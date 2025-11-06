Economics Weekly Alert 40/2025

Article Insights

Οριστικοποιείται η φορολογική μεταρρύθμιση – Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ένα «εμβληματικό έργο» όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, που τίθεται πλέον ενώπιον της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Η μεταρρύθμιση, η πρώτη μετά από 22 χρόνια, περιλαμβάνει έξι τροποποιητικά νομοσχέδια και στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων και την προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 98% της κυπριακής οικονομίας.

Κοινωνική διάσταση και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η μεταρρύθμιση «χαρακτηρίζεται από την κοινωνική της πτυχή», καθώς προβλέπει ελαφρύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, νέους και πολύτεκνους.

Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από €19.500 σε €20.500, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για οικογενειακά εισοδήματα κάτω από €80.000 (ή €100.000 για πολύτεκνες οικογένειες) προβλέπονται:

€1.000 έκπτωση φόρου για κάθε τέκνο,

€2.000 ανά τέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες,

€1.000 για κάθε φοιτητή,

€1.500 για τόκους δανείου ή ενοίκιο κύριας κατοικίας,

€1.000 για ενεργειακή αναβάθμιση ή αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι οι φοροελαφρύνσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα το 55% των εργαζομένων να μη φορολογείται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το αφορολόγητο ξεπερνά τις €24.500.

Νέα φορολογικά μέτρα για επιχειρήσεις

Η μεταρρύθμιση φέρνει ριζικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις:

Καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος για κέρδη από 1/1/2026.

Μειώνεται η έκτακτη αμυντική εισφορά επί πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% σε 5%.

Καταργείται η εισφορά στο εισόδημα από ενοίκια.

Αυξάνεται ο εταιρικός φόρος από 12,5% σε 15%.

Θεσπίζεται συντελεστής 8% για κέρδη από διάθεση κρυπτοστοιχείων.

Επεκτείνεται η μεταφορά ζημιών από 5 σε 7 έτη.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, καθώς δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, και ότι στοχεύει σε δίκαιη αναδιανομή μεταξύ εργαζομένων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Αλλαγές μετά τις διαβουλεύσεις με φορείς

Μετά από διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στα νομοσχέδια.

Το αφορολόγητο ποσό για εθελοντική αφυπηρέτηση αυξάνεται από €20.000 σε €200.000.

Δεν υιοθετείται προς το παρόν τέλος ακίνητης περιουσίας ή τέλος επιχειρήσεων.

Για τις εταιρείες Non-Dom, το τέλος μειώνεται από €250.000 σε €50.000 για πέντε χρόνια, ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Πάταξη φοροδιαφυγής και νέα διαδικασία ελέγχου

Η μεταρρύθμιση εισάγει μηχανισμούς αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, με πιο αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται με παρατυπίες θα λαμβάνουν τρεις προειδοποιήσεις, ενώ αν το πρόβλημα επαναληφθεί εντός 30 ημερών, θα μπορούν να προσφεύγουν στο Δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίζει αν θα επιβληθεί προσωρινό κλείσιμο ή άλλη κύρωση.

Χρονοδιάγραμμα και πολιτική στήριξη

Ο κ. Κεραυνός κάλεσε τη Βουλή να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση έως το τέλος του 2025, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση θα δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομία και θα ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και νοικοκυριά», σημείωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έγκαιρη ψήφιση του πακέτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οριστικοποίηση των πιο πάνω προτάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την ψήφισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: Philenews

Tax reform finalized – What changes for citizens and businesses

The Council of Ministers approved the Government's proposal for tax reform, a "landmark project" as characterized by the Minister of Finance, Makis Keravnos, which is now submitted to Parliament for discussion and voting.

This reform, the first in 22 years, includes six amending bills and aims at a fairer distribution of the tax burden, strengthening the middle class and low-income households, and promoting the growth of small and medium-sized enterprises, which represent 98% of the Cypriot economy.

Social dimension and tax relief measures

The Minister of Finance stressed that the reform "is characterized by its social aspect", as it provides relief for families, students, young people, and large families.

The tax-free threshold increases from €19,500 to €20,500, one of the highest in the European Union, while for family incomes below €80,000 (or €100,000 for large families) the following are provided:

€1,000 tax credit for each child

€2,000 per child for single-parent families

€1,000 for each university student

€1,500 for interest on a loan or rent for a primary residence

€1,000 for energy upgrades or the purchase of an electric vehicle

Mr. Keravnos noted that the tax relief measures will result in 55% of employees not being taxed, while in many cases the tax-free threshold exceeds €24,500.

New tax measures for businesses

The reform introduces significant changes for businesses:

The deemed distribution of dividends for profits from 1/1/2026 is abolished

The special defence contribution on actual dividend distribution is reduced from 17% to 5%

The contribution on rental income is abolished

Corporate tax increases from 12.5% to 15%

An 8% tax rate is established for gains from the disposal of crypto-assets

Loss carry-forward period is extended from 5 to 7 years

The Minister emphasized that the reform is fiscally neutral, as it does not burden public finances, and aims at a fair redistribution between employees, businesses, and households.

Changes following stakeholder consultations

Following consultations with social partners, significant improvements were made to the bills:

The tax-free amount for voluntary retirement increases from €20,000 to €200,000

No property tax or business levy will be introduced at this stage

For Non-Dom companies, the levy is reduced from €250,000 to €50,000 for five years, in order to maintain incentives for foreign investment

Tackling tax evasion and new audit mechanism

The reform introduces mechanisms to combat tax evasion, with a more effective and fair process.

Businesses found with irregularities will receive three warnings, and if the issue recurs within 30 days, they may appeal to Court, which will decide whether to impose a temporary closure or other sanctions.

Timeline and political support

Mr. Keravnos called on Parliament to approve the reform by the end of 2025 so that it can come into effect on 1 January 2026.

"The tax reform will give a strong boost to the economy and provide relief to hundreds of thousands of employees and households," he stated, expressing optimism about the timely approval of the package.

NOTE: The finalization of the above proposals is expected to take place upon their approval by the House of Representatives and their publication in the Official Gazette of the Republic.

Source: Philenews

Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών: Σεπτέμβριος 2025

Κατά τον Σεπτέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 144.720 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 11,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (112,3%) και σε αεροπλάνα (16,8%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (29,7%), υγραερίου (9,1%), βενζίνης (8,6%), πετρελαίου θέρμανσης (7,4%) και πετρελαίου κίνησης (6,9%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-47,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 6,3% στους 61.537 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 σημείωσαν άνοδο 17,3%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (61,7%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (21,1%) και βενζίνης (10,0%), ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-5,6%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 38,9% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, Sales and Stocks of Petroleum Products: September 2025

In September 2025, the total sales of petroleum products amounted to 144.720 tonnes, recording an increase of 11,2% compared to September 2024. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (112,3%) and aviation kerosene (16,8%), as well as in the sales of asphalt (29,7%), liquefied petroleum gases (9,1%), motor gasoline (8,6%), heating gasoil (7,4%) and road diesel (6,9%). On the contrary, a drop was observed ιn the sales of light fuel oil (-47,8%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 6,3% to 61.537 tonnes.

The total sales of petroleum products in September 2025 compared to August 2025 recorded an increase of 17,3%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of marine gasoil (61,7%) and in the sales of road diesel (21,1%) and motor gasoline (10,0%), whereas there was a drop in the provisions of aviation kerosene (-5,6%). The total stocks of petroleum products at the end of September 2025 rose by 38,9% compared to the end of the previous month.

During the period January – September 2025, the total sales of petroleum products increased by 4,7% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων: 2ο τρίμηνο 2025

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.476 σε σύγκριση με €2.375 το δεύτερο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,2%.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, κατά 0,9%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.656 και των γυναικών στα €2.251. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,8% και 4,7% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Average Monthly Earnings of Employees: 2nd quarter 2025

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the second quarter of 2025, amounted to €2.476 compared to €2.375 during the second quarter of 2024, i.e. an increase of 4,2% is observed.

For the second quarter of 2025, there is an increase in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the first quarter of 2025, of 0,9%.

The average gross monthly earnings of male employees during the second quarter of 2025 are estimated at €2.656 and of female employees at €2.251. Compared to the second quarter of 2024, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 3,8% and 4,7% respectively.

Source: Cystat

