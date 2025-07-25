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25 July 2025

来了~欧洲常见生效国家「专利年费缴纳指南」

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在欧洲申请专利时，申请人通常通过欧洲专利局（EPO）提交欧洲专利申请，并在授权后进入各个生效国家（Validation States）。与单一国家申请不同，欧洲
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在欧洲申请专利时，申请人通常通过欧洲专利局（EPO）提交欧洲专利申请，并在授权后进入各个生效国家（Validation States）。与单一国家申请不同，欧洲专利授权后需要在各生效国家单独维持专利权，并需按时缴纳年费，否则可能导致专利权失效。

本文旨在介绍欧洲常见生效国家的年费缴纳基本知识，包括缴费规则、截止日期、费用标准，官网查询数据及常见问题，方便大家了解欧洲专利年费事务。

一、欧洲专利生效国家及年费概述

欧洲专利授权后，申请人需在授权公告日起3个月内完成生效国指定（通常为《欧洲专利公约》成员国或延伸国）。每个生效国家的专利维持需独立缴纳年费，且规则各异。

1. 常见生效国家

欧洲专利生效国家目前有39个缔约国，5个生效国及1个延伸国。中国企业常选的几个主要国家：德国（DE）、法国（FR）、英国（GB）（脱欧后仍可通过EPO生效）、荷兰（NL）、瑞士（CH）（含列支敦士登LI）、意大利（IT）、西班牙（ES）、瑞典（SE）、比利时（BE）。

2. 年费缴纳特点

- 独立管理：各生效国家的年费需单独缴纳，无统一缴费窗口。

- 时间差异：缴费截止日计算方式不同（如授权日、申请日等）。

- 费用浮动：年费金额随专利年限递增。

二、主要国家（以德、法、英为例）年费规则详解及查询方式

1. 德国（DE）

缴费依据：自申请日起算，每年需在申请日当月最后一天前缴纳（如申请日未2015年3月15日，则需在每年的3月31日前缴费）。

滞纳金：逾期6个月内可补缴。

现行费用标准如下：

年度

金额（欧元）

3~4 （每年）

70

5

100

6

150

7

210

8

280

9

350

10

430

11

540

12

680

13

830

14

980

15

1130

16

1310

17

1490

18

1670

19

1840

20

2030

查询专利状态与年费信息

专利权人可以通过德国专利局的官方网站：https://register.dpma.de/ 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

（1）进入专利查询页面：登录 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/basis

1655620.jpg

（2）输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息，专利状态，以及该专利的待缴费信息。

1655620a.jpg

2. 法国（FR）

缴费依据：自申请日起算，每年需在申请日当月最后一天前缴纳。

滞纳金：逾期6个月内可补缴。

现行费用标准如下

年度

金额（欧元）

2~5 （每年）

38

6

76

7

96

8

136

9

180

10

220

11

260

12

300

13

350

14

400

15

460

16

520

17

580

18

650

19

730

20

800

查询专利状态与年费信息

专利权人可以通过英国专利局的官方网站：https://data.inpi.fr/search 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

（1）进入专利查询页面：如下图：

1655620b.jpg

（2）输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息，专利状态，以及该专利的待缴费信息。

1655620c.jpg

3. 英国（GB）

缴费依据：自申请日起算，每年需在申请日当月最后一天前缴纳。

滞纳金：逾期6个月内可补缴，滞纳金为固定金额。

现行费用标准如下

年度

年费（英镑）

5

70

6

90

7

110

8

130

9

150

10

170

11

190

12

220

13

260

14

300

15

360

16

420

17

470

18

520

19

570

20

610

查询专利状态与年费信息

专利权人可以通过英国专利局的官方网站：https://www.gov.uk/search-for-patent 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

（1）进入专利查询页面：如下图：

1655620d.jpg

（2）输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息，专利状态，以及该专利的待缴费信息。

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三、常见问题及风险提示

1. Q：EPO授权后，是否需要立即缴纳年费

- A：授权后前3年部分国家已涵盖年费，但第4年起需逐年缴纳，具体以各国规则为准。

2. Q：漏缴年费怎么办？

- A：多数国家提供6个月宽限期，但需支付滞纳金。超过宽限期则专利权终止，如仍希望恢复专利权，则需办理恢复程序，费用高昂，且需要提供的材料和信息相对苛刻，恢复程序时间较长，即使花费了时间和费用，也可能无法办理成功。

3. Q：如何降低管理成本？

- A：建议使用委托专业代理机构监控。

欧洲专利年费管理复杂且国别差异大，专利权人需密切关注各国最新政策，建立完善的监控体系，避免因漏缴导致权利丧失。建议与专业知识产权代理机构合作，确保专利权的稳定维持。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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