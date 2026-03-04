北京高裁、知財保護を強化へ 2025年審理6万件超、AI関連も急増

Article Insights

北京市第16期人民代表大会第4回会議が1月27日午後、北京で開かれ、北京市高級人民法院の寇昉院長が2025年の裁判業務に関する活動報告を行った。

報告によると、2025年に北京市の各級裁判所が受理した事件は計135万291件、結審件数は121万6193件に達した。各裁判所は裁判機能を的確に発揮し、高水準の司法サービスを通じて都市の高品質な発展を支えてきたと総括した。

知財権の司法保護では、裁判所が主導的役割を担い、法に基づく規制と産業発展の促進を両立させる姿勢を明確にした。2025年に結審した知財関連事件は6万4960件に上り、重要な基幹技術や中核技術に対する権利保護が着実に強化された。

新興分野への対応も進んだ。データ財産権やデータに関わる正当な権益、人工知能（AI）を巡る事件は9963件に達し、関連分野での司法需要の高まりが鮮明となった。文化分野のイノベーションを法的に支えるとともに、裁判を通じたルール形成機能を発揮し、新たな生産力の育成と発展を後押ししているとしている。

出所：中国法院網

