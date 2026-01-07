Main Provisions Of The Tax Reform

- in European Union
The main provisions of the six bills that constitute the tax reform are briefly presented below.
Law Amending the Income Tax Laws
1. For individuals, the tax brackets are revised and expanded, with a horizontal increase of the tax-free threshold from €19,500 to €22,000.
Revised tax brackets and tax rates:
|
Taxable Income
|
Tax Rate
|
€0 – €22,000
|
0%
|
€22,001 – €32,000
|
20%
|
€32,001 – €42,000
|
25%
|
€42,001 – €72,000
|
30%
|
€72,001 and above
|
35%
Existing tax brackets and tax rates:
|
Taxable Income
|
Tax Rate
|
€0 – €19,500
|
0%
|
€19,501 – €28,500
|
20%
|
€28,500 – €36,300
|
25%
|
€36,301 – €60,000
|
30%
|
€60,001 and above
|
35%
2. In cases where the annual family income (spouses/cohabitees) is less than €90,000 with no children, €100,000 where the number of children as at 31 December of the tax year is one or two (2), €150,000 where the number of children as at 31 December of the tax year is three (3) or four (4), €200,000 where the number of children as at 31 December of the tax year is five (5) or more, or for single persons less than €40,000, the following tax allowances are granted to each spouse or cohabitee for:
(a) "for the first dependent child €1,000, for the
second dependent child €1,250, and for the third dependent
child and above €1,500;
(b) 'dependent children' include children who are students up to the age of 24."
(c) interest on a performing loan for the purchase of a primary residence or for the rental of a primary residence, a deduction of up to €2,000 is granted;
(d) for the energy upgrading of a primary residence or for the purchase of a new electric vehicle, a deduction of up to €1,000 is granted.
3. The corporate tax rate is increased from 12.5% to 15%.
4.A special method of taxation is introduced for profits arising from the disposal of crypto-assets, with a flat rate of 8% (any losses from disposal may be offset against profits within the same year).
5. The loss carry-forward period is extended from 5 years to 7 years.
6. The 120% super-deduction for research and development expenditure on intangible assets is extended until 2030.
7. The maximum limit of entertainment expenses deductible from taxable income is increased to €30,000 from €17,086.
8. A special taxation regime of 8% is introduced on stock option rights (up to twice the employee's remuneration) under an approved employer share scheme; it is noted that the benefit may not exceed €1 million over a 10-year period.
9. It is clarified that ex gratia payments paid by an employer as a lump sum (at the commencement or termination of employment) are subject to income tax at a flat rate of 20%, after granting a tax-free amount of €200,000 in cases where such payments are given due to termination of employment.
10. The deduction from taxable income of individuals is extended to include insurance premiums for permanent or partial incapacity, in addition to life insurance.
11. Increased capital allowances of twenty percent (20%) are granted for expenditure incurred on machinery and installations used for agricultural or livestock production, after deducting any subsidy amounts.
12. The special pension regime for services rendered abroad is amended so that amounts exceeding €5,000 (instead of €3,420) are taxed at 5%.
Law Amending the Special Defence Contribution Law
1. Deemed dividend distribution on profits earned after 1/1/2026 is abolished.
2. The special defence contribution rate on actual dividend distributions is reduced from 17% to 5% for profits generated after 1/1/2026.
3. The imposition of special defence contribution on rental income is abolished, i.e. the 3% on 75% of rental income (2.25%). Rental income receivable continues to be subject to income tax.
4. A 5% withholding tax is imposed on dividends paid to a company resident in a jurisdiction with a low tax rate.
5. The withholding tax rate of special defence contribution on interest from government bonds of another EU Member State and on deposits of the Health Insurance Fund is reduced to 3%.
6. An alternative taxation method is introduced for non-domiciled individuals after completing 17 years in Cyprus, for a period of five plus five years, with the payment of a lump sum of €250,000 per five-year period.
7. The payment of special defence contribution on income from foreign dividends and interest is simplified (from two instalments to one) and will be paid upon submission of the income tax return.
Law Amending the Capital Gains Tax Laws
1. The exemption applied in cases of exchange of immovable property is extended to consideration in kind involving immovable property.
2. Lifetime capital gains tax exemptions are
revised:
– the general exemption is increased from €17,086 to €30,000;
– the agricultural land exemption is increased from €25,629 to €50,000;
– the primary residence exemption is increased from €85,430 to €150,000.
3. The definition of immovable property is amended so as to reduce the percentage subject to taxation and to include the disposal of shares in companies where the market value of immovable property derives indirectly by 20% (instead of 50%) from immovable property in the Republic, in order to address tax avoidance practices.
4. In the case of disposal of shares in a company whose market value is essentially represented by the market value of immovable property, the disposal proceeds are determined as declared by the contracting parties, adjusted by the market value of other assets and liabilities.
5. A provision is introduced whereby the Commissioner of Taxation may withhold consent to the transfer of immovable property where the disposer or the purchaser is not fully compliant with their tax obligations (foreclosures are excluded).
The Law relating to Stamp Duties is repealed
Law Amending the Assessment and Collection Law
According to the bill, the ultimate purpose of the amendments is the rationalisation of tax return submission and payment of due taxes, the combating of tax evasion and tax avoidance, and the strengthening of the powers of the Tax Department for the collection of taxes. Indicatively, the following are legislated as from 1/1/2026:
1. The gross income threshold for mandatory submission of audited accounts by individuals is increased from €70,000 to €120,000.
2. The deadline for submission of corporate tax returns is moved to 31 January of the second year following the tax year, and this date will also apply to the payment of corporate tax.
3. Submission of income tax returns becomes mandatory for all individuals who are residents of the Republic aged 25 and above, regardless of whether they have taxable income, in order to broaden the tax base and enhance tax revenues.
4. Mandatory submission of income tax returns by partnerships is introduced.
5. The deadline for submitting an objection to the Commissioner of Taxation is extended to 60 days.
6. Administrative penalties and monetary charges are amended to enhance voluntary compliance.
7. Payment of rent relating to immovable
property within the Republic is carried out exclusively via:
(a) bank transfer, or
(b) debit or credit card payment, or
(c) any other recognised electronic payment method, or bank cheque.
10. The Commissioner of Taxation may, by
decision, suspend the operation of a business and seal its premises
where the person operating the business:
(i) fails to submit at least two tax returns or at least twelve monthly withholding tax and contribution returns, or
(ii) fails to pay the tax calculated by them or the tax or contribution due under tax returns or withholding returns, or under assessments issued by the Commissioner of Taxation, provided that the total amount due, including surcharges, exceeds €20,000, or
(iii) issued inaccurate invoices or receipts as provided under the Law or failed to issue them, or
(iv) obstructs the conduct of a tax audit by authorised officers.
The duration of the suspension of business operations and sealing of premises may not exceed ten (10) days.
A prerequisite for issuing such a decision is the sending of three (3) notifications to the person concerned by registered letter to the last known correspondence address of the business or to the registered office of the connected legal person, or by leaving the letter at the registered office of the connected legal person, or by leaving the notification with any person appearing to be in charge at the business premises during an official visit by an authorised officer.
Once the laws are published in the Official Gazette of the Government a new alert with detailed analysis will be issued.
Κύριες Πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης
Παρουσιάζονται σε συντομία οι κύριες πρόνοιες των έξι νομοσχεδίων που αποτελούν την φορολογική μεταρρύθμιση:
Νόμος που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους
1. Για τα φυσικά πρόσωπα αναθεωρούνται και διευρύνονται οι φορολογικές κλίμακες με οριζόντια αύξηση του αφορολόγητου από €19.500 σε €22.000
Αναθεωρημένες κλίμακες και συντελεστής φόρου:
|
Φορολογητέο Εισόδημα
|
Συντελεστής Φόρου
|
€0 - €22.000
|
0%
|
€22.001 - €32.000
|
20%
|
€32.001 - €42.000
|
25%
|
€42.001 - €72.000
|
30%
|
€72.001και άνω
|
35%
Υφιστάμενες κλίμακες και συντελεστής φόρου:
|
Φορολογητέο Εισόδημα
|
Συντελεστής Φόρου
|
€0 - €19.500
|
0%
|
€19.501 - €28.500
|
20%
|
€28.500 - €36.300
|
25%
|
€36.301 - €60.000
|
30%
|
€60.001 και άνω
|
35%
2. Στις περιπτώσεις όπου το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα (συζύγων/συμβίων) είναι μικρότερο των €90.000 χωρίς τέκνα, €100.000 σε περίπτωση που τα τέκνα κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους είναι ένα ή δύο (2), τις €150.000 σε περίπτωση που τα τέκνα κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους είναι τρία (3) ή τέσσερα (4), τις €200.000 σε περίπτωση που τα τέκνα κατά την 31ηΔεκεμβρίου του φορολογικού έτους είναι πέντε (5) ή περισσότερα ή για μονήρης μικρότερο των €40.000 παραχωρείται σε κάθε σύζυγο ή συμβίο οι ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές για:
(α) «για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο €1.000, για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο €1.250 για το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και άνω €1.500:
(β) «εξαρτώμενα τέκνα» περιλαμβάνουν τέκνα τα οποία είναι φοιτητές ηλικίας μέχρι 24 ετών.».
(γ) τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή για ενοικίαση κύριας κατοικίας παραχωρείται έκπτωση μέχρι €2.000,
(δ) για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας ή για αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος παραχωρείται έκπτωση μέχρι €1.000.
3. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 12,5% στο 15%
4. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από διάθεση κρυπτοστοιχείων με οριζόντιο συντελεστή 8% (τυχόν ζημιές από διάθεση μπορούν να συμψηφισθούν με κέρδη εντός του ίδιου έτους)
5. Επεκτείνεται η περίοδος μεταφοράς ζημιών από 5 έτη σε 7 έτη
6. Επεκτείνεται η υπερέκπτωση 120% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης άυλου περιουσιακού στοιχείου μέχρι το 2030
7. Αυξάνεται σε €30.000 από €17.086 το μέγιστο όριο εξόδων ψυχαγωγίας που εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος
8. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης ύψους 8% επί των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) (μέχρι το διπλάσιο των απολαβών του εργαζόμενου) στη βάση εγκεκριμένου σχεδίου παροχής εργοδότη, σημειώνεται ότι το όφελος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του €1εκ εντός της 10 έτους περιόδου
9. Διευκρινίζεται ότι οι χαριστικές πληρωμές που καταβάλλονται από εργοδότη εφάπαξ (στην έναρξη ή στη λήξη της εργοδότησης) υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με οριζόντιο συντελεστή 20%, αφού παραχωρηθεί αφορολόγητο ποσό ύψους €200.000 στις περιπτώσεις όπου οι χαριστικές αποζημιώσεις δίδονται λόγω τερματισμού εργοδότησης
10. Επεκτείνεται η έκπτωση επί του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για ασφάλιστρα για κάλυψη μόνιμης ή μερικής ανικανότητας, πέραν της ασφάλειας ζωής
11. Παραχωρούνται αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) για δαπάνες που διενεργούνται σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για αγροτική ή κτηνοτροφική παραγωγή, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού επιδότησης
12. Τροποποιείται το ειδικό καθεστώς σύνταξης από την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό όπου για ποσό πέραν των €5.000 (αντί €3.420) να φορολογείται με 5%
Νόμος που τροποποιεί τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα
1. Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που κτώνται μετά την 1/1/2026
2.. Μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5%, για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την 1/1/2026,
3. Καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια – δηλαδή το 3% στο 75% των εισοδημάτων από ενοίκια (2,25%). Τα ενοίκια εισπρακτέα συνεχίζουν να φορολογούνται κάτω από το φόρο εισοδήματος.
4. Επιβάλλεται 5% φόρος παρακράτησης επί των μερισμάτων στα εισοδήματα που καταβάλλονται προς εταιρεία που είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία με χαμηλό φορολογικός συντελεστή,
5. Μειώνεται ο συντελεστής φόρου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς σε τόκους από κυβερνητικά ομόλογα άλλου Κράτους Μέλους και επί των καταθέσεων του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας στο 3%,
6. Εισάγεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των μη κατοίκων (NonDomicile) μετά την συμπλήρωση 17 ετών στην Κύπρο για περίοδο 5 πλέον 5 έτη με την καταβολή εφάπαξ ποσού €250.000 για την πενταετία,
7. Απλοποιείται η καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για εισοδήματα από μερίσματα και τόκους εξωτερικού (από δυο δόσεις σε μια) και θα καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος,
Νόμος που τροποποιεί του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους
1. Επεκτείνεται και στις αντιπαροχές ακίνητης ιδιοκτησίας η απαλλαγή που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανταλλαγής ακίνητης ιδιοκτησίας,
2. Αναπροσαρμογή των δια βίου απαλλαγών επί των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών; Η γενική απαλλαγή από €17.086 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €30.000. Η απαλλαγή γεωργικής γης από €25.629 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €50.000. Η απαλλαγή κύριας κατοικίας: από €85.430 σε €150.000.
3. Τροποποιείται ο όρος ακίνητη ιδιοκτησία, ώστε να μειωθεί το ποσοστό που υπόκειται σε φορολογία και περιλαμβάνει διάθεση μετοχών εταιρειών που η αγοραία αξία των ακινήτων προέρχεται έμμεσα κατά 20% (αντί 50%) από ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αποφυγής φόρου,
4. Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, ως η αγοραία αξία των οποίων αντιπροσωπεύεται ουσιαστικά από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, ορίζεται το προϊόν διάθεσης των μετοχών όπως δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους, αναπροσαρμοζόμενο με την αγοραία αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
5. Εισάγεται πρόνοια όπου δύναται ο Έφορος Φορολογίας να μην συναινέσει στη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις όπου ο διαθέτης ή ο αγοραστής δεν είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (εξαιρούνται οι εκποιήσεις).
Καταργείται ο Νόμος που αφορά τα χαρτόσημα
Νόμος που τροποποιεί τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο απώτερος σκοπός των τροποποιήσεων είναι ο εξ' ορθολογισμός των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, η πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής καθώς και η ενίσχυση των εξουσιών του Τμήματος Φορολογίας για είσπραξη οφειλόμενων φόρων. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο νομοθετούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα από 1/1/2026:
1. Αυξάνεται το όριο από €70.000 σε €120.000 του μεικτού εισοδήματος για υποχρεωτική υποβολή εξελεγμένων λογαριασμών από φυσικό πρόσωπο
2. Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων μέχρι 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος και η ημερομηνία αυτή θα ισχύει και για την καταβολή του εταιρικού φόρου
3. Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της φορολογικής δήλωσης από όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας ηλικίας 25 ετών και άνω, ανεξαρτήτως αν έχουν φορολογητέο εισόδημα, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων
4. Εισάγεται η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από συνεταιρισμούς
5. Επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής έντασης στον Έφορο Φορολογίας στις 60 μέρες,
6. Τροποποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές επιβαρύνσεις ώστε να ενισχυθεί η εθελούσια συμμόρφωση.
7. Η καταβολή ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Δημοκρατίας διενεργείται αποκλειστικά μέσω: (α) τραπεζικού εμβάσματος, ή (β) πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή (γ) οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. ή τραπεζικής επιταγής».
8.Ο Έφορος Φορολογίας δύναται με απόφαση του να αναστείλει την λειτουργία της επιχείρησης και να σφραγίσει τα υποστατικά αυτής εφόσον πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση: (i) παραλείπει να υποβάλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις ή τουλάχιστον δώδεκα μηνιαίες δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή (ii) παραλείπει να καταβάλει τον υπ' αυτού υπολογιζόμενο φόρο σύμφωνα με φορολογική ή φορολογικές δηλώσεις ή τον οφειλόμενο φόρο ή εισφορά σύμφωνα με δήλωση ή δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, ή σύμφωνα με βεβαίωση ή βεβαιώσεις του Εφόρου Φορολογίας και νοουμένου ότι το οφειλόμενο ποσό περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων συνολικά ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) (iii) εξέδωσε ανακριβή από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο τιμολόγια ή αποδείξεις ή δεν τα εξέδωσε, (iv) παρεμποδίζει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς.
Η διάρκεια της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης και σφράγισης των υποστατικών αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (10) δέκα ημέρες.
Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας που αναφέρεται στο εδάφιο είναι η αποστολή τριών (3) ειδοποιήσεων προς το πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω με συστημένη επιστολή στην τελευταία δοθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση ή με την άφεση της επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του νομικού προσώπου το οποίο είναι συνδεδεμένο με την εκάστοτε επιχείρηση ή με την άφεση της ειδοποίησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανίζεται ως υπεύθυνος στο χώρο άσκησης της επιχείρησης σε σχετική επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.
