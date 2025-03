Cross-border Transactions: What's New For Employment Law?

Significant changes are coming for employers and their employees in the context of cross-border mergers, divisions and conversions.

To recap, Directive (EU) 2019/21211 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (Mobility Directive) amended Directive (EU) 2017/1132 (Companies Directive) and should have been implemented into Luxembourg law by 31 January 2023, at the latest. Luxembourg chose to divide the implementation into two parts: company law and employment law. Bill of law 8053 implementing the company law amendments was adopted on 23 January 2025 (see our Newsflash published on the same date). Bill of law 8225 implementing the employment law amendments, on the other hand, was voted through on 4 March 2025.

Below is an overview of the main changes and how they will impact companies.

Context and objectives

The Mobility Directive was adopted to ensure greater mobility for companies, while at the same time introducing mechanisms to safeguard the interests of various parties impacted by cross-border transactions, in particular employees.

These measures aim to ensure that the rights of employees are maintained and protected during these transactions by ensuring that they are sufficiently involved in the business' decision-making processes, if necessary.

Key changes

Employee information and consultation : The existing rules on information and consultation in the context of cross-border mergers have been amended. New rules on the right to information and consultation in cross-border divisions and conversions have been introduced, thus broadening the scope of the law to two new types of cross-border transaction.



In addition, based on bill of law 8053, it is now mandatory to produce, within set timeframes, i) draft terms detailing the likely effects of the proposed cross-border transaction and ii) a report for employees that explains and justifies the legal and economic aspects of the merger and outlines the implications for employees and for the future business of the company.

: The existing rules on information and consultation in the context of cross-border mergers have been amended. New rules on the right to information and consultation in cross-border divisions and conversions have been introduced, thus broadening the scope of the law to two new types of cross-border transaction. In addition, based on bill of law 8053, it is now mandatory to produce, within set timeframes, i) draft terms detailing the likely effects of the proposed cross-border transaction and ii) a report for employees that explains and justifies the legal and economic aspects of the merger and outlines the implications for employees and for the future business of the company. Employee participation : The existing rules on employee participation in the board of directors or the supervisory board in the context of cross-border mergers have been amended. For example, the threshold for triggering the employee participation system has now been set at 800 employees. The employees' participation right has also been extended to encompass cross-border divisions and conversions.

: The existing rules on employee participation in the board of directors or the supervisory board in the context of cross-border mergers have been amended. For example, the threshold for triggering the employee participation system has now been set at 800 employees. The employees' participation right has also been extended to encompass cross-border divisions and conversions. Negotiations and employee rights : When one of the companies affected by a cross-border merger is operating under an employee participation system, the relevant bodies of the merging companies may now choose to directly apply the standard rules for employee participation or to launch negotiations with a special negotiating body. The results of these negotiations must be communicated to employees within a strict timeframe.

: When one of the companies affected by a cross-border merger is operating under an employee participation system, the relevant bodies of the merging companies may now choose to directly apply the standard rules for employee participation or to launch negotiations with a special negotiating body. The results of these negotiations must be communicated to employees within a strict timeframe. Protecting employee rights: Companies resulting from cross-border mergers, divisions or conversions must take appropriate measures to protect employees' participation rights for the four years after the cross-border transaction.

Implications for businesses

Businesses will need to ensure that the rights of employees are respected throughout all cross-border transactions. This includes monitoring compliance with the employee right to information and consultation, evaluating whether a participation system has to be put in place and safeguarding the protection of employee participation rights.

Opérations transfrontalières : quelles nouveautés en droit du travail ?

Des changements importants s'annoncent pour les employeurs et leurs salariés en cas de fusions, scissions et transformations transfrontalières.

Pour rappel, la directive (UE) 2019/21213 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières (la « DirectiveMobilité ») a modifié la directive (UE) 2017/11324 (Directive Société). La Directive Mobilité devait être transposée en droit luxembourgeois le 31 janvier 2023 au plus tard. Le législateur a décidé de scinder la transposition en deux volets. Le projet de loi 8053 transposant le volet droit des sociétés a été voté le 23 janvier 2025 (voir notre Newsflash de la même date). Le projet de loi 8225 transposant le volet droit du travail a, quant à lui, été voté le 4 mars 2025.

Voici un aperçu des principaux changements et de leurs implications pour les entreprises.

Contexte et objectifs

La Directive Mobilité a été adoptée pour garantir une mobilité accrue des sociétés tout en introduisant des mécanismes de sauvegarde des intérêts des différentes parties impactées par une opération transfrontalière, notamment les travailleurs.

Ces mesures visent en effet à garantir que les droits des travailleurs soient maintenus et protégés lors de ces transactions en assurant une implication adéquate de leur part dans les processus décisionnels de l'entreprise, le cas échéant.

Modifications clés

Information et consultation des travailleurs : Les règles existantes en matière d'information et de consultation dans le cadre de fusions transfrontalières ont été adaptées. De nouvelles règles concernant le droit à l'information et à la consultation en cas de scissions et transformations transfrontalières ont été introduites, élargissant ainsi le champ d'application de ce droit à deux nouvelles opérations transfrontalières.



Par ailleurs, sur la base du projet de loi 8053, un projet concernant les effets probables de l'opération transfrontalière envisagée ainsi qu'un rapport à destination des salariés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion et expliquant les implications pour les travailleurs et sur les activités futures de la société sont requis endéans certains délais.

: Les règles existantes en matière d'information et de consultation dans le cadre de fusions transfrontalières ont été adaptées. De nouvelles règles concernant le droit à l'information et à la consultation en cas de scissions et transformations transfrontalières ont été introduites, élargissant ainsi le champ d'application de ce droit à deux nouvelles opérations transfrontalières. Par ailleurs, sur la base du projet de loi 8053, un projet concernant les effets probables de l'opération transfrontalière envisagée ainsi qu'un rapport à destination des salariés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion et expliquant les implications pour les travailleurs et sur les activités futures de la société sont requis endéans certains délais. Participation des travailleurs : Les règles existantes en matière de participation des travailleurs au conseil d'administration ou de surveillance dans le cadre de fusions transfrontalières ont été adaptées, comme par exemple le seuil de déclenchement du régime de participation des salariés qui a été fixé à 800 salariés. Le droit de participation des travailleurs a également été élargi aux scissions et transformations transfrontalières.

: Les règles existantes en matière de participation des travailleurs au conseil d'administration ou de surveillance dans le cadre de fusions transfrontalières ont été adaptées, comme par exemple le seuil de déclenchement du régime de participation des salariés qui a été fixé à 800 salariés. Le droit de participation des travailleurs a également été élargi aux scissions et transformations transfrontalières. Négociations et droits des travailleurs : Lorsqu'une des sociétés concernées par une fusion transfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, les organes compétents des sociétés participant à la fusion peuvent désormais choisir d'appliquer directement les dispositions de référence relatives à la participation des travailleurs ou engager des négociations au sein d'un groupe spécial de négociation. Les résultats de ces négociations doivent être communiqués aux travailleurs endéans un délai strict.

: Lorsqu'une des sociétés concernées par une fusion transfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, les organes compétents des sociétés participant à la fusion peuvent désormais choisir d'appliquer directement les dispositions de référence relatives à la participation des travailleurs ou engager des négociations au sein d'un groupe spécial de négociation. Les résultats de ces négociations doivent être communiqués aux travailleurs endéans un délai strict. Protection des droits des travailleurs : Les sociétés issues de fusions, scissions ou transformations transfrontalières doivent prendre des mesures adéquates pour protéger les droits de participation des travailleurs pendant quatre ans après l'opération transfrontalière.

Implications pour les entreprises

Les entreprises devront s'assurer que les droits des travailleurs soient respectés lors de toute opération transfrontalière. Cela inclut de veiller à ce que le droit à l'information et à la consultation des travailleurs soit respecté, évaluer si un régime de participation doit être mis en place et garantir la protection de leurs droits de participation.

Grenzüberschreitende Vorhaben: Welche Neuerungen gibt es im Arbeitsrecht?

Bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen, Spaltungen und Umwandlungen stehen wichtige Änderungen für Arbeitgeber und ihre Arbeitnehmer an.

Zur Erinnerung: Die Richtlinie (EU) 2019/21215 über grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen (die Umwandlungsrichtlinie") änderte die Richtlinie (EU) 2017/11326 (Gesellschaftsrechtsrichtlinie). Die Umwandlungsrichtlinie musste bis zum 31. Januar 2023 in luxemburgisches Recht umgesetzt werden. Der Gesetzgeber hat beschlossen, diese Umsetzung in zwei Teile zu unterteilen. Der Gesetzesentwurf 8053 zur Umsetzung des gesellschaftsrechtlichen Teils wurde am 23. Januar 2025 verabschiedet (siehe unseren Newsflash vom 23.01.2025). Der Gesetzesentwurf 8225 zur Umsetzung des arbeitsrechtlichen Teils wurde am 4. März 2025 verabschiedet.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen.

Hintergrund und Ziele

Die Umwandlungsrichtlinie wurde verabschiedet, um die Mobilität der Unternehmen zu erhöhen und gleichzeitig Mechanismen zum Schutz der Interessen der verschiedenen, von einem grenzüberschreitenden Vorhaben betroffenen Parteien, insbesondere der Arbeitnehmer, einzuführen.

Diese Maßnahmen sollen die Wahrung und den Schutz der Arbeitnehmerrechte bei solchen Vorhaben sicherstellen, indem sie, soweit erforderlich, eine angemessene Mitwirkung der Arbeitnehmer an den Entscheidungsprozessen des Unternehmens gewährleisten.

Wichtige Änderungen

Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer : Die bestehenden Vorschriften für die Unterrichtung und Anhörung im Kontext grenzüberschreitender Verschmelzungen wurden angepasst. Es wurden neue Vorschriften über das Recht auf Unterrichtung und Anhörung bei grenzüberschreitenden Spaltungen und Umwandlungen eingeführt, wodurch der Anwendungsbereich dieses Rechts auf zwei neue grenzüberschreitende Vorhaben ausgeweitet wurde.



Darüber hinaus müssen auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs 8053 unter Wahrung bestimmter Fristen ein Plan über die wahrscheinlichen Auswirkungen des geplanten grenzüberschreitenden Vorhabens sowie ein Bericht für die Arbeitnehmer erstellt werden, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Verschmelzung erläutert und begründet sowie die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und die künftige Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erläutert werden.

: Die bestehenden Vorschriften für die Unterrichtung und Anhörung im Kontext grenzüberschreitender Verschmelzungen wurden angepasst. Es wurden neue Vorschriften über das Recht auf Unterrichtung und Anhörung bei grenzüberschreitenden Spaltungen und Umwandlungen eingeführt, wodurch der Anwendungsbereich dieses Rechts auf zwei neue grenzüberschreitende Vorhaben ausgeweitet wurde. Darüber hinaus müssen auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs 8053 unter Wahrung bestimmter Fristen ein Plan über die wahrscheinlichen Auswirkungen des geplanten grenzüberschreitenden Vorhabens sowie ein Bericht für die Arbeitnehmer erstellt werden, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Verschmelzung erläutert und begründet sowie die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und die künftige Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erläutert werden. Arbeitnehmermitbestimmung : Die bestehenden Vorschriften über die Arbeitnehmermitbestimmung im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen wurden angepasst. So wurde beispielsweise der Schwellenwert für die Arbeitnehmermitbestimmung auf 800 Beschäftigte festgesetzt. Außerdem wurde das Recht auf Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf grenzüberschreitende Spaltungen und Umwandlungen ausgeweitet.

: Die bestehenden Vorschriften über die Arbeitnehmermitbestimmung im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen wurden angepasst. So wurde beispielsweise der Schwellenwert für die Arbeitnehmermitbestimmung auf 800 Beschäftigte festgesetzt. Außerdem wurde das Recht auf Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf grenzüberschreitende Spaltungen und Umwandlungen ausgeweitet. Verhandlungen und Arbeitnehmerrechte : Gilt für eine der an einer grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ein System der Arbeitnehmermitbestimmung, können die betreffenden Organe der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften nunmehr wählen, ob sie die Auffangregelung für die Arbeitnehmermitbestimmung unmittelbar anwenden oder ob sie Verhandlungen mit dem besonderen Verhandlungsgremium aufnehmen wollen. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen müssen den Arbeitnehmern unter Wahrung einer klaren Frist mitgeteilt werden.

: Gilt für eine der an einer grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ein System der Arbeitnehmermitbestimmung, können die betreffenden Organe der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften nunmehr wählen, ob sie die Auffangregelung für die Arbeitnehmermitbestimmung unmittelbar anwenden oder ob sie Verhandlungen mit dem besonderen Verhandlungsgremium aufnehmen wollen. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen müssen den Arbeitnehmern unter Wahrung einer klaren Frist mitgeteilt werden. Schutz der Arbeitnehmerrechte: Gesellschaften, die aus grenzüberschreitenden Verschmelzungen, Spaltungen oder Umwandlungen hervorgehen, müssen Maßnahmen ergreifen, um die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer während vier Jahren nach dem grenzüberschreitenden Vorhaben zu schützen.

Konsequenzen für Unternehmen

Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Rechte der Arbeitnehmer bei allen grenzüberschreitenden Vorhaben gewahrt werden. Dazu gehört es, dafür zu sorgen, dass

