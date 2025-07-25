来了~欧洲常见生效国家「专利年费缴纳指南」

在欧洲申请专利时，申请人通常通过欧洲专利局（EPO）提交欧洲专利申请，并在授权后进入各个生效国家（Validation States）。与单一国家申请不同，欧洲专利授权后需要在各生效国家单独维持专利权，并需按时缴纳年费，否则可能导致专利权失效。
本文旨在介绍欧洲常见生效国家的年费缴纳基本知识，包括缴费规则、截止日期、费用标准，官网查询数据及常见问题，方便大家了解欧洲专利年费事务。
一、欧洲专利生效国家及年费概述
欧洲专利授权后，申请人需在授权公告日起3个月内完成生效国指定（通常为《欧洲专利公约》成员国或延伸国）。每个生效国家的专利维持需独立缴纳年费，且规则各异。
1. 常见生效国家
欧洲专利生效国家目前有39个缔约国，5个生效国及1个延伸国。中国企业常选的几个主要国家：德国（DE）、法国（FR）、英国（GB）（脱欧后仍可通过EPO生效）、荷兰（NL）、瑞士（CH）（含列支敦士登LI）、意大利（IT）、西班牙（ES）、瑞典（SE）、比利时（BE）。
2. 年费缴纳特点
- 独立管理：各生效国家的年费需单独缴纳，无统一缴费窗口。
- 时间差异：缴费截止日计算方式不同（如授权日、申请日等）。
- 费用浮动：年费金额随专利年限递增。
二、主要国家（以德、法、英为例）年费规则详解及查询方式
1. 德国（DE）
缴费依据：自申请日起算，每年需在申请日当月最后一天前缴纳（如申请日未2015年3月15日，则需在每年的3月31日前缴费）。
滞纳金：逾期6个月内可补缴。
现行费用标准如下：
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年度
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金额（欧元）
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3~4 （每年）
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70
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5
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100
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6
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150
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7
|
210
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8
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280
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9
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350
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10
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430
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11
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540
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12
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680
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13
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830
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14
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980
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15
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1130
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16
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1310
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17
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1490
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18
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1670
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19
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1840
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20
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2030
查询专利状态与年费信息
专利权人可以通过德国专利局的官方网站：https://register.dpma.de/ 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。
查询步骤如下：
（1）进入专利查询页面：登录 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/basis
（2）输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息，专利状态，以及该专利的待缴费信息。
2. 法国（FR）
缴费依据：自申请日起算，每年需在申请日当月最后一天前缴纳。
滞纳金：逾期6个月内可补缴。
现行费用标准如下：
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年度
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金额（欧元）
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2~5 （每年）
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38
|
6
|
76
|
7
|
96
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8
|
136
|
9
|
180
|
10
|
220
|
11
|
260
|
12
|
300
|
13
|
350
|
14
|
400
|
15
|
460
|
16
|
520
|
17
|
580
|
18
|
650
|
19
|
730
|
20
|
800
查询专利状态与年费信息
专利权人可以通过英国专利局的官方网站：https://data.inpi.fr/search 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。
查询步骤如下：
（1）进入专利查询页面：如下图：
（2）输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息，专利状态，以及该专利的待缴费信息。
3. 英国（GB）
缴费依据：自申请日起算，每年需在申请日当月最后一天前缴纳。
滞纳金：逾期6个月内可补缴，滞纳金为固定金额。
现行费用标准如下：
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年度
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年费（英镑）
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5
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70
|
6
|
90
|
7
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110
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8
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130
|
9
|
150
|
10
|
170
|
11
|
190
|
12
|
220
|
13
|
260
|
14
|
300
|
15
|
360
|
16
|
420
|
17
|
470
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18
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520
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19
|
570
|
20
|
610
查询专利状态与年费信息
专利权人可以通过英国专利局的官方网站：https://www.gov.uk/search-for-patent 查询专利的法律状态和年费缴纳信息。
查询步骤如下：
（1）进入专利查询页面：如下图：
（2）输入专利号查询：选择对应专利号即可查询到该专利的信息，专利状态，以及该专利的待缴费信息。
三、常见问题及风险提示
1. Q：EPO授权后，是否需要立即缴纳年费？
- A：授权后前3年部分国家已涵盖年费，但第4年起需逐年缴纳，具体以各国规则为准。
2. Q：漏缴年费怎么办？
- A：多数国家提供6个月宽限期，但需支付滞纳金。超过宽限期则专利权终止，如仍希望恢复专利权，则需办理恢复程序，费用高昂，且需要提供的材料和信息相对苛刻，恢复程序时间较长，即使花费了时间和费用，也可能无法办理成功。
3. Q：如何降低管理成本？
- A：建议使用委托专业代理机构监控。
欧洲专利年费管理复杂且国别差异大，专利权人需密切关注各国最新政策，建立完善的监控体系，避免因漏缴导致权利丧失。建议与专业知识产权代理机构合作，确保专利权的稳定维持。
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