De Hoge Raad geeft duidelijkheid: Huurprijsverhogingsbeding is geen oneerlijk beding

De Hoge Raad heeft op 29 november 2024 een belangrijke uitspraak gedaan waarin duidelijkheid werd gegeven over de veel gebruikte huurprijsverhogingsbedingen voor huurwoningen in de vrije sector. Het veelbesproken opslagbeding, waarbij jaarlijks een verhoging van maximaal 3% boven op de huurverhoging op basis van de consumentenprijsindex mogelijk is, wordt door de Hoge Raad in de meeste gevallen als eerlijk beschouwd.

Wat is een "huurprijsverhogingsbeding"?

Een huurprijsverhogingsbeding is een afspraak in de huurovereenkomst waarin wordt geregeld hoe de huurprijs in de toekomst kan worden aangepast. Dit gebeurt meestal aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI). Het indexatiebeding is bedoeld om de huurprijs aan te passen aan de inflatie. Het opslagbeding daarentegen is bedoeld om stijgende kosten waarmee de verhuurder boven de inflatie te maken heeft te dekken en om de huurprijs in lijn te houden met de waarde van de woning.

Wat speelde er?

De zaak draaide om de vraag of een huurprijsverhogingsbeding die een jaarlijkse verhoging van de huur mogelijk maakt op basis van een indexatiebeding plus een opslagbeding van maximaal 3%, kan worden aangemerkt als oneerlijk, zoals bedoeld in de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen. Volgens verschillende rechtbanken was een dergelijk beding in strijd met deze richtlijn en dus diende te worden vernietigd waarmee huurverhoging uit het verleden konden worden teruggedraaid.

Wat vond de Hoge Raad?

De Hoge Raad oordeelde allereerst dat het indexatiebeding en het opslagbeding vanwege hun verschillende doelen afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Vervolgens concludeerde de Hoge Raad dat een opslagbeding van maximaal 3% niet als oneerlijk wordt beschouwd. De huurder kan namelijk de financiële gevolgen bij het sluiten van de huurovereenkomst redelijkerwijs voorzien. Bovendien blijft de jaarlijkse huurstijging met dit percentage binnen aanvaardbare grenzen voor de huurder.

De uitspraak van de Hoge Raad biedt helderheid over de toepassing van huurprijsverhogingsbedingen in huurovereenkomsten. In de meeste gevallen wordt een opslagbeding van 3% niet als oneerlijk beschouwd, slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

