάτων από ενοίκια (2,25%). Τα ενοίκια εισπρακτέα συνεχίζουν να φορολογούνται κάτω από το φόρο εισοδήματος.

4. Επιβάλλεται 5% φόρος παρακράτησης επί των μερισμάτων στα εισοδήματα που καταβάλλονται προς εταιρεία που είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία με χαμηλό φορολογικός συντελεστή,

5. Μειώνεται ο συντελεστής φόρου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς σε τόκους από κυβερνητικά ομόλογα άλλου Κράτους Μέλους και επί των καταθέσεων του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας στο 3%,

6. Εισάγεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των μη κατοίκων (NonDomicile) μετά την συμπλήρωση 17 ετών στην Κύπρο για περίοδο 5 πλέον 5 έτη με την καταβολή εφάπαξ ποσού €250.000 για την πενταετία,

7. Απλοποιείται η καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για εισοδήματα από μερίσματα και τόκους εξωτερικού (από δυο δόσεις σε μια) και θα καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος,

Νόμος που τροποποιεί του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους

1. Επεκτείνεται και στις αντιπαροχές ακίνητης ιδιοκτησίας η απαλλαγή που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανταλλαγής ακίνητης ιδιοκτησίας,

2. Αναπροσαρμογή των δια βίου απαλλαγών επί των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών; Η γενική απαλλαγή από €17.086 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €30.000. Η απαλλαγή γεωργικής γης από €25.629 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €50.000. Η απαλλαγή κύριας κατοικίας: από €85.430 σε €150.000.

3. Τροποποιείται ο όρος ακίνητη ιδιοκτησία, ώστε να μειωθεί το ποσοστό που υπόκειται σε φορολογία και περιλαμβάνει διάθεση μετοχών εταιρειών που η αγοραία αξία των ακινήτων προέρχεται έμμεσα κατά 20% (αντί 50%) από ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αποφυγής φόρου,

4. Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, ως η αγοραία αξία των οποίων αντιπροσωπεύεται ουσιαστικά από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, ορίζεται το προϊόν διάθεσης των μετοχών όπως δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους, αναπροσαρμοζόμενο με την αγοραία αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,

5. Εισάγεται πρόνοια όπου δύναται ο Έφορος Φορολογίας να μην συναινέσει στη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις όπου ο διαθέτης ή ο αγοραστής δεν είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (εξαιρούνται οι εκποιήσεις).

Καταργείται ο Νόμος που αφορά τα χαρτόσημα

Νόμος που τροποποιεί τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο απώτερος σκοπός των τροποποιήσεων είναι ο εξ' ορθολογισμός των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής καθώς και η ενίσχυση των εξουσιών του Τμήματος Φορολογίας για είσπραξη οφειλόμενων φόρων. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο νομοθετούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα από 1/1/2026:

1. Αυξάνεται το όριο από €70.000 σε €120.000 του μεικτού εισοδήματος για υποχρεωτική υποβολή εξελεγμένων λογαριασμών από φυσικό πρόσωπο

2. Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων μέχρι 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος και η ημερομηνία αυτή θα ισχύει και για την καταβολή του εταιρικού φόρου

3. Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της φορολογικής δήλωσης από όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας ηλικίας 25 ετών και άνω, ανεξαρτήτως αν έχουν φορολογητέο εισόδημα, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων

4. Εισάγεται η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από συνεταιρισμούς

5. Επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής έντασης στον Έφορο Φορολογίας στις 60 μέρες,

6. Τροποποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές επιβαρύνσεις ώστε να ενισχυθεί η εθελούσια συμμόρφωση.

7. Η καταβολή ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Δημοκρατίας διενεργείται αποκλειστικά μέσω: (α) τραπεζικού εμβάσματος, ή (β) πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή (γ) οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. ή τραπεζικής επιταγής».

8.Ο Έφορος Φορολογίας δύναται με απόφαση του να αναστείλει την λειτουργία της επιχείρησης και να σφραγίσει τα υποστατικά αυτής εφόσον πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση: (i) παραλείπει να υποβάλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις ή τουλάχιστον δώδεκα μηνιαίες δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή (ii) παραλείπει να καταβάλει τον υπ' αυτού υπολογιζόμενο φόρο σύμφωνα με φορολογική ή φορολογικές δηλώσεις ή τον οφειλόμενο φόρο ή εισφορά σύμφωνα με δήλωση ή δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή σύμφωνα με βεβαίωση ή βεβαιώσεις του Εφόρου Φορολογίας και νοουμένου ότι το οφειλόμενο ποσό περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων συνολικά ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) (iii) εξέδωσε ανακριβή από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο τιμολόγια ή αποδείξεις ή δεν τα εξέδωσε, (iv) παρεμποδίζει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς.

Η διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (10) δέκα ημέρες.

Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας που αναφέρεται στο εδάφιο είναι η αποστολή τριών (3) ειδοποιήσεων προς το πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω με συστημένη επιστολή στην τελευταία δοθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση ή με την άφεση της επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση ή με την άφεση της ειδοποίησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανίζεται ως υπεύθυνος στο χώρο άσκησης της επιχείρησης σε σχετική επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.