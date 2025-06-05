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5 June 2025

发明专利 Vs 实用新型专利：如何保护"小方法"？

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让我们思考这样一个问题：在只考虑专利授权的情况下，对于结构类方案而言，决定申请发明专利还是实用新型专利的关键点是什么。
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Cao Zhiqi
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让我们思考这样一个问题：在只考虑专利授权的情况下，对于结构类方案而言，决定申请发明专利还是实用新型专利的关键点是什么。

如果关键点在于新创性的大小，则在该结构类方案的新创性相对较大的情况下，建议申请发明专利也可以申请实用新型专利。在该结构类方案的新创性相对较小（本文简称为"小结构"）的情况下，则建议申请实用新型。

可以理解到，实用新型专利可以保护新创性相对较小的结构类方案，即可以申请实用新型专利来保护"小结构"。

那么，对于新创性相对较小的方法（本文简称为"小方法"），该如何选择进行保护呢？

先我们来了解发明专利实用新型专利的核心区别。基于上述区别，认识一下"小方法"与"小结构"案件。再思考一下对"小方法"的应对措

施吧~

01发明与实用新型的核心区别

保护对象

发明专利：保护范围最广，涵盖产品、方法及其改进（如机械结构、制造工艺、化学合成方法等）。

《专利法》第二条第二款确立的发明保护范围具有双层结构：产品发明与方法发明。在机械领域，产品发明可涵盖从微观结构（如纳米级传动部件）到宏观系统（如航天器动力总成）的全尺度技术创新，方法发明则包含制造工艺（如增材制造参数优化算法）、控制方法（如多自由度机械臂轨迹规划策略）等非实体创新。

实用新型专利：仅保护产品的形状、构造或其结合（如齿轮结构、机械连接装置），不保护方法。

《专利法》第二条第三款将实用新型限定于产品的形状、构造或其结合这一闭合式列举范围。其技术特征必须物化于有形载体，如齿轮副的拓扑优化结构、液压系统的模块化集成设计等。这直接排除了工艺流程、控制逻辑等非实体技术方案的适用空间。

创造性标准

发明专利要求：突出的实质性特点和显著的进步（较大创新性）

实用新型专利要求：实质性特点和进步（相对较低门槛）

02"小方法"与"小结构"的举例说明

"小方法"案例：螺丝紧固顺序优化方法

技术方案：发现安装某型号机床盖板时，按"对角线顺序分三次拧紧螺丝"（先30%扭矩预紧，再60%扭矩半紧，最后100%扭矩完全锁紧），可减少盖板变形率5%。

创新性分析

  • 新创性相对较小：仅调整现有工艺参数，未突破传统紧固理论
  • 依附性强：需结合特定型号机床盖板结构
  • 验证困难：需专业仪器检测变形量差异

专利保护 路径

✅ 可尝试申请发明专利，但可能因"新创性不足"被驳回

❌ 无法申请实用新型（纯方法不属于保护客体）

"小结构"案例：防滑螺丝刀头结构

技术方案：在普通一字螺丝刀头表面加工0.1mm深的网格状凹槽，提升与螺丝槽口的摩擦力。

创新性分析

  • 微创新：未改变螺丝刀基本结构，但提出了网格状凹槽，提升与螺丝槽口的摩擦力
  • 易实施：普通机床即可加工
  • 效果直观：摩擦力提升可徒手测试

专利保护路径

✅ 可尝试申请发明专利，但可能因"新创性不足"被驳回。

✅ 可申请实用新型：权利要求示例：一种防滑螺丝刀头，其特征在于：刀头工作面（1）设有网格状凹槽（2），凹槽深度为0.08-0.12mm，网格密度为20-30目。

03针对"小方法"的应对措施

（1）如何改进"小方法"方案

如何从"小方法"本身进行改进，以使"小方法"有足够的新创性去申请发明专利。

方案1：场景特征深度耦合

策略：将通用性方法限定于特定技术场景，通过解决场景特有的技术矛盾。

案例

原始方案："工件表面抛光方法，包括三次不同目数砂纸的打磨步骤"

场景化改造：

"航空铝合金薄壁件镜面抛光方法，在真空无尘环境中，采用温度梯度控制策略：

  • 首次打磨时保持工件表面温度≤30℃（抑制氧化层生成）
  • 二次打磨时加热至50±2℃（提高材料延展性）
  • 终次打磨时冷却至-10℃（增强表面应力释放）"

创新点：将温度控制参数与航空材料特性、真空环境要求深度绑定，形成技术场景壁垒。

方案2：复合问题协同解决

策略：在解决主技术问题时同步攻克关联性技术缺陷

案例

原始方案："钢板酸洗液循环使用方法"（仅解决成本问题）

多问题改造：

"新能源汽车电池壳用高强钢带连续酸洗方法，在循环液中添加0.5-1.2wt%纳米二氧化钛微粒，实现：

  • Fe³+浓度≤3g/L（保证酸洗效率）
  • 氢脆敏感指数降低40%以上
  • 废液处理COD值下降65%"

创新点：通过添加剂引入，同步解决效率、材料性能、环保三大问题。

方案3：跨领域技术嫁接

策略：将其他领域成熟技术移植到新应用场景

案例

原始方案："轴承装配过盈配合加热方法"

技术嫁接改造：

"基于电磁感应加热的谐波减速器柔轮装配方法，采用：

  • 在柔轮外壁预置铁磁材料涂层（厚度50-80μm）
  • 高频感应线圈沿轴向分段激磁（频率梯度：20kHz→50kHz）
  • 实时红外测温反馈控制加热功率"

创新点：将电磁感应技术从金属热处理领域移植到精密装配场景。

（2）如何申请"小方法"方案

对于"小方法"本身，如何去保护"小方法"。

方案1：给方法「穿上实体外衣」

策略：把方法绑定到特定设备实现"借壳上市"

案例

原方案："快速检测零件尺寸的方法"（纯方法，不能授权）

改造后："带有激光定位模组的零件检测台"（将方法步骤转化为设备结构特征），就像奶茶配方无法专利，但"带温度传感器的智能冲泡机"可以申请实用新型。

方案2：商业秘密+专利「混合防御」

策略：把方法拆解为"可公开部分" 和"核心秘方"

案例

  • 申请实用新型保护设备框架（如"多工位旋转工作台"）
  • 将关键参数（如温度曲线、压力阈值）作为商业秘密保护

就像肯德基用专利保护炸鸡设备的外观，而把"11种香料配方"锁进保险库。

方案3：著作权保护

策略：如果方法体现为"可视化操作界面"（如机床控制软件的操作流程），可以通过"著作权"和"实用新型"保护。

案例

  • 登记"图形用户界面"的设计部分的著作权
  • 申请"带交互式显示屏的控制面板"实用新型

如同游戏公司用著作权保护游戏规则的特定表达形式，用实用新型保护游戏机硬件。

因此，我们可以知道，对于上述的"小方法"案例，就可以采用上述（1）（2）中的方式解决。

对于上述（1）中的改进，需要代理师与发明人进行充分沟通。

对于上述（2）中的策略，代理师可以向申请人提供相应的建议。

如，对于上述案例"螺丝紧固顺序优化方法"，通过（2）中方案1"穿上实体外衣"进行解决：

①设计专用紧固工具：

在电动螺丝刀上加装"三档扭矩切换旋钮"（结构特征），旋钮刻度标明"30%-60%-100%"档位

②撰写权利要求：

"一种机床盖板安装工具，其特征在于：包括壳体（1）、扭矩调节模块（2），所述扭矩调节模块设有三档锁定机构，第一档输出扭矩为XX N·m，第二档..."

③辅助证据：

提交实验数据证明该工具使盖板变形率降低5%（将方法效果绑定到结构改进）

这样，申请生活中再遇到其他的"小方法"与"小结构"，那也可以得心应手啦。

备注：在本文中，小方法是指新创性相对较小的方法类案件，小结构是指新创性相对较小的结构类案件。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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