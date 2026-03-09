2025-2026년, 중국 기업의 상표 관리가 역사적인 전환점을 맞이하고 있다. 한편으로는 국가지식재산권국의 행정 감독 논리의 기반이...

2025-2026년, 중국 기업의 상표 관리가 역사적인 전환점을 맞이하고 있다. 한편으로는 국가지식재산권국의 행정 감독 논리의 기반이 재구성되면서 공식 문서 송달 메커니즘이 중대한 전환을 맞이하고, 다른 한편으로는 2026년 <<상표법>> 전면 개정이 등장하면서 이의 기간 단축, 동적 표시 입법 등 새로운 정책이 관리 속도를 촉진하고 있다.

"하청 범퍼"가 사라지고 법적 시효가 엄격히 통제되는 이 상황에서, 기업 상표 담당자는 어떻게 "AI+디지털"을 활용해 관리 방어선을 재구성할 것인가?

행정 실무의 변화: 사라진 "범퍼"과 규정 준수 위기

1. 관측 알림 : "수동 대기" 시대와 작별

2025년 9월부터 상표국은 철회심사, 이의심사 답변, 무효선언 등 핵심 절차에 대해 대리기관에 통지서를 동시로 발송하는 것을 중단한다.

문제점: 과거 대리 기관은 정보의 "충격 흡수제"이자 "경보탑" 역할을 했으며, 기업 내부에서 놓치더라도 대리 기관이 기한전 리마인드를 해줄 수 있었다.

위기: 현재는 권리자는 유일한 수신자가 되었다. 기업의 등록 주소와 사무실 주소가 분리되거나 내부 행정 처리가 원활하지 않으면, 기한을 놓쳐 권리 상실로 이어질 가능성이 매우 높다.

2. "3년불사용철회" 조건 제고: 형식 심사에서 실질 조사로

2025년 5월 실무 개정 후, "3년불사용철회" 신청은 더 이상 간단한 "블라인드 테스트"가 아닌다.

신규 규정: 신청인은 공식 웹사이트, 신미디어, 전자상거래 플랫폼 심지어 오프라인 현장 조사까지 포함된 예비 증거를 제출해야 한다.

도전: 이는 기업 법무가 더 강력한 다차원 데이터 수집 능력(공격)을 갖출 뿐만 아니라, 대리인이 없는 상황에서 아주 짧은 시간 내에 일상 경영 증거를 정확하게 조취할(방어) 수 있어야 함을 요구한다.

2. 법률 개정 전망: 2026년 <<상표법>> 개정의 세 가지 핵심 신호

2026년 1월, 국가신문사무실은 《상표법》이 체계적인 개정을 맞이할 것이라고 명확히 밝혔으며, 기업은 세 가지 차원에 특히 주의를 기울여야 한다:

시효 단축: 이의 기간이 3개월에서 2개월로 단축되었다. 이는 의사 결정 체인이 압축되어야 하며, 기존의 수동적인 승인 프로세스는 법적 속도에 맞추기 어렵다는 것을 의미한다.

악의를 엄중히 처벌한다: "악기 상표" 및 사재기 행위에 대한 규제 강도가 강화되며, 정황이 심각한 경우 직접 취소하고, 권리 확정 논리가 "수량 경쟁"에서 "신용 준수"로 전환된다.

신규 유형 접근: "동적 마크"(예: 앱 시작 애니메이션, 영화 오프닝 등)의 등록이 개방될 예정이다. 이는 기업의 모니터링 범위가 정적 텍스트 및 그래픽에서 시청각 멀티미디어 분야로 확장되어야 함을 의미하며, AI 시각 인식 기술이 필수적 요건이 될 것이다.

3. "인력 비교"에서 "지능형 인식"으로의 기술 도약

전통적인 상표 셔치는 주로 비엔나 코드나 문자 매칭에 의존하며, 다국어 및 복잡한 그래픽 처리에는 한계가 있다. 현재의 기술 발전은 주로 두 가지 병렬적인 방향에서 나타나고 있다:

문자 셔치의 어의 업그레이드

문자 상표 분야에서 AI의 자연언어 처리 기술은 '문자 매칭'에서 '어의 이해'로의 진화를 촉진하였다. 다중 모델은 쳐치 의도를 더 잘 이해하고, 동의어 및 언어와 문화적 차이 문제를 처리할 수 있다.

그래픽 셔치의 시각적 돌파

그래픽 상표 셔치는 컴퓨터 시각을 기반한 AI 지능 인식이 가능한다.

컹신IP 플랫폼을 대표로 하는 도구는 첨단 AI 이미지 인식 알고리즘을 활용해 상표의 시각적 요소, 구조, 색상 분포 등을 심층적으로 해체하고 비교한다. 사용자가 그래픽 상표를 업로드하면 시스템은 자동으로 시각적 특징을 분석하고 비엔나 코드와 연관시켜 전 세계의 유사 그래픽을 효율적으로 셔치할 수 있다.

실제로 검증된 바에 따르면, 첨단 시각 검색 시스템은 약97%의 심사관이 인용한 유사 상표를 커버할 수 있어 그래픽 비교라는 전문 분야에서 셔치의 포괄성과 효율성이 크게 향상되었다.

글로벌 시야

2025년 루이싱커피의 태국 상표권 소송에서 천만 바트 규모의 승소는 해외 진출 기업들에게 두 가지 핵심 시사점을 게공하였다.

방어 전진: 동남아시아 등 고위험 시장에서는 전 세계를 아우르는 모니터링 및 경보 시스템을 구축해야 한다.

증거의 입자도: 승소의 핵심은 현지 언어환경에 적합한 증거 체계에 있다. 디지털 플랫폼은 국경과 언어를 초월해 전 세계 데이터를 조회할 수 있어 기업이 해외 침해 전쟁에서 주도권을 되찾을 수 있도록 지원한다.

결론: 불확실성 속에서 확실성을 확보한다

2026년의 상표 관리 전장은 속도, 정확성, 자율적 통제력에 관한 경쟁이며, 규칙은 변하고 도구는 변하지만 핵심 논리는 이미 명확한다: 자산을 시각화하고 프로세스를 통제하며 위험을 방지할 수 있는 자율적 관리 능력을 잡아야만 브랜드에 진정한 확실성을 구축할 수 있다.

