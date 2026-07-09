Réouverture temporaire du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) : ce que vous devez savoir

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (le « MIFI ») a annoncé la réouverture temporaire du Programme de l’expérience québécoise...

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Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (le « MIFI ») a annoncé la réouverture temporaire du Programme de l’expérience québécoise (le « PEQ »), permettant de nouveau la présentation de demandes de sélection permanente dans le cadre des volets Travailleurs étrangers temporaires et Diplômés du Québec.

Le PEQ sera rouvert pour une période de deux ans, du 2 juillet 2026 au 2 juillet 2028. Toutefois, la réception des demandes se fera par périodes afin de respecter les objectifs d’immigration du Québec pour la période 2026-2029.

Une première période de réception des demandes se déroulera du 2 juillet au 31 octobre 2026. Les personnes admissibles pourront présenter leur demande de sélection permanente dans Arrima à compter du 2 juillet 2026 à 8 h 30 (heure de l’Est). Le MIFI a confirmé qu’aucun plafond de demandes ne s’appliquera durant cette première période.

Une mesure transitoire fondée sur des droits acquis

La réouverture du PEQ vise principalement les personnes qui avaient déjà acquis les qualifications requises avant la suspension du programme le 19 novembre 2025. Cette date constitue un élément central des critères de réception des demandes.

Il est donc important de comprendre que plusieurs travailleurs étrangers temporaires et diplômés du Québec qui sont devenus admissibles après cette date pourraient ne pas être en mesure de présenter une demande dans le cadre de cette première période de réception.

Le MIFI a toutefois indiqué que d’autres périodes de réception pourraient être annoncées d’ici le 2 juillet 2028. Les critères applicables à ces périodes futures n’ont pas encore été précisés.

Qui pourra présenter une demande?

Pour cette première période, les personnes devront d’abord satisfaire aux critères de réception établis par le MIFI. Ces critères déterminent qui peut déposer une demande pendant la période ouverte.

Les personnes qui présentent une demande devront également satisfaire à l’ensemble des conditions de sélection du PEQ afin d’obtenir un Certificat de sélection du Québec (CSQ).

Autrement dit, une personne pourrait être autorisée à déposer une demande parce qu’elle respecte les critères de réception, mais voir sa demande refusée si elle ne satisfait pas à toutes les conditions de sélection applicables.

Volet Travailleurs étrangers temporaires

Pour être admissible à cette première période de réception, une personne devra démontrer qu’elle avait déjà accumulé, au Québec, au 19 novembre 2025, au moins deux années d’expérience de travail admissible dans une profession de catégorie FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions.

Elle devra également occuper un emploi relevant d’une de ces catégories au moment de la présentation de sa demande.

Les conditions de sélection comprennent notamment :

L’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi;

Une connaissance du français oral correspondant au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;

La démonstration de l’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises;

Un engagement à subvenir à ses besoins essentiels ainsi qu’à ceux des membres de sa famille inclus dans la demande, le cas échéant.

Le MIFI précise également que les demandes pourraient être traitées dans des délais plus longs qu’à l’habitude. L’engagement antérieur de traitement dans un délai de six mois n’est pas reconduit.

Les personnes qui présentent une demande devront donc porter une attention particulière au maintien de leur statut temporaire au Canada et, au besoin, prévoir le renouvellement de leur permis de travail pendant le traitement de leur dossier.

Volet Diplômés du Québec

Pour le volet Diplômés du Québec, une personne devra notamment avoir obtenu, au Québec, au plus tard le 19 novembre 2025, l’un des diplômes admissibles reconnus par le MIFI.

Elle devra également séjourner au Québec au moment de la présentation de sa demande.

Parmi les conditions de sélection applicables, la personne devra notamment :

Avoir obtenu son diplôme admissible au cours des trois années précédant la demande;

Avoir séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y étudier pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études;

Avoir l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi;

Démontrer une connaissance du français écrit de niveau 5 et du français oral de niveau 7 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français.

La personne ne devra pas avoir été titulaire d’une bourse comportant une obligation de retour dans son pays d’origine à la fin de ses études.

Elle devra également démontrer l’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises et s’engager à subvenir à ses besoins essentiels ainsi qu’à ceux des membres de sa famille inclus dans la demande, le cas échéant.

Ce que cela signifie pour les employeurs

Pour plusieurs employeurs québécois, cette réouverture pourrait constituer une occasion importante de stabiliser la situation de certains travailleurs étrangers temporaires déjà intégrés à leurs opérations.

Les travailleurs qui satisfaisaient aux critères du PEQ avant sa suspension pourraient désormais reprendre leur parcours vers la résidence permanente, ce qui pourrait réduire certaines incertitudes liées au renouvellement de leur statut temporaire et favoriser leur rétention à long terme.

Les employeurs auraient toutefois intérêt à identifier rapidement les travailleurs potentiellement admissibles afin d’évaluer leur situation, de planifier les renouvellements de permis requis et de préparer les documents justificatifs qui pourraient être nécessaires.

Un accompagnement stratégique demeure essentiel

La réactivation du PEQ représente une occasion importante pour plusieurs travailleurs étrangers temporaires déjà établis dans la province. Toutefois, l’admissibilité doit être analysée avec soin par un avocat en droit de l’immigration, notamment en raison de la distinction entre les critères de réception et les conditions de sélection, des exigences linguistiques, des dates charnières applicables et des enjeux liés au maintien du statut temporaire pendant le traitement de la demande.

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