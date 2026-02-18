ARTICLE
18 February 2026

Actualité jurisprudentielle et législative en droit pénal de l'entreprise

BK
Bär & Karrer

Contributor

Bär & Karrer logo
Bär & Karrer is a renowned Swiss law firm with more than 170 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano and Zug. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world.
Explore Firm Details
Université de Lausanne, CEDIDAC, Journée de droit pénal de l'entreprise...
Switzerland Criminal Law
Andrew M. Garbarski
Your Author LinkedIn Connections
Bär & Karrer are most popular:
  • within Antitrust/Competition Law, Intellectual Property, Government and Public Sector topic(s)
  • in Switzerland

Université de Lausanne, CEDIDAC, Journée de droit pénal de l'entreprise

Le 10 février 2026 s'est tenue la traditionnelle journée de droit pénal de l'entreprise. Cette manifestation était l'occasion de revenir sur les développements législatifs et jurisprudentiels de l'année écoulée et d'aborder également plusieurs sujets d'actualité. Parmi ceux-ci figurent la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales, la lutte contre le blanchiment d'argent dans le domaine de l'art, les bonnes pratiques en matière de communications au MROS et les procédures pénales menées par le Département fédéral des finances, singulièrement en relation à la violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Andrew M. Garbarski
Andrew M. Garbarski
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More