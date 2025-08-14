商标申请必看：图样补正3大雷区避坑秘籍！

在商标注册申请中，清晰、规范的商标图样是获得受理的关键要素之一。然而，实践中因商标图样不符合要求而收到《商标注册申请补正通知书》的情况十分常见。商标图样补正不仅耗费申请人时间和精力，更可能因逾期未补正导致商标注册申请被不予受理，从而导致商标申请无效，丧失商标申请先机。
本文将系统梳理商标图样补正的主要类型，并提供针对性的解决建议，助力申请人高效通过商标形式审查。
01
格式规范问题：
清晰度与形式要求不符
（1）常见情形
1、像素过低：图样放大后出现明显锯齿、马赛克等，图像比较模糊。
2、元素无法辨认：图样清晰度差或部分元素太小，使图样中细节无法辨认等。
3、尺寸比例失调：图样在指定框内过大溢出或过小难以识别。
4、背景干扰：使用复杂背景、水印或存在阴影、折痕、歪斜、污渍等（除非是商标固有部分），影响主体识别。
（2）审查要点
商标图样应清晰显示所有细节，且不出现非图样主体识别的多余元素，格式正确，主体突出。电子图样文件大小应小于200KB，且图形像素介于400x400至1500x1500之间，如果通过扫描获得图样的，应按24位彩色，300dpi分辨率扫描符合《商标法》及其实施条例规定的图形（图形清晰，大于5x5厘米且小于10x10厘米），确保扫描后的图形与原图形的色彩深浅（或灰度）一致。
（3）解决方案
1、使用专业设计软件制作或处理高分辨率图样。
2、严格按官方要求选择符合格式要求的JPG格式图片提交。
3、确保图样在商标局系统规定的图样框内完整、清晰显示。
4、提交纯白背景图样的，去除任何非必要装饰或干扰元素。
5、若图样中含有无法清晰辨认的非主要识别元素，建议酌情考虑去除。
6、如为扫描件，需使用专业扫描仪，确保平整、清晰、无杂质。
02
内容合规性问题：
图样本身违反规定
（1）常见情形
1、“商标”字样不当使用：在图样中添加“TM”、“®”、“商标”、“注册商标”等字样或符号（除非是商标固有设计）。
2、不规范汉字或外文：使用错别字、自造字、已废除的异体字或外文拼写错误的，被补正要求提供文字出处等。
3、版权/肖像权风险：未经授权使用他人享有著作权的美术作品、摄影作品或他人肖像，被补正要求提供许可证明等。
（2）审查要点
商标图样不能添加注册商标字样或符号，应规范字体，且不得侵犯他人在先权利。
（3）解决方案
1、绝对避免在图样中添加“TM”、“®”等非固有标识。
2、仔细核对图样中所有文字，确保书写规范、正确，避免自造字或文字缺少笔画。
3、使用他人作品或肖像，务必提前取得并提交合法授权文件，如果是电脑合成，应当进行商标说明。
03
要素缺失或不一致问题：
图样与声明不符
（1）常见情形
1、未包含声明要素：
（1）声明为彩色商标，但提交的是黑白图样。
（2）声明包含非标准字体/特殊艺术化文字，但提交的是普通字体图样。
（3）声明为三维标志/立体商标，但仅提交单一视图平面图样，未提供多视图或效果图，或提交的视图无法确定具体三维形状。
（4）声明为声音商标，但未提交五线谱/简谱及音频样本。
（5）声明为颜色组合商标，但未清晰展示颜色排列方式或仅提交单色图样。
2、图样与文字描述矛盾：
在申请书中对商标有详细描述（如颜色构成、含义），但图样无法体现或与描述不一致。
（2）审查要点
提交的图样必须准确、完整地反映申请人在申请书中声明要求保护的商标具体形态和要素。
（3）解决方案
1、仔细核对申请书：
确保提交的图样与在申请书勾选的商标类型（颜色、三维、声音等）及所做的描述完全一致。
2、特殊类型商标需提交全套材料：
（1）彩色商标：提交彩色图样，并说明指定颜色。
（2）立体商标：提交包含主视图（正面、背面）、俯视图、侧视图（左右两侧）、仰视图多个不同角度的视图，以便能够确定具体的三维形状。
（3）声音商标：提交五线谱或简谱（需清晰描述音符、休止符等），并附符合要求的音频文件（如MP3）。
（4）颜色组合商标：清晰展示颜色排列方式（如色块分布图），并标注色标号（如Pantone色号）。
3、文字描述与图样一致：
如申请书中对商标有描述（非常规要求），确保图样能直观体现该描述内容。
04
其他特殊注意事项
防伪处理：商标局有时会对图样进行防伪处理（如添加微缩文字、特定底纹）。切勿自行模仿添加，这会导致补正或驳回。
黑白图样与彩色图样：提交黑白图样视为不限定颜色使用，使用时可变换颜色。提交彩色图样则需按照指定颜色图样使用，不可随意更换颜色。可根据商标策略选择适当方式申请。
重视补正通知书：收到补正通知后，务必在规定的30天补正期限内按要求一次性补正完毕，逾期视为放弃申请。
综上，清晰的图样是商标注册的基石，一次规范的提交胜过十次匆忙的补正。在提交商标申请前应对照格式（清晰度、尺寸、背景、格式）、内容（无“商标”字样、文字规范）、要素（与声明类型一致、特殊类型材料齐全）逐一检查。在商标布局的道路上，细节往往决定着权利的边界。提前规避图样的三大雷区，不仅能显著提升申请效率，更能为品牌保护打下坚实的地基。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.