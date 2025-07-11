【华源原创】台湾地区专利检索一文概览

在专利检索工作中，第三方的商业数据库对于阅读技术方案、掌握基本著录项信息提供了很大裨益，但是还存在某些专利的著录项信息缺失的情形，这部分信息的缺失对于专利整体分析工作造成了一定的障碍，这其中以法律状态的缺失最为显著。
本文针对台湾地区专利的相关检索进行简要说明，希望为读者在实务工作中提供一定的借鉴。
（一）检索途径概述
为解决此类问题，需要熟悉并掌握此类专利的官网检索路径。
首先，台湾地区专利的检索地址为：https://tiponet.tipo.gov.tw/
当针对特定专利进行检索时，在官网上选择"號碼檢索"
Fig.1 台湾地区专利检索网站
提供选择的号码包括三类：公開/公告號、證軎號、申請號。
Fig.2 号码检索
需要注意的是：根据不同的专利类型，在选择"公開/公告號"进行检索时，分为发明、实用新型、外观设计，对应的字母分别为I、M、D。但是，如果是发明专利仅有公开版本而未授权，则不涉及上述字母代号，而仅输入公开号数字即可。
（二）示例
以下通过几个专利进行示例：
01以公开号200742615为例：
Fig.3 公开号200742615的专利原文
该专利的相关号码信息如下：公开号：200742615 申请号：96107645
提供查询的著录项信息相对比较丰富，包括"全文、影像、案件狀態、權利異動、雜項、檔卷調閲"。
Fig.4 著录项信息
从"異動狀熊"查询相关法律信息：
Fig.5 法律状态信息
显示该专利的法律状态为"撤回申请"。因此，该专利处于失效状态。
Fig.6 雜项-案件狀熊比对
结合"雜项"、"案件狀熊"可以看出，申请实审日期为2010-01-29，在"雜项"中显示的日期为"099/01/29"，其中099代表中华民国纪年，与公历的对应关系为：当前民国年=公历年份-1911，此处099即为1911+99=2010年。虽然此种纪年法现为台湾地区行政体系的历史延续符号，无国际法承认的主权意义，但如果遇到此类日期格式，可以帮助读者尽快换算成公历。
同时，点击"檔巻調閱"，可以查看专利相关审查文件。
还以上述专利（专利申请号96107645）进行示例，点击"檔巻調閱"，输入"檢核碼"，显示无"查無資料!!"
Fig.7 审查信息检索
检索相关信息公开日期说明，显示如下：
Fig.8 审查信息收录时间范围
可以看出，目前电子查询日期为：2011年3月1日（此日期后的公开专利但未发出第一次审查意见）、2011年12月1日（发明专利）、2012年5月1日（实用新型专利）、2013年6月1日（外观设计专利）。
02 以专利申请号093102313为例：
Fig.9 申请号093102313的专利原文
该专利的相关号码信息如下：
- 公告号：595048
- 公开号：200527762
- 申请号：093102313
- 证书号：207757
以下以三种号码进行检索：
1、如果输入申请号093102313，可以获得两个专利版本，授权版本和公开版本，并且在最后一列显示目前的法律状态。
Fig.10 输入申请号093102313检索
2、如果输入公开/公告号595048，共检索出3件专利，可以看出，这几件专利申请的技术方案都各不相同，属于不同的专利。其中，第3件专利对应上图中申请号为093102313的专利。
Fig.11 输入公开/公告号595048检索
3、如果输入证书号207757，共检索出3件专利，可以看出，这几件专利申请的技术方案也都各不相同，属于不同的专利。其中，第1件专利对应上图中申请号为093102313的专利。
Fig.12 输入证书号207757检索
因此，在检索专利时，如果需要精确结果，减少筛选的过程，最好通过专利申请号进行检索。
另外，从"雜项"中还可以查询，以卷期、变动日期、杂项类别绘制的时间轴线，并且根据时间倒序显示。
Fig.13 雜项中的时间线
03 以公开公告号I595048为例
该专利的相关号码信息如下：
- 公告号：I595048
- 公开号：201434966
- 申请号：102138366
- 证书号：I595048
Fig.14 公开公告号I595048的专利原文
通过点击"檔巻調閱"，可以查看专利相关审查文件。
Fig.15 审查信息
比较示例①、②和③，可以看出，示例③中的专利属于发明专利，公开时间为2014/04/02（在2011年3月1日之后），其第一次审查意见发出的时间为2017/02/17（在2011年12月1日之后），因此可以查询出专利相关审查文件。
（三）结语
本文通过对台湾地区的专利检索进行简要概述，以期帮助读者解决在实务工作中碰到的潜在难题。
关键词：
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