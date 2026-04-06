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Que réserve l’année 2026 au secteur technologique canadien?

L’IA, les infrastructures numériques et les déploiements technologiques continuent de dominer non seulement le secteur technologique, mais aussi l’économie dans son ensemble. Dans notre rapport Perspectives 2026 pour le secteur de la technologie, nous analysons l’incidence de ces tendances sur les entreprises canadiennes, tant à l’échelle macroéconomique qu’opérationnelle.

En s’appuyant sur l’expertise de notre groupe Droit de la technologie, l’édition de cette année propose une analyse concrète et pragmatique des tendances que les organisations doivent comprendre afin d’optimiser leurs produits, de simplifier leurs activités et de gérer les risques dans un environnement de plus en plus complexe.

Perspectives 2026 pour le secteur de la technologie

Découvrez des perspectives juridiques, des prospectives en matière de réglementation et des considérations stratégiques qui vous aideront à atténuer les risques, à saisir les occasions et à planifier la croissance en 2026 et au-delà.

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