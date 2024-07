Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024 χωρίς την επιβολή Διοικητικού Προστίμου, τωνhttps://kpmg.com/cy/en/home/insights/2024/07/economics-weekly-alert-25-2024.html?2 Δηλώσεων παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) που δεν έχουν υποβληθεί στην καθορισμένη ημερομηνία και οι οποίες αφορούν τα έτη από το 2019 και μετέπειτα.

Μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο επιβαρύνσεις.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Withholding Tax & Contribution Declarations (TF 7) that have not been submitted and relate to the years from 2019 onwards

The Tax Department informs that, in the context of compliance with tax obligations, it is possible to submit the Withholding Tax & Contribution Declarations (TF 7) that have not been submitted by the specified date and which relate to the years from 2019 onwards, until 31 October 2024, without the imposition of an administrative fine.

After this date, the charges provided for by law will be imposed.

Source: Tax Department

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Μάιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2024 έφτασε στις 122,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 2,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Μάιο 2024 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,5%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 2,2% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων (1,1%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,3%, της μεταποίησης κατά 0,5% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,9%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,6%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,3%) και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (1,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-7,3%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-2,6%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-2,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: May 2024

The Index of Industrial Output Prices for May 2024 reached 122,4 units (base 2021=100), recording an increase of 0,5% compared to April 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 2,5%. For the period January-May 2024, the index showed a decrease of 3,2% compared to the corresponding period of 2023.

In May 2024 compared to April 2024, the index remained stable in the sector of manufacturing, while it showed an increase in the sectors of water supply and materials recovery by 2,5%, electricity supply by 2,2% and mining and quarrying by 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (1,1%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 10,3%, manufacturing by 0,5% and water supply and materials recovery by 0,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in May 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,9%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,6%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,3%) and the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (1,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-7,3%), the manufacture of paper and paper products and printing (-2,6%) and the manufacture of rubber and plastic products (-2,3%).

Source: Cystat

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 1ο τρίμηνο 2024

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώνται στα €2.378 σε σύγκριση με €2.251 το πρώτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2024 εκτιμώνται στα €2.424 και σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023 παρατηρείται αύξηση 1,5%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώνται στα €2.564 και των γυναικών στα €2.145. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 6,0% και 5,1% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Average monthly earnings of employees: 1st quarter 2024

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the first quarter of 2024, amounted to €2.378 compared to €2.251 during the first quarter of 2023, i.e. an increase of 5,7% is observed.

The average gross monthly earnings during the first quarter of 2024, seasonally adjusted, are estimated at €2.424 and compared to the fourth quarter of 2023 they are increased by 1,5%.

The average gross monthly earnings of male employees during the first quarter of 2024 are estimated at €2.564 and of female employees at €2.145. Compared to the first quarter of 2023, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 6,0% and 5,1% respectively.

Source: Cystat

Στατιστικές τουρισμού 2023

Ταξιδιώτες

Το 2023 η ταξιδιωτική κίνηση προς και από την Κύπρο σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2022. Συγκεκριμένα, οι συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών έφτασαν τις 6.107.725 σημειώνοντας αύξηση 26,4% και οι αναχωρήσεις έφτασαν τις 6.105.574 σημειώνοντας επίσης αύξηση 26,8% σε σύγκριση με το 2022.

Η αεροπορική κίνηση αντιπροσώπευσε ποσοστό 95,1% για τις αφίξεις και ποσοστό 95,2% για τις αναχωρήσεις κατά το 2023.

Τουρίστες

Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 20,1% και έφτασαν στα 3.845.652 το 2023 από 3.201.080 το 2022.

Κατά το 2023, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο, με ποσοστό 33,9% της συνολικής τουριστικής κίνησης, ενώ ακολουθούν το Ισραήλ με 10,7%, η Πολωνία με 7,1%, η Γερμανία με 5,5%, η Ελλάδα με 4,9%, η Σουηδία με 3,8%, η Ρουμανία και η Γαλλία με 2,1%.

Από το σύνολο των τουριστών το 2023, ποσοστό 34,2% δήλωσαν ότι διέμειναν στην Πάφο, 16,4% στην Αγία Νάπα, 13,4% στη Λάρνακα, 12,0% στη Λεμεσό, 11,2% στο Παραλίμνι και μικρότερα ποσοστά σε άλλες περιοχές.

Ο σκοπός ταξιδιού το 2023 ήταν για ποσοστό 80,3% των τουριστών οι διακοπές, για 13,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 6,3% επαγγελματικός.

Έσοδα από τον τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2023 υπολογίζονται σε €2.990,6 εκ. σε σύγκριση με €2.439,2 εκ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,6%.

Το 2023, κατά μέσο όρο η κατά κεφαλή δαπάνη υπολογίστηκε στα €777,68 σημειώνοντας αύξηση 2,1% από το 2022. Η μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη το 2023 καταγράφηκε τον μήνα Αύγουστο με €944,51 και η χαμηλότερη με €475,39 τον Φεβρουάριο.

Κάτοικοι Κύπρου

Τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 33,4% και έφτασαν τα 1.680.345 το 2023 από 1.259.643 το 2022.

Το 2023 ποσοστό 34,4% επισκέφθηκε την Ελλάδα, 10,6% το Ηνωμένο Βασίλειο, 4,8% την Ιταλία, 3,5% τη Γαλλία, 3,2% τη Γερμανία και 2,7% τη Βουλγαρία. Η περίοδος αιχμής για τους κατοίκους Κύπρου που ταξίδεψαν στο εξωτερικό ήταν η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου.

Ποσοστό 72,0% των κατοίκων Κύπρου που επέστρεψαν από ταξίδια στο εξωτερικό το 2023 δήλωσαν ότι κύριος σκοπός του ταξιδιού τους ήταν οι διακοπές, 19,7% επαγγελματικοί λόγοι, 6,6% σπουδές και 1,8% άλλοι λόγοι.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourism statists 2023

Travelers

The movement of travelers to and from Cyprus in 2023 recorded an increase compared to 2022. Total arrivals of travelers reached 6.107.725 recording an increase of 26,4% and departures totaled 6.105.574, also recording an increase of 26,8%, compared to 2022.

Air traffic represented 95,1% of arrivals and 95,2% of departures in 2023.

Tourists

Tourist arrivals increased by 20,1% and reached 3.845.652 in 2023 compared to 3.201.080 in 2022.

During 2023, the United Kingdom was the most important source of tourism for Cyprus with a share of 33,9% of the total tourist traffic, followed by Israel with 10,7%, Poland with 7,1%, Germany with 5,5%, Greece with 4,9%, Sweden with 3,8%, Romania and France with 2,1%.

Out of the total number of tourists, 34,2% stated that they stayed in Pafos, 16,4% in Ayia Napa, 13,4% in Larnaka, 12,0% in Limassol, 11,2% in Paralimni and smaller proportions in other areas.

For a percentage of 80,3% of tourists, the purpose of their trip in 2023 was holidays, for 13,3% visit to friends and relatives and for 6,3% business.

Revenue from tourism

In 2023, revenue from tourism was estimated at €2.990,6 mn, compared to €2.439,2 mn in 2022, recording an increase of 22,6%.

The average expenditure per person was €777,68 in 2023, recording an increase of 2,1% from 2022. The highest average expenditure per person in 2023 was recorded in the month of August with €944,51 and the lowest in the month of February with €475,39.

Residents of Cyprus

The trips of residents of Cyprus abroad increased by 33,4% in 2023, and reached 1.680.345 as compared to 1.259.643 in 2022.

In 2023 34,4% visited Greece, 10,6% the United Kingdom, 4,8% Italy, 3,5% France, 3,2% Germany and 2,7% Bulgaria. The peak-season for residents traveling abroad was the period of July- August.

A percentage of 72,0% of the residents of Cyprus traveling abroad in 2023 stated that the main reason for traveling was holidays, 19,7% stated professional reasons, 6,6% studies and 1,8% other purposes.

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Μάιος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €590,6 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €322,7 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2024 αυξήθηκαν κατά €700,8 εκ. (+14,9%) και ανήλθαν στα €5.394,5 εκ. σε σύγκριση με €4.693,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €147,5 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €1.899,1 εκ. σε σύγκριση με €1.751,6 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €106,0 εκ. (+8,9%) και ανήλθαν στα €1.297,1 εκ. σε σύγκριση με €1.191,1 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €181,3 εκ. (+17,2%) και ανήλθαν στα €1.235,9 εκ. σε σύγκριση με €1.054,6 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €239,4 εκ. (+16,6%) και ανήλθαν στα €1.685,2 εκ. σε σύγκριση με €1.445,8 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €6,4 εκ. (+15,0%) και ανήλθαν στα €49,0 εκ. σε σύγκριση με €42,6 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €22,4 εκ. (+19,9%) και ανήλθαν στα €134,9 εκ. σε σύγκριση με €112,5 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €95,9 εκ. (+35,4%) και ανήλθαν στα €366,8 εκ. σε σύγκριση με €270,9 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €7,9 εκ. (+50,3%) και ανήλθαν στα €23,6 εκ. σε σύγκριση με €15,7 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2024 αυξήθηκαν κατά €432,8 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €4.803,9 εκ. σε σύγκριση με €4.371,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €42,0 εκ. (+9,7%) και ανήλθε στα €475,5 εκ. σε σύγκριση με €433,5 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €185,2 εκ. (+13,8%) και ανήλθαν στα €1.523,5 εκ. σε σύγκριση με €1.338,3 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €162,6 εκ. (+9,3%) και ανήλθαν στα €1.913,6 εκ. σε σύγκριση με €1.751,0 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €56,0 εκ. (+18,1%) και ανήλθαν στα €365,2 εκ. σε σύγκριση με €309,2 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €43,4 εκ. (+29,1%) και ανήλθαν στα €192,4 εκ. σε σύγκριση με €149,0 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €42,2 εκ. (-13,2%) και περιορίστηκε στα €276,4 εκ. σε σύγκριση με €318,6 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €45,3 εκ. (-16,3%) και περιορίστηκαν στα €233,1 εκ. σε σύγκριση με €278,4 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €43,3 εκ. σε σύγκριση με €40,2 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €14,2 εκ. (-19,9%) και περιορίστηκαν στα €57,3 εκ. σε σύγκριση με €71,5 εκ. το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Fiscal Accounts of General Government: January-May 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €590,6 mn (1,9% of GDP) for the period of January-May 2024, as compared to a surplus of €322,7 mn (1,1% of GDP) that was recorded during the period of January- May 2023.

Revenue

During the period of January-May 2024, total revenue increased by €700,8 mn (+14,9%) and amounted to €5.394,5 mn, compared to €4.693,7 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €147,5 mn (+8,4%) and amounted to €1.899,1 mn, compared to €1.751,6 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €106,0 mn (+8,9%) and amounted to €1.297,1 mn, compared to €1.191,1 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €181,3 mn (+17,2%) and amounted to €1.235,9 mn, compared to €1.054,6 mn in 2023. Social contributions increased by €239,4 mn (+16,6%) and amounted to €1.685,2 mn, compared to €1.445,8 mn in 2023. Property income increased by €6,4 mn (+15,0%) and amounted to €49,0 mn, compared to €42,6 mn in 2023. Current transfers increased by €22,4 mn (+19,9%) and amounted to €134,9 mn, compared to €112,5 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €95,9 mn (+35,4%) and amounted to €366,8 mn, compared to €270,9 mn in 2023. Capital transfers increased by €7,9 mn (+50,3%) and amounted to €23,6 mn, compared to €15,7 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-May 2024, total expenditure increased by €432,8 mn (+9,9%) and amounted to €4.803,9 mn, compared to €4.371,1 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €42,0 mn (+9,7%) and amounted to €475,5 mn, compared to €433,5 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €185,2 mn (+13,8%) and amounted to €1.523,5 mn, compared to €1.338,3 mn in 2023. Social benefits increased by €162,6 mn (+9,3%) and amounted to €1.913,6 mn, compared to €1.751,0 mn in 2023. Current transfers increased by €56,0 mn (+18,1%) and amounted to €365,2 mn, compared to €309,2 mn in 2023. Interest payable increased by €43,4 mn (+29,1%) and amounted to €192,4 mn, compared to €149,0 mn in 2023.

The capital account decreased by €42,2 mn (-13,2%) to €276,4 mn, from €318,6 mn in 2023, of which gross capital formation decreased by €45,3 mn (-16,3%) to €233,1 mn, from €278,4 mn in 2023 and other capital expenditure increased by €3,1 mn (+7,7%) and amounted to €43,3 mn, compared to €40,2 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €14,2 mn (-19,9%) to €57,3 mn, from €71,5 mn in 2023.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Μάιος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2024 κατά 4,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,3% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: May 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for May 2024 increased by 4,5% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 2,6% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-May 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,3% and the Volume Index an increase of 4,2% compared to the same period of 2023.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Απρίλιος 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2024 ανήλθαν σε €217,4 εκ., παρουσιάζοντας μείωση μόλις 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€217,6 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €440,7 εκ. σε σύγκριση με €417,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,5%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο 2024 ανέρχεται σε €651,69 σε σύγκριση με €634,89 τον Απρίλιο 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,6%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 35,3% του συνόλου των τουριστών τον Απρίλιο 2024) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,21 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 10,7% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €140,03. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,6%), ξόδεψαν €80,67 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Revenue from tourism: April 2024

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €217,4 mn in April 2024, recording a minor decrease of 0,1% as compared to the corresponding month of the previous year (€217,6 mn).

For the period of January – April 2024, revenue from tourism is estimated at €440,7 mn compared to €417,6 mn in the corresponding period of 2023, recording an increase of 5,5%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €651,69 in April 2024 compared to €634,89 in April 2023, recording an increase of 2,6%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 35,3% of the total tourists in April 2024) spent on average €81,21 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 10,7% of the total tourists) spent on average €140,03. Tourists from Poland (the third largest market with 7,6%), spent on average €80,67 per day.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούνιος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2024, έφτασε τα 10.112 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2024 αυξήθηκε στα 10.959 άτομα σε σύγκριση με 10.839 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.635 ατόμων ή 13,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: June 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of June 2024, reached 10.112 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for June 2024 increased to 10.959 persons in comparison to 10.839 in the previous month.

In comparison with June 2023, a decrease of 1.635 persons or 13,9% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, trade, construction, accommodation and food service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου 2022

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2022 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2021.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα αυξήθηκε το 2022 κατά 20,7% στα €17.618,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €14.598,3 εκατομμύρια το 2021. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,9% στα €1.220,9 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 28,7% στα €9.073,0 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 12,5% στα €7.324,3 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα έφθασε το 2022 στα €4.577,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 16,8% σε σύγκριση με το 2021.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 14,9% στα €2.891,2 εκατομμύρια το 2022 από €2.517,2 εκατομμύρια το 2021. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 20,6% στα €263,5 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 19,2% στα €1.412,6 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 9,1% στα €1.215,1 εκατομμύρια.

Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε το 2022 κατά 3,2% στις 75,8 χιλιάδες από 73,5 χιλιάδες το 2021. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 9,3 χιλιάδες, στο χονδρικό εμπόριο 25,8 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 40,7 χιλιάδες άτομα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Results of the Wholesale and Retail Trade Survey 2022

According to the results of the Wholesale and Retail Trade Survey, the main aggregates of the trade sector in 2022 registered a positive growth rate compared to 2021.

In particular, turnover in the broad trade sector increased in 2022 by 20,7% to €17.618,2 million compared to €14.598,3 million in 2021. At division level, in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles turnover increased by 17,9% to €1.220,9 million, in wholesale trade by 28,7% to €9.073,0 million and in retail trade by 12,5% to €7.324,3 million.

Production value in 2022 reached €4.577,6 million, registering an increase of 16,8% over 2021.

In the whole of the trade sector, value added at current prices increased by 14,9% to €2.891,2 million in 2022 compared to €2.517,2 million in 2021. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, value added increased by 20,6% to €263,5 million, in wholesale trade increased by 19,2% to €1.412,6 million and in retail trade increased by 9,1% to €1.215,1 million.

Employment in the trade sector increased in 2022 by 3,2% to 75,8 thousand compared to 73,5 thousand in 2021. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles employment reached 9,3 thousand, in wholesale trade 25,8 thousand and in retail trade 40,7 thousand persons.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούνιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2024 μειώθηκε κατά 0,12 μονάδες και έφτασε στις 117,72 μονάδες σε σύγκριση με 117,84 μονάδες τον Μάιο 2024. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 2,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2023 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό (9,5%) και στα Πετρελαιοειδή (8,6%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -3,7%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (5,9%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%) .

Σε σχέση με τον Μάιο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-1,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,8%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,91) και Μεταφορές (0,74).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,31).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου του 2023 είχαν τα Πετρελαιοειδή (0,84), οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,51) και ο Ηλεκτρισμός (0,50)

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,40) είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): June 2024

In June 2024, the Consumer Price Index decreased by 0,12 units and reached 117,72 units compared to 117,84 units in May 2024. In June 2024, the inflation increased by 2,9%.

For the period January-June 2024, the CPI increased by 2,1% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of June 2023 was recorded in Electricity (9,5%) and Petroleum products (8,6%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Petroleum products (-3,7%).

Analysis of percentage changes

Compared to June 2023, the largest change was monitored in categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (5,9%) and Restaurants and Hotels (5,2%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Transport (-1,7%).

For the period January–June 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Restaurants and Hotels (5,8%) and Miscellaneous Goods and Services (3,5%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of June 2023 the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,91) and Transport (0,74) had the largest positive effect on the change of the CPI.

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in Transport (-0,31).

Petroleum products (0,84), Catering services (0,51) and Electricity (0,50) had the most notable effect on the change of the CPI of June 2024 compared to June 2023.

Finally, Petroleum products (-0,40) had the largest effect on the change of the CPI of June 2024 compared to the previous month.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 1ο τρίμηνο 2024

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το πρώτο τρίμηνο του 2024, υπολογίζεται στις 111,53 μονάδες. Συγκρινόμενος με το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 1,4% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 1,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

House Price Index (HPI): 1st quarter 2024

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the first quarter of 2024 amounts to 111,53 units. Compared to the fourth quarter of 2023, the HPI increased by 1,4% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2023, the Index increased by 1,1%.

Source: Cystat

