Economics Weekly Alert 08/2025

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιανουάριος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2025 αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,4%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,5%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (5,3%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,8%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-13,7%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-1,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (4,3%) και Υπηρεσίες (4,2%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (-4,0%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): January 2025

The HICP rose by 2,9% between January 2024 and January 2025 and decreased by 1,4% in the month between December 2024 and January 2025.

Compared to January 2024, the categories Recreation and Culture (7,5%), Food and Non-Alcoholic Beverages (5,3%) and Restaurants and Hotels (4,8%) showed the largest positive changes.

In comparison to December 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (-13,7%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-1,6%).

The largest changes in economic categories compared to January 2024 were observed in the categories of Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (4,3%) and Services (4,2%), while compared to the previous month, the largest change was observed in the category of Non-Energy Industrial Goods (-4,0%).

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Δεκέμβριος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Δεκέμβριο 2024 έφθασε στις 109,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+15,8%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+15,0%) και των μεταλλείων και λατομείων (+2,0%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+16,8%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+12,3%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-15,8%), κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-15,8%) και κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-7,4%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+23,0%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,9%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+10,4%), στην ανάκτηση υλικών (+8,0%) και στα μεταλλεία και λατομεία (+7,5%). Οι σημαντικότερες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-12,1%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-6,0%) και της κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: December 2024

In December 2024, the Industrial Production Index reached 109,5 units (base 2021=100), recording an increase of 3,3% compared to December 2023. For the period January – December 2024, the index recorded an increase of 3,0% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,8% compared to December 2023. An increase was also observed in the sectors of electricity supply (+15,8%), water supply and materials recovery (+15,0%) and mining and quarrying (+2,0%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to December 2023 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+16,8%) and machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+12,3%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-15,8%), paper and paper products and printing (-15,8%) and furniture and repair/installation of machinery and equipment (-7,4%).

Comparing the rates of change for the period January – December 2024 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+23,0%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+12,9%), the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+10,4%), materials recovery (+8,0%) and mining and quarrying (+7,5%). The most important activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-12,1%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-6,0%) and the manufacturing of other non-metallic mineral products (-4,8%).

Source: Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (EEΔ): 4ο τρίμηνο 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2024, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 513.935 άτομα ή 65,1% του πληθυσμού (άνδρες 70,8%, γυναίκες 59,8%) σε σύγκριση με 506.954 άτομα (64,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 490.332 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,1% (άνδρες 67,7%, γυναίκες 56,9%) σε σύγκριση με 479.328 άτομα (61,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 23.603 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 4,3%, γυναίκες 4,9%) σε σύγκριση με 27.627 άτομα (5,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,9%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 85,8% και για τις γυναίκες 74,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 το ποσοστό ήταν 79,0% (άνδρες 83,5%, γυναίκες 75,2%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 70,4% σε σύγκριση με 68,6% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,2% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,5% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 4 ο τρίμηνο του 2023 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,3%, Βιομηχανία 16,2% και Γεωργία 2,5%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,9% της συνολικής απασχόλησης ή 43.734 άτομα (άνδρες 6,3%, γυναίκες 11,8%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 8,9% (άνδρες 6,8%, γυναίκες 11,1%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,5% ή 443.710 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,7% (60.821 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,3% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 9,6% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 9,0%, γυναίκες 10,3%) σε σύγκριση με 17,5% (άνδρες 19,7%, γυναίκες 15,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 57,6% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 17,6% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 24,8% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 57,9%, 14,1% και 28,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Labour Force Survey (LFS): 4th quarter 2024

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 4th quarter of 2024 amounted to 513.935 persons or 65,1% of the population (males 70,8%, females 59,8%) in comparison to 506.954 persons (64,8%) in the corresponding quarter of 2023.

The number of employed persons was 490.332 and the employment rate 62,1% (males 67,7%, females 56,9%) in comparison to 479.328 persons (61,3%) in the corresponding quarter of 2023.

The number of unemployed persons amounted to 23.603 and the unemployment rate to 4,6% of the labour force (males 4,3%, females 4,9%) in comparison to 27.627 persons (5,4%) in the corresponding quarter of 2023.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 79,9%. The rate for males was 85,8% and for females 74,5%. In the corresponding quarter of 2023, the rate was 79,0% (males 83,5%, females 75,2%). For the age group 55-64 the employment rate was 70,4% in comparison to 68,6% in the corresponding quarter of 2023.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,2%), followed by Manufacturing (16,5%) and Agriculture (2,3%). For the 4th quarter of 2023, the corresponding percentages were: Services 81,3%, Manufacturing 16,2% and Agriculture 2,5%.

The share of part-time employment to total employment was 8,9% or 43.734 persons (males 6,3%, females 11,8%). The corresponding rate for the 4th quarter of 2023 was 8,9% (males 6,8%, females 11,1%).

90,5% or 443.710 of the total employed persons were employees, of which 13,7% (60.821 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2023 employees accounted for 89,3% of total employment of which 13,3% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 9,6% of the labour force of the same age group (males 9,0%, females 10,3%) in comparison to 17,5% (males 19,7%, females 15,2%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 57,6% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 17,6% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 24,8% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 4 th quarter of 2023 were 57,9%, 14,1% and 28,0%.

Source: Cystat

Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών: Ιανουάριος 2025

Κατά τον Ιανουάριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 106.552 τόνους, σημειώνοντας μείωση 2,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024. Μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-7,0%) και σε αεροπλάνα (-5,8%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-36,8%) και κηροζίνης (-1,9%). Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις πωλήσεις ασφάλτου (52,4%), υγραερίου (6,9%), βενζίνης (4,0%), πετρελαίου θέρμανσης (2,3%) και πετρελαίου κίνησης (1,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,4% στους 56.518 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 σημείωσαν πτώση 9,3%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα (-25,9% και -9,7% αντίστοιχα), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-6,9%) και πετρελαίου κίνησης (-5,0%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιανουαρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, Sales and Stocks of Petroleum Products: January 2025

In January 2025, the total sales of petroleum products amounted to 106.552 tonnes, recording a decrease of 2,9% compared to January 2024. A decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-7,0%) and aviation kerosene (-5,8%), as well as in the sales of light fuel oil (-36,8%) and kerosene (-1,9%). On the contrary, a rise was recorded in the sales of asphalt (52,4%), liquefied petroleum gases (6,9%), motor gasoline (4,0%), heating gasoil (2,3%) and road diesel (1,9%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 3,4% to 56.518 tonnes.

The total sales of petroleum products in January 2025 compared to December 2024 recorded a drop of 9,3%. Indicatively, a fall was recorded in the provisions of marine gasoil and aviation kerosene (-25,9% and -9,7%, respectively) as well as in the sales of motor gasoline (-6,9%) and road diesel (-5,0%).

The total stocks of petroleum products at the end of January 2025 rose by 12,8% compared to the end of the previous month.

Source: Cystat

