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15 April 2026

超越“大模型”竞赛：中国AI，正在换道超车

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当全球还在追捧
China Technology
Janet Tang
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当全球还在追捧“前沿模型”时，中国的科技巨头和企业，已悄悄将AI变成了触手可及的生产力引擎。这场以“应用为先”的竞赛，究竟隐藏着怎样的商业逻辑与决胜关键？

在人工智能的全球赛道上，中国选择了一条不同的跑道。当欧美企业重金押注于探索模型的“技术前沿”时，中国的玩家们正将实用的AI深度嵌入日常办公平台，掀起一场“部署先行”的效率革命。

AlixPartners艾睿铂2026颠覆指数显示，中国高管对AI的乐观程度（90%）显著高于全球平均水平（80%）。在颠覆压力之下，中国领导者反而更坚信AI是破局的关键。对他们而言，核心问题已不再是“要不要用AI”，而是“在哪里押注，才能将AI真正转化为规模化、可复制的商业优势？”

AI落地：从“试验田”到“办公桌”

在全球，许多AI项目仍停留在“试点”阶段。但在中国，AI已悄然成为办公环境的“基础设施”。目前，约38%的中国企业职位已与AI工具完全融合，这一比例领先全球。

关键在于“无缝集成”。以钉钉、飞书为代表的平台，本身已成为办公的“操作系统”。AI并非需要刻意打开的功能，而是如同空气般，弥漫在审批、协作、信息流转的每一个环节。这种“润物细无声”的嵌入，让AI从炫技的“舞台剧”，转变为驱动真实生产效率与协同效应的“幕后引擎”。

同时，开源自主智能体框架“龙虾”（OpenClaw）的迅速走红——它已成为在中国最快崛起的此类框架——展示了AI从实验到大规模应用的速度能有多快。

生态闭环：一个自成一体的技术宇宙

中国的AI技术栈呈现出鲜明的“内聚”特征。在数据主权规则与一体化设计驱动下，企业更倾向于选择通义千问、文心一言、GLM等国产大模型，并与本土云平台深度耦合，形成一个高度集成的系统，而非拼凑式的“外挂”。

这种扎根本土的生态，也定义了其出海路径：首选监管与文化环境相近的市场。在东南亚、中东等新兴市场，中国“移动优先、聊天协同”的集成办公模式正找到沃土。而像Manus这样被Meta以超20亿美元收购的中国背景初创公司，则展示了从一开始就为全球规则设计解决方案的另一种可能。

决胜关键：效率，而非单纯规模

中国的AI发展路径，凸显出鲜明的“效率优先”思维。与其无限追求参数庞大的“巨无霸”模型，企业更专注于模型的精简、优化与高效部署。

以深度求索（DeepSeek） 为例，其核心创新在于模型压缩技术，让强大模型能在更经济的硬件上运行，无需依赖超大规模数据中心。这标志着竞争焦点从“建造最大的模型”，转向“让强大模型用得起、用得好”。

人才与硬件的“双手联动”

这场竞赛由“建造者”而非“理论家”主导。源自阿里巴巴、字节跳动、百度等科技公司的庞大工程师与数据专家群体，擅长将AI模型微调、接入产品、并打造领域智能体。

与此同时，“软硬结合”正在加速。AI驱动机器人的爆发，结合中国强大的制造与供应链优势，正将物流、工厂等场景的AI试点，快速转化为大规模落地的工作系统，形成了从设计到部署的“超短循环”。

给中国AI决策者的四点核心建议

  1. 以“工作流”为重新设计核心：真正的投资不在于购买工具，而在于重新设计流程、联通数据、培训员工。如果投资不见效，应果断调整方向。
  2. 投资“可规模化”的用例与人才：评估模型时，需权衡其能力与部署成本。善用应用型AI人才，基于自身业务数据微调模型，打造解决实际问题的专属智能体。
  3. 构建“AI原生”的企业架构：告别在旧系统上“打补丁”，转向建设标准化、可共享的数据与模型平台，为新用例的快速规模化扫清障碍。
  4. 锻造“AI先行”的运营模式：将分散的成功案例，整合为一套清晰的、涵盖流程、治理与技术的AI驱动运营蓝图。未来的竞争优势，不在于拥有最大的模型，而在于能最有效地利用现有模型，实质性地改变工作完成的方式。

中国的AI故事，是一个关于“应用深度”与“部署广度”的故事。当技术的光环逐渐褪去，真正的较量回归商业本质：谁能以更高的效率，将技术转化为触手可及的生产力，谁就能在下一轮竞争中赢得先机。

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