【华源原创】基于产品全生命周期的专利布局建议——以乐高公司为例

在市场竞争日益激烈的时代，将专利布局贯穿产品的全生命周期，有助于巩固企业的市场竞争优势并延长产品的生命周期。本文以乐高公司为例，开展基于产品全生命周期的专利布局分析，揭示如何在研发期、成长期、成熟期、衰退期等阶段动态调整专利布局策略，最终实现产品的持续竞争优势。
一、专利布局引入产品生命周期视角
专利布局的目的在于为产品创新方案提供法律保护并提高市场竞争力。然而产品本身存在一定的生命周期，在不同的生命周期阶段，产品的竞争形式不同，故在专利布局时引入产品生命周期视角，有助于企业在不同阶段制定合理的专利布局策略，从而在保护各阶段创新成果的同时，实现技术与专利的迭代衔接。
二、乐高公司的专利布局
1、研发期
在20世纪50年代中期，乐高积木处于产品研发阶段。乐高发明了著名的积木拼插结构，并于1958年前后在丹麦等地申请了基础专利。例如，1958年7月乐高向美国提交了"玩具连接积木"的专利申请，并于1961年10月美国专利被授权,专利号US3,005,282，该专利权在随后近20年间为乐高构筑了强有力的技术壁垒。
随后几年内，乐高又针对积木的配套部件进行研发，如于1961年发明了一种玩具轮胎并申请专利。这些专利构成了乐高产品最初的技术基础。研发期乐高的专利布局特点是围绕核心功能、聚焦关键部件进行专利申请，通过保护基础核心技术以构建专利护城河，从而可以抢占较多的市场份额。
乐高研发期的专利布局体现了研发阶段专利布局的两个关键要点：及时申请和核心覆盖。及时申请体现在技术突破后立刻提交专利，抢占先机，避免他人抢先申请；核心覆盖则指优先保护产品最具独创性的核心技术方案，确保竞争优势不可轻易模仿和规避。
2、成长期
进入20世纪60年代后，乐高积木在全球市场迅速成长，伴随着销量上升和用户群扩大。期间，乐高公司兼顾积木的技术布局和区域布局。一方面，乐高公司针对原有核心技术进行改进和外围创新，申请改进型专利和外围专利：开发新的连接件、功能件以及人偶公仔等配件以提高积木的多样性，并对这些新部件的结构或设计申请专利以进行保护，如图1所示；另一方面，乐高公司开展国际专利布局，将核心和重要改进技术向主要市场国家布局专利，确保专利布局区域覆盖销售市场的重点区域，如图2所示，乐高公司围绕图1中示出的5项专利在美国、德国、日本、丹麦、英国、西班牙、法国、以色列及荷兰等地布局了专利。
图1 乐高基础专利、改进型专利及外围专利举例
图2 国际专利布局示例
乐高在成长期的技术布局形成了以基础专利为中心，相关改进专利环绕的专利组合保护网。这种核心 — 外围组合的布局增强了技术壁垒的厚度：即使竞争者绕开单一专利，也很可能会落入其他专利的保护范围，这极大地抬高了竞争者推出类似产品的门槛，确保了这一时期乐高在积木行业内的垄断地位。
可以看出，乐高成长期的专利布局与产品迭代节奏基本匹配。乐高每推出一种新玩法或新系列，就同步考虑专利保护；同时在发布产品前确保关键技术已申请专利，以防推出市场后因公开而失去专利新颖性。通过严密的专利布局，乐高在其成长期成功巩固和延长了因核心专利带来的先发优势。
3、成熟期
到20世纪80年代，积木市场趋于饱和，乐高产品进入成熟期。这一时期，乐高公司的核心专利保护期限在各国相继届满，意味着原本受保护的基础技术进入公有领域，导致竞争者涌入，竞争者利用乐高已过期专利合法生产兼容积木，也以更低价格快速进入市场。乐高公司曾通过诉讼等方式应对，如20世纪80年代，乐高与泰科工业公司就泰科的互锁积木产品线在美国法庭上展开争夺，最终泰科胜诉 ，因为法院普遍认为，基本积木的功能设计属于专利权而非商标权，而且所有相关的乐高专利均已过期。在这一阶段，专利到期使得乐高原有专利保护失效，而且乐高公司该阶段的核心专利过期后未能及时以新的专利替代。至此，乐高公司享有多年的市场主导地位面临挑战。
专利壁垒的瓦解使乐高丧失了技术垄断的优势，为此，乐高调整了知识产权战略，将战略重心由技术垄断转向品牌垄断，乐高加大在广告、教育和公共关系方面的投入，将"LEGO"与"创意、教育、高质量"绑定。
品牌垄断主要依托商标保护，专利申请转向辅助地位，乐高的做法是加大外观设计专利的布局力度。这一时期，乐高大量申请积木及人偶造型的外观设计专利。据统计，乐高针对其高复用率的核心积木零件，在全球范围内布局了数千件外观设计专利。这些外观设计专利的本质是通过保护乐高的标志性外观而帮助企业建立独特的品牌产品认知。
图3 乐高人偶外观专利
4、衰退期
某款产品一旦进入衰退期，就将不可避免的逐步退出市场。目前乐高以每年约824亿元人民币收入，占有全球积木市场约70%的份额 ，显然并没有进入衰退期。
乐高通过积极的研发应对乃至延缓产品进入衰退期。乐高通过不断分析市场变化和技术趋势，寻找下一个创新突破口，将资源从老产品转移到新产品开发上。
比如进入21世纪以来，随着电子信息技术融入传统积木（如可编程机器人套装Mindstorms系列等），乐高围绕积木的电子元件、机械结构、新型材料等提交了大量发明专利申请。例如，乐高于2013年有一项3D打印相关专利申请（WO2014005591A1），允许在乐高积木基座上进行个性化打印，以满足用户定制需求。又如，乐高为其智能遥控火车、光感应模块等电子积木部件申请了专利，通过积极拥抱新技术，乐高延长了产品生命，同时通过及时的专利布局，乐高重新构建新的技术壁垒，保持其在积木行业的领导者地位。
三、乐高案例的启示及对专利布局的建议
1、乐高案例的启示
通过乐高案例可以看出，即使是拥有完备专利布局的头部企业，也必须不断调整专利布局规划，在产品生命周期的不同阶段适配不同的专利布局策略。例如，乐高早期对核心发明专利保护的重视确保了其研发期和成长期的成功；成熟期的专利布局虽然出现了较大失误，但其随后通过调整专利申请的类型和方向，又重新筑起壁垒。乐高产品不同时期的专利布局特点，恰巧说明了对产品的专利布局规划要与其全生命周期的不同阶段相适应。
2、对专利布局的建议
研发期专利布局策略：在产品研发期，企业应将专利工作置于产品推出市场之前。一方面，建立研发与专利布局的协同机制，研发人员在设计创新方案时需考虑其可专利性；另一方面，在专利申请提交前不对外泄露关键技术细节，以免丧失新颖性或被他人抢先申请。建议企业针对每项重要创新制定专利申请计划表，明确申请的时间节点。此外，应利用专利检索和竞争对手专利分析来指导研发方向，避免重复研发走弯路的同时，还能找到差异化创新的切入点。
成长期专利布局策略：当产品进入成长期，产品的市场认可度逐步提升，竞争也日益加剧。此阶段专利布局要从点向面扩展，围绕产品构建起完善的专利布局体系。一方面，关注用户反馈和市场需求的变化，将其转化为改进创新的动力，在产品升级中同步布局专利，针对产品功能改进、制造工艺优化、新用途拓展等方面全面挖掘创新并及时申请专利，形成从核心基础专利到改进型专利和外围专利的组合。另一方面，兼顾专利布局的进攻性与防御性：积极布局和申请竞争对手尚未覆盖的相关技术领域的专利，抢占专利布局空白点；同时密切跟踪竞争对手动向，如发现其有可能侵犯本企业专利，应提前准备法律维权或谈判。总之，成长期的专利布局要敏捷而全面，将竞争对手围堵在技术壁垒之外。
成熟期专利布局策略：产品成熟期通常伴随市场份额稳定、增长放缓，此时企业应从"增量布局"转向"存量优化"。首先，定期开展专利组合评估，对照企业现有产品线和未来产品优化方向，分析每件专利的作用和价值。对于那些不再服务于核心业务或技术已过时的专利，可考虑放弃缴纳年费以节省开支；对于维持必要市场地位和有防御价值的核心专利，则集中资源维持并监控潜在侵权产品。其次，规划关键专利的替代方案：针对即将到期的核心专利，企业应提前数年启动新一代技术研发，力争在专利保护空窗出现前推出升级技术并获得新的专利，从而顺利实现专利布局的更新迭代。
衰退期专利布局策略：当产品进入衰退期，市场需求明显下降时，企业需要果断调整专利布局以适应市场需求。企业需全面梳理该产品的相关专利，将不必要的专利及时清理或打包转让以减少管理负担和资金支出，而专利的打包转让或出售则能为企业回笼一部分资金。在转让过程中，要注意规避法律风险，确保受让方不会借机对本企业造成新的竞争威胁。
