Economics Weekly Alert 36/2024

Παράταση ημερομηνίας υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος, από πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, για τα έτη 2022 και 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρία αποφάσισε όπως δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος, από πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, για τα έτη 2022 και 2023 ως ακολούθως:

Δήλωση Εισοδήματος για το έτος 2022: Παράταση μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2025

Παράταση μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2025 Δήλωση Εισοδήματος για το έτος 2023: Παράταση μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2025

Τα σχετικά Διατάγματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας αμέσως μετά τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Extension of the Income Tax Declaration Submission Deadline for individuals required to submit a Summary Table of Controlled Transactions for the years 2022 and 2023

The Tax Department announces that, in its session yesterday, the Council of Ministers decided to extend the deadline for submitting Income Tax Declarations for individuals who are required to submit a Summary Table of Controlled Transactions for the years 2022 and 2023, as follows:

Income Declaration for the year 2022: Extension until 28 February 2025

Extension until 28 February 2025 Income Declaration for the year 2023: Extension until 30 November 2025

The relevant decrees will be posted on the Tax Department's website immediately after their publication in the Official Gazette.

Source: Tax Department

Τα προϊόντα με μηδενικό ΦΠΑ από τις 4 Νοεμβρίου-Τι προβλέπει το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου

Το παιδικό γάλα, οι παιδικές πάνες και οι πάνες ενηλίκων,τα προϊόντα για την γυναικεία υγιεινή προστασία αλλά και συγκεκριμένα λαχανικά και φρούταπεριλαμβάνονται στα βασικά είδη στα οποία από τις 4 Νοεμβρίου 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα αναφέρεται τις κατηγορίες των βασικών ειδών που προβλέπει το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου( ΚΔΠ 349/2024).

Ειδικότερα, αναφέρεται πως στα εν λόγω είδη περιλαμβάνονται το παιδικό γάλα (σε υγρή μορφή και σκόνη), οι παιδικές πάνες και οι πάνες ενηλίκων και τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία (ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας).

Προστίθεται ότι στην κατηγορία λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξηπεριλαμβάνονται οι πατάτες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0701), οι ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702), κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά (κωδ. κλάσης ΣΟ 0703), κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες, (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0704), μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) (κωδ.κλάσης ΣΟ 0705), λαρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0706), αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707), λαχανικά λοβοφόρα με ή χωρίς λοβό όπως μπιζέλια και φασόλια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0708), μελιτζάνες, σέλινα, μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά άλλα από μαρούλια (κόλιανδρος, μαϊντανός, γλιστιρίδα), κάππαρη, μάραθο (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0709).

Συμπληρώνεται ότι στην κατηγορία νωπά φρούτα, περιλαμβάνονται οι μπανάνες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0803), τα σύκα (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0804), εσπεριδοειδή (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0805) (πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, φράπες, γκρέιπ-φρουτ, λεμόνια και γλυκολέμονα), σταφύλια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0806), πεπόνια και καρπούζια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0807), μήλα και αχλάδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0808), βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια και δαμάσκηνα (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0809) και φράουλες και ακτινίδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0810).

Πηγή: Inbusiness

--

Zero VAT products from 4 November - What the Ministerial Council Decree provides

Children's milk, baby diapers, adult diapers, female hygiene products, and certain vegetables and fruits are included in the essential items that will be subject to a zero VAT rate from 4 November 2024, until 31 December 2025, according to the Tax Department.

In its announcement, the Department outlines the categories of basic items stipulated by the Ministerial Council Decree ( Decree No. 349/2024).

Specifically, the items include children's milk (in both liquid and powdered form), baby diapers and adult diapers, and products for women's hygiene protection (tampons, sanitary pads, and incontinence pads).

It further notes that in the category of fresh or simply chilled vegetables, items include potatoes (class code ex HS 0701), tomatoes (class code HS 0702), onions, shallots, garlic, leeks, and other similar vegetables (class code HS 0703), cabbages, cauliflower, and broccoli, curly cabbages, kohlrabi (class code ex HS 0704), lettuces (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) (class code HS 0705), carrots, turnips, beetroots for salad, cress, celery root, radishes, and similar edible roots (class code HS 0706), cucumbers and gherkins (class code HS 0707), leguminous vegetables with or without pods like peas and beans (class code HS 0708), eggplants, celery, mushrooms, peppers, spinach, artichokes, untreated olives, pumpkins, zucchini, leafy greens other than lettuce (like coriander, parsley, purslane), capers, fennel (class code ex HS 0709).

Additionally, in the fresh fruit category, items include bananas (class code ex HS 0803), figs (class code ex HS 0804), citrus fruits (class code ex HS 0805) (oranges, tangerines, clementines, grapefruits, lemons, and limes), grapes (class code ex HS 0806), melons and watermelons (class code ex HS 0807), apples and pears (class code ex HS 0808), apricots, peaches, cherries, nectarines, and plums (class code ex HS 0809), as well as strawberries and kiwis (class code ex HS 0810).

Source: Inbusiness

Διψήφια αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από έμμεσους και άμεσους όρους το εννιάμηνο του 2024

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες το γενικό λογιστήριο, οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,31 δισ. ή 11% σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΦΠΑ κατά €0,3 δισ. (2024: €2,2 δισ., 2023: €1,9 δισ.).

Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,44 δισ. ή 19% σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων (2024: €2,46 δισ., 2023: €2,02 δισ.).

Οι αναλήψεις δανείων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά €0,03 δισ. (3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω μείωσης των αναλήψεων μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού (2024: €1,10 δισ., 2023: €1,13 δισ.).

Ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος 2024 αύξηση στα έσοδα κατά 16% (2024: €11,28 δισ., 2023: €9,77 δισ.) και αύξηση στις δαπάνες της τάξεως του 12% (2024: €13,45 δισ., 2023: €12 δισ.).

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των έμμεσων και άμεσων φόρων κατά €0,68 δισ. και €0,61 δισ. αντίστοιχα.

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στις δαπάνες οδίδεται κυρίως, στην αύξηση των αποπληρωμών δανείων και τόκων, και της μισθοδοσίας, συντάξεων και φιλοδωρημάτων κατά €0,77 δισ. και €0,36 δισ. αντίστοιχα.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €7,72 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 68% του κρατικού προϋπολογισμού (2023: €6,98 δισ., 71%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €7,94 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 59% (2023: €7,68 δισ., 64%).

Η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα έσοδα, παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2024: 68%, 2023: 71%), κυρίως λόγω χρονικότητας στις αναλήψεις δανείων (2024: 83%, 2023: 95%).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρατηρείται μείωση της υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες (2024: 59%, 2023: 64%), κυρίως λόγω της χρονικότητας αποπληρωμής του δημόσιου χρέους (2024: €1,96 δισ. (58%), 2023: €2,12 δισ. (80%).

Πηγή: Stockwatch

--

Double-digit increase in indirect and direct taxes

There is a double-digit increase in the revenues from indirect and direct taxes for the nine months of 2024.

According to data published yesterday by the general accounting office, indirect taxes increased by €0.31 billion or 11% compared to 2023, primarily due to the increase in VAT revenues by €0.3 billion (2024: €2.2 billion, 2023: €1.9 billion).

Direct taxes increased by €0.44 billion or 19% compared to 2023, mainly due to the increase in the Income Tax for Legal and Natural Persons (2024: €2.46 billion, 2023: €2.02 billion).

Loan withdrawals by the end of September decreased by €0.03 billion (3%) compared to the corresponding period last year, mainly due to a decrease in the withdrawals of long-term foreign loans (2024: €1.10 billion, 2023: €1.13 billion).

The state budget, which is prepared on a cash basis, shows an increase in revenues of 16% for 2024 (2024: €11.28 billion, 2023: €9.77 billion) and an increase in expenditures of 12% (2024: €13.45 billion, 2023: €12 billion).

The projected increase in revenues is mainly due to a rise in indirect and direct taxes of €0.68 billion and €0.61 billion, respectively.

The projected increase in expenditures is primarily attributed to the rise in loan repayments and interest, as well as salaries, pensions, and allowances by €0.77 billion and €0.36 billion, respectively.

By the end of September 2024, total revenues amounted to €7.72 billion, which corresponds to 68% of the state budget (2023: €6.98 billion, 71%), while actual expenditures amounted to €7.94 billion, reflecting an implementation rate of 59% (2023: €7.68 billion, 64%).

The implementation of the state budget regarding revenues shows a slight decrease compared to the corresponding period last year (2024: 68%, 2023: 71%), mainly due to timing in loan withdrawals (2024: 83%, 2023: 95%).

Compared to the same period last year, there is a decrease in the implementation of the state budget regarding expenditures (2024: 59%, 2023: 64%), primarily due to the timing of public debt repayments (2024: €1.96 billion (58%), 2023: €2.12 billion (80%)).

Source: Stockwatch

Ετήσιοι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί (Ισολογισμοί) κατά θεσμικό τομέα: 2023

Το ενεργητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 στα 869.008,9 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 51,5% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, 16,1% αφορά μετρητά και καταθέσεις και το 20,4% αφορά δάνεια.

Το παθητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 στα 898.129,6 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 51,3% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, 26,2% αφορά δάνεια και το 11,5% αφορά μετρητά και καταθέσεις.

Νοικοκυριά και μη-χρηματοοικονομικές εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 στα 57.445,0 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 55,4% αφορά μετρητά, 0,9% αφορά δάνεια, 3,2% αφορά χρεόγραφα, και 22,9% μετοχές. Το ύψος των δανείων του τομέα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 στα 20.072,1 εκ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 64,0% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 71.954,6 εκ. ευρώ με αναλογία 17,4% σε μετρητά και καταθέσεις, 6,9% σε δάνεια, 0,5% σε χρεόγραφα, 42,6% σε μετοχές και 32,0% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το ύψος των δανείων του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε στα 42.088,3 εκ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 134,3% του ΑΕΠ.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Annual financial accounts (stocks) by institutional sector: 2023

The total assets of the economy in financial instruments amounted to €869.008,9 million at the end of December 2023, of which 51,5% relates to equities and shares, 16,1% to currency and deposits and 20,4% to loans.

The total liabilities of the economy in financial instruments amounted to €898.129,6 million at the end of December 2023, of which 51,3% relates to equities and shares, 26,2% to loans and 11,5% to currency and deposits.

Households and non-financial corporations

The assets of households in financial instruments amounted to €57.445,0 million at the end of December 2023, of which 55,4% consists of currency and deposits, 0,9% in loans, 3,2% in debt securities and 22,9% in equities. The amount of loans for this sector reached 20.072,1 million, at the end of December 2023, with a debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio of 64,0%.

The corresponding assets of non-financial corporations amounted to €71.954,6 million, with 17,4% in cash and deposits, 6,9% in loans, 0,5% in debt securities, 42,6% in equities and 32,0% in other financial instruments. The amount of loans for this sector at the end of December 2023 reached €39.506,9 million, with a debt-to-GDP ratio of 134,3%.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Σεπτέμβριος 2024

Κατά τον Σεπτέμβριο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 130.124 τόνους, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023. Πτώση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-2,5%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-62,3%), ελαφρού μαζούτ (-17,7%), ασφάλτου (-9,7%), πετρελαίου θέρμανσης (-2,1%) και υγραερίου (-0,6%). Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (2,4%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (52,6%), βενζίνης (3,8%) και πετρελαίου κίνησης (2,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,9% στους 57.914 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 σημείωσαν άνοδο 4,4%. Ενδεικτικά, αύξηση είχαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (11,3%) και βενζίνης (1,2%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-8,8%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά 31,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: September 2024

In September 2024, the total sales of petroleum products amounted to 130.124 tonnes, recording a slight decrease of 0,4% compared to September 2023. A decrease was recorded in the provisions of marine gasoil (-2,5%), as well as in the sales of kerosene (-62,3%), light fuel oil (-17,7%), asphalt (-9,7%), heating gasoil (-2,1%) and liquefied petroleum gases (-0,6%). On the contrary, an increase was observed in the provisions of aviation kerosene (2,4%), as well as in the sales of heavy fuel oil (52,6%), motor gasoline (3,8%) and road diesel (2,3%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 2,9% to 57.914 tonnes.

The total sales of petroleum products in September 2024 compared to August 2024 recorded a rise of 4,4%. Indicatively, an increase was recorded in the sales of road diesel (11,3%) and gasoline (1,2%), yet the provisions of aviation kerosene have decreased by 8,8%. The total stocks of petroleum products at the end of September 2024 rose by 31,1% compared to the end of the previous month.

During the period January – September 2024, the total sales of petroleum products increased by 1,1% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €485,7 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €288,5 εκατ. τον Αύγουστο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 4,5%, σε σύγκριση με 3,8% τον Αύγουστο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2024 έφθασε στα €54,0 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €435,8 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €112,8 εκατ. και €367,9 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €44,9 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €107,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €74,9 εκατ. τον Αύγουστο 2024. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 2,0%, σε σύγκριση με 1,7% τον Αύγουστο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2024 έφθασε στα €25,0 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €39,4 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €27,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €11,2 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €22,9 εκατ.

Πατήστε εδώ.

Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές. Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.

Πηγή:Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

--

Monetary Financial Institutions (MFIs) Deposits and Loans Statistics

The Central Bank of Cyprus has today released the MFIs deposits and loans statistics for the reference month of September 2024, which are included in the October 2024 edition ofMonetary and Financial Statistics.

Total deposits in September 2024 recorded a net increase1of €485,7 million, compared with a net increase of €288,5 million in August 2024. The annual growth rate of total deposits stood at 4,5%, compared with 3,8% in August 2024. The outstanding amount of total deposits reached €54,0 billion in September 2024.

Deposits of Cyprus residents exhibited an increase of €435,8 million. More analytically, deposits of households and non-financial corporations increased by €112,8 million and €367,9 million respectively. Deposits of the remaining domestic sectors2exhibited a total decrease οf €44,9 million.

Total loans in September 2024 recorded a net increase of €107,3 million, compared with a net decrease of €74,9 million in August 2024. The annual growth rate of total loans stood at 2,0%, compared with 1,7% in August 2024. The outstanding amount of total loans reached €25,0 billion in September 2024.

Loans to Cyprus residents exhibited an increase of €39,4 million. More analytically, loans to households increased by €27,7 million, while loans to non-financial corporations recorded a decrease of €11,2 million. Loans to the remaining domestic sectors2exhibited a total increase of €22,9 million.

Click here.

Τhe term "net decrease/increase" represents the term "transactions", i.e. it does not include the changes resulting from reclassifications, exchange rate and other adjustments. The remaining domestic sectors include investment funds, other financial intermediaries, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lenders, insurance corporations and pension funds and general government.

Source:Central Bank of Cyprus

Έσοδα από τον τουρισμό: Αύγουστος 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2024 ανήλθαν σε €511,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€483,0 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.121,8 εκ. σε σύγκριση με €2.027,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,6%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Αύγουστο 2024 ανέρχεται σε €921,59 σε σύγκριση με €944,51 τον Αύγουστο 2023, σημειώνοντας μείωση 2,4%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 34,7% του συνόλου των τουριστών τον Αύγουστο 2024) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €100,58 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13,3% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €112,87. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,7%), ξόδεψαν €90,54 ημερησίως.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: August 2024

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €511,4 mn in August 2024, recording an increase of 5,9% as compared to the corresponding month of the previous year (€483,0 mn).

For the period of January – August 2024, revenue from tourism is estimated at €2.121,8 mn compared to €2.027,7 mn in the corresponding period of 2023, recording an increase of 4,6%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €921,59 in August 2024 compared to €944,51 in August 2023, recording a decrease of 2,4%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 34,7% of the total tourists in August 2024) spent on average €100,58 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 13,3% of the total tourists) spent on average €112,87. Tourists from Poland (the third largest market with 7,7%), spent on average €90,54 per day.

Source:Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Αύγουστος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2024 έφθασε στις 90,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+6,0%), των μεταλλείων και λατομείων (+5,6%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+21,2%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+18,4%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+7,6%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,5%) και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4,1%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+24,2%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+15,9%), στα μεταλλεία και λατομεία (+13,0%), στην ανάκτηση υλικών (+11,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+10,9%). Οι σημαντικότερες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-8,2%) και της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-2,2%).

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Production Index: August 2024

In August 2024, the Industrial Production Index reached 90,5 units (base 2021=100), recording an increase of 1,2% compared to August 2023. For the period January – August 2024, the index recorded an increase of 4,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 1,0% compared to August 2023. An increase was also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+6,0%), mining and quarrying (+5,6%), and electricity supply (+0,4%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to August 2023 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+21,2%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+18,4%) and basic metals and fabricated metal products (+7,6%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-13,5%) and textiles, wearing apparel and leather products (-4,1%).

Comparing the rates of change for the period January – August 2024 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+24,2%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+15,9%), mining and quarrying (+13,0%), materials recovery (+11,5%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+10,9%). The most important activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-8,2%) and the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-2,2%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.401,2 εκ. (4,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €679,9 εκ. (2,2% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά €668,9 εκ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €10.520,6 εκ. σε σύγκριση με €9.851,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €184,3 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €3.454,0 εκ. σε σύγκριση με €3.269,7 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €150,9 εκ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €2.338,4 εκ. σε σύγκριση με €2.187,5 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €382,2 εκ. (+16,4%) και ανήλθαν στα €2.710,7 εκ. σε σύγκριση με €2.328,5 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €21,9 εκ. (+27,8%) και ανήλθαν στα €100,6 εκ. σε σύγκριση με €78,7 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €145,3 εκ. (+26,1%) και ανήλθαν στα €700,7 εκ. σε σύγκριση με €555,5 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,9 εκ. (+0,4%) και ανήλθαν στα €248,1 εκ. σε σύγκριση με €247,2 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €33,8 εκ. (-29,6%) και περιορίστηκαν στα €80,4 εκ. σε σύγκριση με €114,2 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €31,7 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €3.226,1 εκ. σε σύγκριση με €3.257,8 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 μειώθηκαν κατά €52,4 εκ. (-0,6%) και περιορίστηκαν στα €9.119,4 εκ. σε σύγκριση με €9.171,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €66,9 εκ. (+7,7%) και ανήλθε στα €937,4 εκ. σε σύγκριση με €870,5 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €190,8 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €2.665,1 εκ. σε σύγκριση με €2.474,3 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €302,9 εκ. (+8,6%) και ανήλθαν στα €3.833,4 εκ. σε σύγκριση με €3.530,5 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €20,4 εκ. (+6,5%) και ανήλθαν στα €334,9 εκ. σε σύγκριση με €314,4 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €10,8 εκ. (-8,9%) και περιορίστηκαν στα €110,7 εκ. σε σύγκριση με €121,5 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €222,6 εκ. (-27,4%) και περιορίστηκαν στα €590,1 εκ. σε σύγκριση με €812,7 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €400,1 εκ. (-38,2%) και περιορίστηκε στα €647,8 εκ. σε σύγκριση με €1.047,9 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €44,4 εκ. (-7,8%) και περιορίστηκαν στα €525,4 εκ. σε σύγκριση με €569,8 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €355,7 εκ. (-74,4%) και περιορίστηκαν στα €122,4 εκ. σε σύγκριση με €478,1 εκ. το 2023.

Για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: January-September 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.401,2 mn (4,2% of GDP) for the period of January-September 2024, as compared to a surplus of €679,9 mn (2,2% of GDP) that was recorded during the period of January-September 2023.

Revenue

During the period of January-September 2024, total revenue increased by €668,9 mn (+6,8%) and amounted to €10.520,6 mn, compared to €9.851,6 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €184,3 mn (+5,6%) and amounted to €3.454,0 mn, compared to €3.269,7 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €150,9 mn (+6,9%) and amounted to €2.338,4 mn, compared to €2.187,5 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €382,2 mn (+16,4%) and amounted to €2.710,7 mn, compared to €2.328,5 mn in 2023. Property income increased by €21,9 mn (+27,8%) and amounted to €100,6 mn, compared to €78,7 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €145,3 mn (+26,1%) and amounted to €700,7 mn, compared to €555,5 mn in 2023. Current transfers increased by €0,9 mn (+0,4%) and amounted to €248,1 mn, compared to €247,2 mn in 2023.

On the contrary, capital transfers decreased by €33,8 mn (-29,6%) to €80,4 mn, from €114,2 mn in 2023. Social contributions decreased by €31,7 mn (-1,0%) to €3.226,1 mn, from €3.257,8 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-September 2024, total expenditure decreased by €52,4 mn (-0,6%) to €9.119,4 mn, from €9.171,8 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €66,9 mn (+7,7%) and amounted to €937,4 mn, compared to €870,5 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €190,8 mn (+7,7%) and amounted to €2.665,1 mn, compared to €2.474,3 mn in 2023. Social benefits increased by €302,9 mn (+8,6%) and amounted to €3.833,4 mn, compared to €3.530,5 mn in 2023. Interest payable increased by €20,4 mn (+6,5%) and amounted to €334,9 mn, compared to €314,4 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €10,8 mn (-8,9%) to €110,7 mn, from €121,5 mn in 2023. Current transfers decreased by €222,6 mn (-27,4%) to €590,1 mn, from €812,7 mn in 2023.

The capital account decreased by €400,1 mn (-38,2%) to €647,8 mn, from €1.047,9 mn in 2023, of which gross capital formation decreased by €44,4 mn (-7,8%) to €525,4 mn, from €569,8 mn in 2023 and other capital expenditure decreased by €355,7 mn (-74,4%) to €122,4 mn, from €478,1 mn in 2023.

For the Local Government sub-sector, estimates have been produced due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2024

O Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2024 έφτασε στις 123,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,2%. Μείωση σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-2,4%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-0,4%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (1,0%) και της μεταποίησης (0,3%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,4% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,3%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,4%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,2%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (3,8%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (0,9%) και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (0,3%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-2,8%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-1,0%) και παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-0,5%).

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Industrial Output Prices: September 2024

The Index of Industrial Output Prices for September 2024 reached 123,4 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,4% compared to August 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,0%. For the period January-September 2024, the index showed a decrease of 2,1% compared to the corresponding period of 2023.

In September 2024 compared to August 2024, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed an increase in the sector of manufacturing by 0,2%. A decrease was recorded in the sectors of electricity supply (-2,4%) and water supply and materials recovery (-0,4%).

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (1,0%) and manufacturing (0,3%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 5,4% and water supply and materials recovery by 2,3%.

By division of economic activity in manufacturing, in September 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,4%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,2%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (3,8%), the manufacture of paper and paper products and printing (0,9%) and the manufacture of food products and beverages (0,3%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-2,8%), the manufacture of rubber and plastic products (-1,0%) and the manufacture of other non-metallic mineral products (-0,5%).

Source:Cystat

