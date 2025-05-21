专利年费之「欧洲EPO」篇

欧洲作为全球重要的经济体之一，其统一的专利制度和完善的专利法为企业的技术创新提供了坚实的法律保障。

欧洲作为全球重要的经济体之一，其统一的专利制度和完善的专利法为企业的技术创新提供了坚实的法律保障。本文将详细介绍欧洲专利保护的期限、年费缴纳方式、费用标准以及如何通过官网查询法律状态等关键问题，旨在为企业在欧洲专利年费维护方面提供全面的指导和帮助。

01 欧洲专利保护期限

欧洲发明专利的保护期限自申请日起20年。对于药品及生产药品的方法，在一定条件下可以延长最多5年。

02 年费缴纳流程与期限

专利权人需要按时缴纳专利年费，以保持专利的有效性。

年费的缴纳流程相对规范，具体步骤如下：

缴费期限

年费的缴纳期限从专利申请日起，第三年开始缴纳年费，后续每年缴纳。如果未缴纳或未缴足年费，自缴费绝限起有6个月宽限期，需同时缴纳滞纳金。

欧洲专利年费的缴费绝限是申请日所在月份的最后一天。如某件专利的申请日是2017年6月10日，那么2025年该专利年费的缴费绝限是2025年6月30日。需注意的是，除第三年年费外，其余的年费仅可在绝限前的三个月内缴纳。而第三年年费，可在绝限前的六个月内缴纳。

缴费期限届满若权利人未及时缴纳年费，欧洲专利局（EPO）不会下发缴费通知，专利权人需自行监控或委托代理机构监控其专利年费。为了维持专利权有效，应按时缴纳年费，逾期将会产生额外滞纳金，甚至会导致专利权丧失。

缴费证明

完成支付后，官方会下发缴费收据供专利权人留存备查。

03 年费标准，逾期缴费，办理恢复

欧洲的专利年费标准根据专利类型和缴费周期的不同而有所差异。依据欧洲专利法的规定，发明专利的年费现行收费标准如下：

如授权生效时，选定了单一专利，则需要继续在欧洲专利局缴纳年费，现行的收费标准如下：

如未在专利年费期限内缴纳的，需在期满后6个月内补缴，应注意的是，在宽限期缴纳的，除缴纳原应缴纳的专利年费外，还需缴纳滞纳金，滞纳金为原应缴年费的50%。

如在滞纳金期结束后仍未缴纳年费，理论上仍有可能通过特定程序申请恢复专利权，申请恢复的期限需在导致未缴费的障碍消除后的2个月内提出，且最晚不得晚于绝限结束后1年，办理恢复的官费为750欧元。专利权人需就未及时缴纳年费进行说明，并列出事实依据。然而在实际办案过程中，欧洲专利办理恢复的成功率较低，且耗时长，应尽量避免。

04 查询专利状态

与年费信息专利权人可以通过欧洲专利局的官方网站：https://www.epo.org 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

1.进入专利查询页面：点击首页左上方的"Patent"，进入专利部分。然后点击"Patent search"，进入专利查询页面。

2.输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息和专利状态，以及已缴费信息。

05 注意事项

及时关注缴费

专利权人应及时关注缴费期限，避免因疏忽而导致产生额外滞纳金，甚至是专利权的丧失。

选择适当的缴费方式

专利权人可以根据自己的实际情况，选择现金、支票或电汇等合适的缴费方式。

保留缴费凭证

支付完成后，专利权人应保留支付的凭证副本，以备查询和确认。

授权程序中的年费缴纳

如在欧洲专利局完成年费缴纳后，专利申请进入授权程序，则已缴纳的年费需要办理退费，并及时在生效国缴纳，以维持专利的有效性。

欧洲单一专利

专利授权时可申请欧洲单一专利，或选择进入指定的生效国。如选择欧洲单一专利的，年费仍需在EPO缴纳。选择进入指定生效国的，则需在选定的国家缴纳。

综上所述，欧洲的专利年费制度为企业技术创新提供了坚实的法律保障。专利权人应充分了解年费缴纳流程、费用标准及相关注意事项，确保专利权的持续有效。

康信可代为办理欧洲专利年费的维护和缴纳，如有需要，可直接发送邮件至：annuity@kangxin.com，康信将向您提供专业高效的年费代缴服务。

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