Economics Weekly Alert 04/2025

Εκστρατεία Επικαιροποίησης Μητρώου Εταιρειών Εταιρείες Χωρίς Ταχυδρομικό Κώδικα

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για διασφάλιση της ορθότητας και επικαιροποίησης του Μητρώου Εταιρειών, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας προτρέπει όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες, όπως ελέγξουν τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου, που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης του ταχυδρομικού κώδικα και εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή να ενημερώσουν το Μητρώο, με το αντίστοιχο έντυπο.

Το πιο πάνω κρίνεται απαραίτητο για να είναι δυνατή η οποιαδήποτε ενημέρωση των εταιρειών, για θέματα που τις αφορά.

Όσες εταιρείες δεν έχουν επικαιροποιήσει την διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου και δεν έχουν ταχυδρομικό κώδικα, πιθανόν να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε επιστολή υπενθύμισης, σχετικά με την υποβολή των οφειλόμενων ΗΕ32 με τις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια εκστρατειών συμμόρφωσης.

Ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρειών σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Τμήμα θα προχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση, σε τρίμηνη προειδοποιητική δημοσίευση διαγραφή τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Companies Registry Update Campaign Companies Without Postal Code

As part of the efforts made to ensure the correctness and updating of the Registry of Companies, the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property urges all registered companies to check the address of the registered office, which is registered in the Registry of Registrar of Companies the postal code included; and if there is any change to update the Registry using the corresponding form.

The abovementioned action is considered necessary in order to be able to provide any information to the companies, on issues that concern them.

The companies that have not updated their registered office address and do not have a postal code, may not have received any reminder letter, regarding the submission of the due HE32 with the corresponding Financial Statements, in the context of compliance campaigns.

We inform you that in the event of non-compliance of the companies regarding the above matter, the Department will proceed without further notice, with a three-month warning publication to delete them,in accordance with the provisions of the Companies Law Chap. 113.

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Δεκέμβριος 2024

Κατά τον Δεκέμβριο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 117.510 τόνους, σημειώνοντας μείωση 2,0% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023. Πτώση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-7,0%) και σε αεροπλάνα (-1,2%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (-30,8%) και ασφάλτου (-17,5%). Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (26,4%), υγραερίου (23,9%), πετρελαίου θέρμανσης (11,2%), βενζίνης (2,8%) και πετρελαίου κίνησης (0,4%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,2% στους 60.834 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 σημείωσαν αύξηση 3,4%. Ενδεικτικά, άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις της βενζίνης (2,6%), ενώ πτώση είχαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-15,8%) και οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης (-2,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2024 παρουσίασαν οριακή άνοδο 0,6% σε σύγκριση με το 2023. Οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (3,3%), βενζίνης (3,1%), ασφάλτου (1,2%) και πετρελαίου κίνησης (1,1%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-4,4%) και στις πωλήσεις κηροζίνης (-7,1%), ελαφρού μαζούτ (-6,9%) και πετρελαίου θέρμανσης (-3,4%). Κατά το 2024, οι πωλήσεις από τα πρατήρια πετρελαιοειδών ανήλθαν στους 682.790 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,4% σε σχέση με το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, sales and stocks of petroleum products: December 2024

In December 2024, the total sales of petroleum products amounted to 117.510 tonnes, recording a decrease of 2,0% compared to December 2023. A decline was observed in the provisions of marine gasoil (-7,0%) and aviation kerosene (-1,2%), as well as in the sales of light fuel oil (-30,8%) and asphalt (-17,5%). On the contrary, an increase was recorded in the sales of kerosene (26,4%), liquefied petroleum gases (23,9%), heating gasoil (11,2%), motor gasoline (2,8%) and road diesel (0,4%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 3,2% to 60.834 tonnes.

The total sales of petroleum products in December 2024 compared to November 2024 recorded a rise of 3,4%. Indicatively, an increase was recorded in the sales of motor gasoline (2,6%), while the provisions of aviation kerosene dropped by 15,8% and the sales of road diesel by 2,0%. The total stocks of petroleum products at the end of December 2024 increased by 7,1% compared to the end of the previous month.

The total sales of petroleum products in 2024 marginally increased by 0,6% compared to 2023. The provisions of aviation kerosene rose by 3,6% and an increase was also recorded in the sales of heavy fuel oil (3,3%), motor gasoline (3,1%), asphalt (1,2%) and road diesel (1,1%). On the other hand, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-4,4%) and in the sales of kerosene (-7,1%), light fuel oil (-6,9%) and heating gasoil (-3,4%). In 2024, the sales from filling stations reached 682.790 tonnes, recording a rise of 2,4% compared to 2023.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Νοέμβριος 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2024 ανήλθαν σε €138,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 22,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€113,7 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €3.122,5 εκ. σε σύγκριση με €2.916,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,1%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Νοέμβριο 2024 ανέρχεται σε €771,02 σε σύγκριση με €712,63 τον Νοέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 8,2%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 25,9% του συνόλου των τουριστών τον Νοέμβριο 2024) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €80,58 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 11,3% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €88,80. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 10,5%), ξόδεψαν €139,80 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Revenue from tourism: November 2024

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €138,7 mn in November 2024, recording an increase of 22,0% as compared to the corresponding month of the previous year (€113,7 mn).

For the period of January – November 2024, revenue from tourism is estimated at €3.122,5 mn compared to €2.916,3 mn in the corresponding period of 2023, recording an increase of 7,1%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €771,02 in November 2024 compared to €712,63 in November 2023, recording an increase of 8,2%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 25,9% of the total tourists in November 2024) spent on average €80,58 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 11,3% of the total tourists) spent on average €88,80. Tourists from Israel (the third largest market with 10,5%), spent on average €139,80 per day.

Source: Cystat

