ARTICLE
18 September 2025

观点 | 《医疗器械管理法（草案）》十大亮点快评

HK
Han Kun Law Offices

Contributor

Han Kun Law Offices
Explore Firm Details
2024年8月28日，国家药监局发布了《医疗器械管理法（草案征求意见稿）》（以下简称"《征求意见稿》"）并向社会公开征求意见。这距离2023年9月7日ʌ
China Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Gu Yang,Pengfei You,Yuzhen (Matt) Zhang
+4 Authors

2024年8月28日，国家药监局发布了《医疗器械管理法（草案征求意见稿）》（以下简称" 《征求意见稿》"）并向社会公开征求意见。这距离2023年9月7日，全国人大常委会发布立法规划将《医疗器械管理法》列入立法议程，不到一年时间。如此高效且高质量的推进，充分展现了监管层对这一法律的重视和用心。

《医疗器械管理法》对医疗器械行业的影响深远。长期以来，不同于药品领域有《药品管理法》，我国医疗器械的监管主要依托国务院颁布的行政法规《医疗器械监督管理条例》作为顶层制度。然而，由于行政法规的效力位阶低于法律，限制了监管制度的深化完善。未来，《医疗器械管理法》有望为医疗器械行业提供更高效力位阶的顶层科学监管制度。

笔者有幸也协助参与过《征求意见稿》前期的一些立法调研和讨论，在本文中，我们将结合本团队前期的研究对《征求意见稿》所反映的若干监管思路变化及其关键要点进行分析与解读，以期为行业各方提供关于我国医疗器械监管动态的有益参考。

结语

本文旨在通过分析《医疗器械管理法（草案征求意见稿）》的若干关键要点，帮助行业从业者更深入地了解最新监管趋势，准确把握监管要求的变化，并把握行业发展的重要机遇。

我们将继续密切关注《医疗器械管理法》的立法进展，积极参与相关研究与讨论。期待在不久的将来，医疗器械行业能够迎来其科学合理的顶层设计法律。我们也将持续关注监管动向，并及时分享我们的见解。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Gu Yang
Photo of Pengfei You
Pengfei You
Photo of Duzhiyun Zheng
Duzhiyun Zheng
Photo of Yuzhen (Matt) Zhang
Yuzhen (Matt) Zhang
Photo of Fengqi Yu
Fengqi Yu
Photo of Leyi Wang
Leyi Wang
Photo of Shuwen Sun
Shuwen Sun
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More