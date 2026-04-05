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5 April 2026

国家市場監督管理総局、「公平競争審査条例実施弁法」改正案を公表　意見募集開始

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China Antitrust/Competition Law
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　中国国家市場監督管理総局（SAMR）はこのほど、「公平競争審査条例実施弁法」の改正に向けた意見募集稿及びその説明を公表し、社会からの意見募集を開始した。意見募集の締め切りは4月24日である。

　今回の改正は、審査メカニズムの一層の充実や手続きの標準化、責任の明確化を通じ、公正競争審査の実効性を高めることを主眼とする。これにより、地方保護主義や市場分断といった構造的課題の解消を図り、全国統一大市場の構築を後押しする考えである。

　意見提出の方法は以下の通りである。

　国家市場監督管理総局の公式サイトトップページの「互動」欄にある「募集・調査」から投稿する。

　http://www.samr.gov.cn

　郵送の場合は、北京市海淀区馬甸東路9号国家市場監督管理総局 競争協調司（郵便番号: 100088）宛てに送付する。封筒には「公平競争審査条例実施弁法意見募集」と明記する。

　電子メールの場合は、下記の宛てに送信し、件名に「公平競争審査条例実施弁法意見募集」と記載する。

gongshenchu@samr.gov.cn

出所：国家市場監管総局公式サイト 

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