과학기술 보험의 고품질 발전 가속화에 관한 의견 발표

최근 국가지식산권국 과학기술부 금융감독관리총국 공업정보화부는 과학기술 보험의 고품질 발전을 가속화하고 높은 수준의 과학기술 자립자강을 강&#

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최근 국가지식산권국 과학기술부 금융감독관리총국 공업정보화부는 과학기술 보험의 고품질 발전을 가속화하고 높은 수준의 과학기술 자립자강을 강력히 지원하기 위한 의견을 발표하였다.

4개 부처는 과학기술 보험이 과학기술 금융의 중요한 구성 요소로서 과학기술 혁신의 위험 분산과 자금 지원에 중요한 역할을 함에 따라 동 의견을 수립하였으며 동 의견의 주요 구성은 다음과 같다.

국가 주요 과학기술 과제에 대한 보험 보장 강화 과학기술형 중소기업에 대한 보험 보장 수준 향상 핵심 분야의 보험 보장 강화 과학기술 보험 상품 서비스의 혁신 가속화 보험 자금의 과학기술 혁신 분야 투자 유도 인센티브 보장 및 정책 감독 강화

(출처:국가지식산권국)

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