Principales Cambios Legislativos para las Sociedades de Anguilla

Anguilla sigue siendo una jurisdicción reconocida y eficiente para los negocios internacionales, ofreciendo neutralidad fiscal y un marco legal sólido. Sin embargo, recientes reformas legislativas han introducido cambios importantes que afectan la constitución, el mantenimiento y las obligaciones de reporte de las sociedades registradas en Anguilla. Ya sea que estés constituyendo una nueva entidad o gestionando una ya existente, es esencial mantenerse informado. A continuación, encontrarás un resumen de los principales desarrollos regulatorios y cómo pueden impactar tus operaciones.

El Business Companies Act, 2022 (Ley de Sociedades Comerciales de 2022) entró en vigor el 1 de julio de 2022. Esta ley derogó y reemplazó la Companies Act, la International Business Companies Act y la Protected Cell Companies Act, para establecer un nuevo marco para el registro, operación y regulación de sociedades.

Entre los requisitos que la empresa debe cumplir conforme a la Business Companies Act, 2022, se encuentran los siguientes:

Secciones 86 y 87 – Conservación de Registros de la Empresa

La empresa deberá conservar los Estatutos Sociales, así como el Registro de Directores y el Registro de Accionistas en la oficina de su Agente Registrado. Estos registros pueden mantenerse en original o en copias. En caso de que se conserven copias de los registros en la oficina del Agente Registrado, la empresa deberá informar por escrito la dirección física donde se encuentran los originales.

Si se cambia la ubicación de los registros originales, la empresa deberá informar al Agente Registrado la nueva dirección física dentro de los 14 días siguientes al cambio.

Sección 88.2 – Registros Financieros

No es obligatorio presentar cuentas financieras ante las autoridades. No obstante, la empresa debe conservar registros que:

Sean suficientes para mostrar y explicar las transacciones de la empresa; y Permitan determinar en cualquier momento la situación financiera de la empresa con precisión razonable.

Si los registros financieros se conservan fuera de Anguilla, la empresa deberá mantener en su oficina registrada:

Cuentas y reportes que permitan conocer la situación financiera con precisión razonable de forma semestral; y Un registro escrito del(los) lugar(es) fuera de Anguilla donde se mantienen los registros contables.

La empresa debe conservar registros financieros fiables y documentos de respaldo durante al menos seis (6) años luego de terminada la relación comercial, transacción o disolución.

Los registros financieros pueden incluir, entre otros, estados de resultados, balances, estados bancarios, recibos, facturas y cheques. Esta lista no es exhaustiva y deberá adaptarse según la naturaleza del negocio de la empresa.

Envío Semestral de Registros Financieros a la Oficina Registrada en Anguilla

La sección 88(2)(a) de la ley exige que, si los registros financieros se mantienen fuera de Anguilla, se envíe una copia semestralmente a la oficina registrada en Anguilla, de la siguiente manera:

Los registros financieros correspondientes al primer semestre del año (enero a junio) deben conservarse en Anguilla a más tardar en julio del mismo año;

Los registros financieros correspondientes al segundo semestre del año (julio a diciembre) deben conservarse en Anguilla a más tardar en enero del año siguiente.

Una empresa que incumpla con esta obligación comete una infracción y podrá ser sancionada, tras condena sumaria, con una multa de $10,000.00.

Sección 142 – Declaración Anual

La empresa debe presentar una Declaración Anual indicando que no se han realizado modificaciones a los Estatutos Sociales y que sus actividades se han desarrollado principalmente fuera de Anguilla. Este documento debe entregarse a la Autoridad correspondiente al momento de la renovación anual de la empresa.

Sección 260 – Presentación del Registro de Directores y Accionistas

La empresa deberá ingresar ante el Registro una copia de su Registro de Directores y Registro de Accionistas.

Sustancia Económica

Desde enero de 2019, las empresas en Anguilla que realizan actividades relevantes están sujetas a los requisitos de sustancia económica.

Las actividades relevantes, según el International Business Companies (Economic Substance) Regulations, 2019, incluyen: banca, seguros, gestión de fondos, financiamiento y arrendamiento, centros de distribución y servicios, transporte marítimo, negocios de propiedad intelectual, sedes administrativas y empresas holding.

Información del Beneficiario Final

El Commercial Registry and Beneficial Ownership Registration System Act, 2022 exige a las empresas:

Mantener actualizada la información de su beneficiario final; Presentar la información del beneficiario final dentro de los 14 días posteriores a su constitución o continuación en Anguilla.

Una empresa que incumpla con estas obligaciones comete una infracción y podrá ser sancionada, tras condena sumaria, con una multa de $50,000.00.

Próximos Pasos y Cómo Mantener el Cumplimiento

Audita tus Registros: Asegúrate de que los registros contables y resúmenes financieros estén actualizados y se entreguen conforme a los nuevos plazos. Revisa tus Registros: Actualiza el Registro de Directores, Registro de Accionistas y el Registro de Beneficiarios Finales con la información requerida y entrégalos a tu Agente Registrado para su debida presentación. Consulta con Expertos: Dado el riesgo de multas de hasta $10,000, es recomendable consultar con tu agente registrado o proveedor de servicios corporativos para asegurar el cumplimiento.

Conclusión

Estar al tanto de estos cambios legislativos es clave para asegurar que tu empresa en Anguilla cumpla con las leyes vigentes y evitar sanciones por incumplimiento.

