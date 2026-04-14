Annonce De La Date Du Lancement Du Marché Réglementé Des Jeux En Ligne En Alberta

Le gouvernement de l'Alberta a franchi une nouvelle étape importante dans l'établissement de son marché réglementé des jeux en ligne en annonçant une date de lancement officielle.

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Le gouvernement de l’Alberta a franchi une nouvelle étape importante dans l’établissement de son marché réglementé des jeux en ligne en annonçant une date de lancement officielle.

L’Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (l’« AGLC ») a confirmé que le nouveau marché réglementé de la province pour les jeux en ligne devrait être lancé le 13 juillet 2026. Cette annonce succède à l’ouverture du processus d’inscription auprès de l’AGLC en janvier et donne aux exploitants et aux fournisseurs qui envisagent d’entrer sur ce marché des éclaircissements très attendus quant à l’échéancier.

Comme nous en avons discuté dans le Bulletin Blakes de janvier 2026 intitulé Marché des jeux de hasard en ligne en Alberta : lancement du processus d’inscription, le gouvernement de l’Alberta a mis en place un cadre d’inscription en deux étapes similaire à celui de l’Ontario. Les participants doivent d’abord obtenir une inscription réglementaire auprès de l’AGLC, puis conclure une entente commerciale avec l’Alberta iGaming Corporation (l’« AiGC »). L’AGLC a établi des normes et des exigences qui ont été présentées dans le document intitulé « Standards and Requirements for Internet Gaming » et continue de traiter les demandes d’inscription. La version définitive de l’entente d’exploitation avec l’AiGC ainsi que certaines politiques opérationnelles n’ont toutefois pas encore été publiées.

L’annonce de la date du lancement ouvre véritablement la voie aux exploitants et aux fournisseurs qui souhaitent faire avancer leurs demandes réglementaires, finaliser les intégrations techniques et élaborer des stratégies de marché. Il est important de noter que, bien que les activités de marketing et d’intégration des joueurs puissent être permises avant le lancement, les dépôts et les paris ne peuvent pas commencer avant que le processus d’inscription ne soit terminé (et que les frais liés à l’inscription ne soient réglés), que l’entente d’exploitation ne soit signée avec l’AiGC et que le marché ne soit officiellement ouvert.

Ce qu’il faut surveiller à l’approche du lancement

Alors que le lancement du marché des jeux en ligne se rapproche, les participants pourraient vouloir surveiller ce qui suit :

la publication par l’AiGC de la version définitive de l’entente d’exploitation et des politiques opérationnelles connexes;

la publication de lignes directrices opérationnelles ou techniques supplémentaires par l’AGLC;

des précisions quant aux paramètres applicables aux activités de marketing et d’intégration des joueurs réalisées avant le lancement du marché.

Nous continuons de suivre de près les développements et fournirons des mises à jour à mesure que d’autres précisions seront données sur le cadre régissant les jeux en ligne en Alberta.

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