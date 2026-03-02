当加密货币遇上制裁，从典型案例看监管要点与合规启示——（下篇）欧盟监管解读和合规提示

在《当加密货币遇上制裁，从典型案例看监管要点与合规启示——（上篇）美国监管解读》 中，我们已结合近年来美国在加密货币领域的制裁执法实ū

引言

在《当加密货币遇上制裁，从典型案例看监管要点与合规启示——（上篇）美国监管解读》 中，我们已结合近年来美国在加密货币领域的制裁执法实践，对其监管逻辑与典型案例进行了梳理。下篇将视角转向欧盟，围绕欧盟在制裁规则及相关监管制度下对加密资产的规范路径，分析加密货币在欧盟制裁与合规框架中的定位，并进一步结合前述监管实践，总结企业在开展加密货币及相关业务时可能面临的主要制裁合规风险与应对要点。

二、欧盟对加密货币的制裁监管

（一）监管要点

欧盟利用制裁措施对加密货币进行监管的整体起步时间要晚于美国，目前在先案例也较为有限。但已公布的案例显示，欧盟制裁的对象范围可能更广，不仅包括美国制裁中关注的交易所和运营方等实体，还首次将具体的稳定币直接列入清单，并禁止参与涉及该稳定币的一切交易。

（二）典型案例

2025年10月23日，欧盟理事会（Council of the European Union）再次通过对俄罗斯制裁的一揽子方案，这是自2022年2月俄乌冲突爆发以来的第19次制裁升级。

俄罗斯金融领域是本轮制裁重点打击对象。欧盟不仅将多家传统俄罗斯银行列入制裁清单，禁止与俄罗斯国家支付卡系统（National Payment Card System）"Mir"以及快速支付系统（Fast Payments System）"SBP"进行交易， 还超越了美国、英国此前主要制裁交易所和运营方的做法，首次直接制裁特定的加密货币——卢布稳定币A7A5。根据欧盟理事会决定（2025/2032）第1ba条，禁止直接或间接参与涉及附件26中所列加密货币的任何交易，而截至本文起草时，附件26中仅列入了一种加密货币即A7A5。

稳定币，作为一种旨在维持稳定价值的特殊加密资产，其核心是通过一系列机制安排，使其价值与某一或一篮子相对稳定的参照资产（比如法定货币）保持挂钩。A7A5是全球首个与俄罗斯卢布1:1挂钩的稳定币，根据其官网介绍，A7A5同时运行在Tron和Ethereum区块链上，可使用Trust Wallet、OKX Web3或Bitget钱包管理，所有储备金均存放于俄罗斯最大的国有银行Promsvyazbank（"PSB"，该银行当前已被美国和英国制裁），储备金按日计息，50%的受益将自动分配给所有稳定币持有者。 有报道分析称，当前A7A5的日交易量已突破10亿美元，转移的资金总额超过400亿美元。

在本次制裁行动中，欧盟将稳定币A7A5相关的以下主体列入了综合金融制裁清单（Consolidated Financial Sanctions List），并称，"近期活动显示，俄罗斯越来越多地利用加密货币规避制裁，由俄罗斯国家支持创建的稳定币A7A5。已成为资助战争的重要工具"。

LLC Old Vector ：注册于吉尔吉斯斯坦的A7A5稳定币发行方，受到俄罗斯政府的支持并从中受益，并且和与顿巴斯地区分裂主义团队进行交易往来的PSB银行存在关联。

：注册于吉尔吉斯斯坦的A7A5稳定币发行方，受到俄罗斯政府的支持并从中受益，并且和与顿巴斯地区分裂主义团队进行交易往来的PSB银行存在关联。 Grinex ：注册于吉尔吉斯斯坦的加密货币交易所，是A7A5稳定币的主要交易平台，受到俄罗斯政府的支持并从中受益，并且和PSB银行、LLC A7以及LLC Old Vector存在关联。

：注册于吉尔吉斯斯坦的加密货币交易所，是A7A5稳定币的主要交易平台，受到俄罗斯政府的支持并从中受益，并且和PSB银行、LLC A7以及LLC Old Vector存在关联。 LLC A7：俄罗斯公司，由PSB创立，旨在发行A7A5稳定币。LLC A7获得了俄罗斯主要金融发展机构——俄罗斯联邦外经银行（VEB.RF）（其行长由普京直接任命并直接听从其指示）提供的贷款，受到俄罗斯政府的支持并从中受益，且与PSB银行存在关联。

制裁信息中还显示了Grinex关联的区块链钱包地址（blockchain wallet addresses）， 根据欧盟公布的最新制裁清单文件，这应该也是其首次将区块链钱包地址作为识别信息。 美国也在2025年8月的一场制裁行动中将LLC Old Vector、Grinex和LLC A7都列入了SDN清单，并在 三家主体的制裁信息中均标注了对应的电子钱包地址。

三、合规提示

加密货币作为特殊资产和可用于交易结算的特殊金融工具，因其隐匿性、匿名性存在被用于逃避制裁、洗钱等规避监管或违法行为的风险和可能性，因而可能更容易引起监管机构的警觉和关注。从近期案例来看，其受到的监管关注度还在不断上升。一方面，制裁对象呈现多元化，从交易所、发行方到钱包地址再到稳定币均可能被列入黑名单；另一方面，执法和打击力度也在加强，不仅跨国、跨部门执法不断强化，随着Tether等加密货币运营商更加主动地配合执法部门冻结非法账户，"公私合作"的模式也日趋成熟。在此背景下，企业有必要提高合规意识，在涉及加密货币的交易中，采取切实有效的措施识别、防控和应对可能带来的制裁风险。

（一）针对合作伙伴及其钱包地址展开筛查

随着美国、欧盟等法域开始在制裁信息中纳入钱包地址，当交易涉及加密货币时，除了传统针对合作伙伴的各类黑名单筛查外， 钱包地址的筛查也应当作为前期尽调和重要交易节点（如费用支付）的必要合规手段。

目前，美国OFAC提供的官方检索工具SDN Search（截图如下）已可以实现对钱包地址的排查。此外，许多用于制裁等黑名单筛查的数据库比如LSEG等也有类似功能。对于加密货币合规有更高需求的，还可考虑部署Chainalysis、Elliptic、TRM Labs等链上分析工具，实现对交易合规情况的实时监控。

（二）关注在先案例的加重和减轻情节，避免高额处罚

前述被OFAC处罚的6个案例中，既有币安9.7亿美元的天价罚单，也有对Uphold HQ Inc.的7.2万美元相对从轻处罚，案件性质和情节，会在不同程度上影响处罚结果。针对不同案件性质，根据31 CFR Appendix-A-to-Part-501 V.B.2.a.vi.，OFAC对违法行为的处罚标准有着明显差异。

1.加重情节：

明显忽视或低估自身业务面临的制裁风险 ：比如提供的是高度跨境、可即时转移价值的服务，却未相应提升制裁风险识别和控制能力。

：比如提供的是高度跨境、可即时转移价值的服务，却未相应提升制裁风险识别和控制能力。 未能尽到审慎注意或尽调义务 ：在未建立制裁合规计划的情况下运营；在获知客户信息存在制裁风险（如位于受制裁地区或为政府雇员）时，未能尽到审慎义务或尽职调查；合规筛选流程不完善等。

：在未建立制裁合规计划的情况下运营；在获知客户信息存在制裁风险（如位于受制裁地区或为政府雇员）时，未能尽到审慎义务或尽职调查；合规筛选流程不完善等。 蓄意规避或鼓励规避行为 ：鼓励或建议用户使用 VPN 等技术手段绕过地理拦截控制；向第三方或公众隐瞒、误导其合规控制措施，如在官网上移除受制裁国家的引用，但实际仍提供服务等。

：鼓励或建议用户使用 VPN 等技术手段绕过地理拦截控制；向第三方或公众隐瞒、误导其合规控制措施，如在官网上移除受制裁国家的引用，但实际仍提供服务等。 违规行为具有系统性或长期性，而非孤立事件 ：比如违规行为在较长时间内持续发生，或涉及大量交易，反映出结构性合规缺陷。

：比如违规行为在较长时间内持续发生，或涉及大量交易，反映出结构性合规缺陷。 规模较大，市场影响力较强：OFAC认为大型平台对制裁体系完整性具有更高潜在破坏力，也拥有更多合规资源，理应实现更高水平的合规。

2.减轻情节：

良好的合规记录 ：在违规行为发生前的五年内，未收到过 OFAC 的处罚通知（Penalty Notice）或违规裁定（Finding of Violation）。

：在违规行为发生前的五年内，未收到过 OFAC 的处罚通知（Penalty Notice）或违规裁定（Finding of Violation）。 充分配合执法机构的调查 ：及时响应执法机构信息请求，提供详细、有序的文档和电子表格；开展广泛、独立的内部调查，主动提交不利于自身的内部通讯记录；签署时效追溯协议（Tolling Agreement）等。

：及时响应执法机构信息请求，提供详细、有序的文档和电子表格；开展广泛、独立的内部调查，主动提交不利于自身的内部通讯记录；签署时效追溯协议（Tolling Agreement）等。 违规行为发生后及时采取补救和整改措施 ：强化制裁筛查；改进IP/地理位置识别技术；调整客户准入与检测机制；加大合规资源投入，雇佣专业的合规领导团队，增加合规部门的人员编制和专项资金等。

：强化制裁筛查；改进IP/地理位置识别技术；调整客户准入与检测机制；加大合规资源投入，雇佣专业的合规领导团队，增加合规部门的人员编制和专项资金等。 违规交易金额或数量规模相对有限：违规交易仅占年度交易总额的极小比例（如低于0.0028%）；单笔违规交易金额极低（部分甚至低于 1 美元），且违规总额相对于企业整体利润较小等。

（三）持续追踪制裁监管资讯

总体而言，加密货币与制裁监管均属于前沿且仍在快速演进的领域。无论是美国将虚拟资产钱包地址、去中心化基础设施逐步纳入制裁工具箱，还是欧盟直接将稳定币列入黑名单的制裁措施，各国监管机构对加密货币的态度和执法重点均可能随地缘政治、金融安全及技术发展而发生调整。在此背景下，从事或拟布局稳定币、加密资产交易、托管、支付及相关技术服务的企业和金融机构， 应建立持续追踪制裁法规、执法动态及监管指引的机制，并定期对自身业务模式、客户结构和技术路径进行合规审视与调整，考虑到制裁规则繁复庞杂，必要时，建议咨询专业人士，寻求合规支持，将制裁合规纳入长期、动态的风险管理框架之中，以便有效防控潜在制裁风险。

文章附录

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.