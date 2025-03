Le Manitoba devient la première province à adhérer au régime national d'assurance-médicaments

Le 27 février 2025, le Manitoba a signé un accord bilatéral sur l'assurance-médicaments avec le gouvernement fédéral, devenant ainsi officiellement la première province à adhérer au programme fédéral d'assurance-médicaments et à avoir accès au financement fédéral pour couvrir le coût des contraceptifs et des médicaments contre le diabète.1 Le Manitoba couvrait déjà les contraceptifs délivrés sur ordonnance et la plupart des coûts des médicaments contre le diabète dans le cadre du régime provincial d'assurance-médicaments. Selon le gouvernement du Manitoba, le programme fédéral lui permettra d'étendre cette couverture à l'hormonothérapie substitutive et à d'autres contraceptifs, de créer un programme universel de premier payeur pour les médicaments contre le diabète et de couvrir les appareils et fournitures pour le diabète.2 Selon le gouvernement du Canada, « près de 350 000 Manitobains bénéficieront d'une plus grande liberté de choix en matière de reproduction, et plus de 149 000 Manitobains atteints de diabète pourront accéder aux médicaments indispensables afin de réduire le risque de complications graves et améliorer leur qualité de vie ».3

La phase initiale du programme fédéral couvre les médicaments contre le diabète et les contraceptifs. De plus, les résultats d'une étude d'une durée d'un an permettront d'évaluer si d'autres médicaments pourraient être couverts dans le cadre d'un régime universel d'assurance médicaments.

La couverture devrait débuter en juin, et l'accord prévoit que le gouvernement fédéral consacrera 219 millions de dollars à l'assurance-médicaments pour le Manitoba sur une période de quatre ans.4 Le financement comprend également près de 50 millions de dollars pour améliorer l'accès au diagnostic, au dépistage et aux médicaments pour les maladies rares, y compris les types de lymphomes et certaines maladies génétiques rares, dans le cadre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares.5 À l'heure actuelle, les traitements innovants pour les maladies rares peuvent coûter de 100 000 à plus de 4 millions de dollars par an. La liste complète des médicaments couverts par l'accord sera publiée dans les semaines à venir.

La loi sur l'assurance médicaments a été initialement déposée en février 2024 (voir le rapport précédent préparé par notre groupe ici) et est devenue une loi en octobre 2024.

L'accord a été applaudi par des organisations telles que Action Canada pour la santé et les droits sexuels et Diabète Canada,6 tandis que la Chambre de commerce du Canada s'est inquiétée du fait que les Manitobains «pourraient être contraints de se fier à une liste restreinte de traitements choisis par le gouvernement».

