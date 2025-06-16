研发加IP，医药公司发展壮大的好方法

说及IP，也就是知识产权，要说最近可谓最大的与医药、与IP均相关的消息可能有两个，都与百济神州相关：

4月30日，百济神州公告表示，美国专利商标局（USPTO）近日作出决定，宣告Pharmacyclics公司持有的第11672803号美国专利（以下简称"803专利"）全部权利要求无效。 百济神州有限公司（纳斯达克代码：ONC；香港联交所代码：06160；上交所代码：688235）是一家全球肿瘤治疗创新公司，宣布新英文名称BeOne Medicines Ltd.,的启用以及注册地从开曼迁至瑞士的事项已正式生效，达成公司发展进程中的又一重要里程碑。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强先生表示，"百悦泽®作为公司血液肿瘤治疗的基石产品，取得了爆炸式增长；......新篇章伊始，我期待与大家一起以BeOne之名，携手共赴未来。"

两条消息的"主人公"都是百济神州公司，既然如此，我们就从相对熟悉的裁定开始分析吧。

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