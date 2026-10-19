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19 October 2026

EU Kids Act

Pérez-Llorca

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La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Reglamento denominada EU KIDS Act que establece un marco armonizado para la protección de menores en línea, complementando el Digital Services Act y el AI Act.
European Union Government, Public Sector
Andy Ramos Gil de la Haza

La Comisión Europea ha adoptado este 17 de septiembre de 2026 la propuesta de Reglamento denominada EU KIDS Act (EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy). La iniciativa se enmarca en la ejecución del acervo digital de la Unión y complementa el Reglamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA) y el Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con dos finalidades: (i) asegurar un nivel elevado y uniforme de protección de los menores en línea; y (ii) evitar la fragmentación del mercado único derivada de las iniciativas nacionales ya notificadas o en tramitación. Además, positiviza las especificaciones que la Comisión ya había incorporado a las Directrices del DSA.

I. Objeto

La propuesta articula un marco armonizado a escala de la Unión, vertebrado en cuatro pilares: (a) retraso en el acceso a redes sociales (social media delay); (b) seguridad desde el diseño (safety by design); (c) verificación de la edad y responsabilidad parental (age assurance and parental responsibility); y (d) ejecución reforzada (strong enforcement). Su base jurídica es el artículo 114 TFUE, coincidente con la del DSA y el AI Act.

Puede leer el contenido completo de la Nota aquí.

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