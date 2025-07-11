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11 July 2025

【华源原创】台湾地区专利检索一文概览

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在专利检索工作中，第三方的商业数据库对于阅读技术方案、掌握基本著录项信息提供了很大裨益，但是还存在某些专利的著录项信息缺失的
China Intellectual Property
Hu Yicun and Liu Lei
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在专利检索工作中，第三方的商业数据库对于阅读技术方案、掌握基本著录项信息提供了很大裨益，但是还存在某些专利的著录项信息缺失的情形，这部分信息的缺失对于专利整体分析工作造成了一定的障碍，这其中以法律状态的缺失最为显著。

本文针对台湾地区专利的相关检索进行简要说明，希望为读者在实务工作中提供一定的借鉴。

（一）检索途径概述

为解决此类问题，需要熟悉并掌握此类专利的官网检索路径。

首先，台湾地区专利的检索地址为：https://tiponet.tipo.gov.tw/

当针对特定专利进行检索时，在官网上选择"號碼檢索"

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Fig.1 台湾地区专利检索网站

提供选择的号码包括三类：公開/公告號、證軎號、申請號。

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Fig.2 号码检索

需要注意的是：根据不同的专利类型，在选择"公開/公告號"进行检索时，分为发明、实用新型、外观设计，对应的字母分别为I、M、D。但是，如果是发明专利仅有公开版本而未授权，则不涉及上述字母代号，而仅输入公开号数字即可。

（二）示例

以下通过几个专利进行示例：

01以公开号200742615为例：

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Fig.3 公开号200742615的专利原文

该专利的相关号码信息如下：公开号：200742615 申请号：96107645

提供查询的著录项信息相对比较丰富，包括"全文、影像、案件狀態、權利異動、雜項、檔卷調閲"。

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Fig.4 著录项信息

从"異動狀熊"查询相关法律信息：

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Fig.5 法律状态信息

显示该专利的法律状态为"撤回申请"。因此，该专利处于失效状态。

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Fig.6 雜项-案件狀熊比对

结合"雜项"、"案件狀熊"可以看出，申请实审日期为2010-01-29，在"雜项"中显示的日期为"099/01/29"，其中099代表中华民国纪年，与公历的对应关系为：当前民国年=公历年份-1911，此处099即为1911+99=2010年。虽然此种纪年法现为台湾地区行政体系的历史延续符号，无国际法承认的主权意义，但如果遇到此类日期格式，可以帮助读者尽快换算成公历。

同时，点击"檔巻調閱"，可以查看专利相关审查文件。

还以上述专利（专利申请号96107645）进行示例，点击"檔巻調閱"，输入"檢核碼"，显示无"查無資料!!"

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Fig.7 审查信息检索

检索相关信息公开日期说明，显示如下：

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Fig.8 审查信息收录时间范围

可以看出，目前电子查询日期为：2011年3月1日（此日期后的公开专利但未发出第一次审查意见）、2011年12月1日（发明专利）、2012年5月1日（实用新型专利）、2013年6月1日（外观设计专利）。

02 以专利申请号093102313为例：

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Fig.9 申请号093102313的专利原文

该专利的相关号码信息如下：

  • 公告号：595048
  • 公开号：200527762
  • 申请号：093102313
  • 证书号：207757

以下以三种号码进行检索：

1、如果输入申请号093102313，可以获得两个专利版本，授权版本和公开版本，并且在最后一列显示目前的法律状态。

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Fig.10 输入申请号093102313检索

2、如果输入公开/公告号595048，共检索出3件专利，可以看出，这几件专利申请的技术方案都各不相同，属于不同的专利。其中，第3件专利对应上图中申请号为093102313的专利。

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Fig.11 输入公开/公告号595048检索

3、如果输入证书号207757，共检索出3件专利，可以看出，这几件专利申请的技术方案也都各不相同，属于不同的专利。其中，第1件专利对应上图中申请号为093102313的专利。

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Fig.12 输入证书号207757检索

因此，在检索专利时，如果需要精确结果，减少筛选的过程，最好通过专利申请号进行检索。

另外，从"雜项"中还可以查询，以卷期、变动日期、杂项类别绘制的时间轴线，并且根据时间倒序显示。

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Fig.13 雜项中的时间线

03 以公开公告号I595048为例

该专利的相关号码信息如下：

  • 公告号：I595048
  • 公开号：201434966
  • 申请号：102138366
  • 证书号：I595048

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Fig.14 公开公告号I595048的专利原文

通过点击"檔巻調閱"，可以查看专利相关审查文件。

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Fig.15 审查信息

比较示例①、②和③，可以看出，示例③中的专利属于发明专利，公开时间为2014/04/02（在2011年3月1日之后），其第一次审查意见发出的时间为2017/02/17（在2011年12月1日之后），因此可以查询出专利相关审查文件。

（三）结语

本文通过对台湾地区的专利检索进行简要概述，以期帮助读者解决在实务工作中碰到的潜在难题。

关键词： 

康信·华源： 北京康信华源知识产权咨询有限公司是国内大型知识产权咨询公司，专注于专利挖掘及布局策划、技术研发咨询、 专利风险预警及应急救助 、知识产权许可、转让、知识产权战略策划等项目，为客户提供专业的综合法律、技术、管理的解决方案。

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