加拿大对中国钢制货架进行调查

2026年4月20日，加拿大边境服务署（CBSA）根据《特别进口措施法》(SIMA) 发布 立案通知 ， 就从中国进口的钢制货架涉嫌倾销行为展开调查。本次调查系由加拿大钢制货架生产商提出的投诉所引发。

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2026年4月20日，加拿大边境服务署（CBSA）根据《特别进口措施法》(SIMA) 发布 立案通知 ， 就从中国进口的钢制货架涉嫌倾销行为展开调查。本次调查系由加拿大钢制货架生产商提出的投诉所引发。

本次调查所涉及的货物具体描述如下：

钢制仓储货架的某些组成部件（无论组装或未组装），包括立柱或柱体；支撑构件；横梁；悬臂臂；横梁连接件；底座或脚板；托盘安全或支撑杆；通道间连接件；排间隔件；墙体连接件及其零部件。上述各部件均为钢制，厚度不小于1.0668毫米（0.042英寸）；其中每个立柱或柱体的宽度大于50.8毫米（2.0英寸），且每个横梁的高度大于等于50.8毫米（2.0英寸）。

以下产品不属于涉案货物范围：

重型层架、无螺栓层架、宽跨度层架或轻型货架；钢丝层架单元；壁挂式层架及货架；吊顶式层架及货架；衣架及晾晒架；以及可移动多层货架。

有关涉案货物及例外范围的更详细信息，请见 立案通知 全文。

同时进行的 CITT 调查

2026年4月21日，加拿大国际贸易法庭（CITT）发布 公告 ， 就同一涉案货物启动初步损害调查。该程序与CBSA调查并行进行，旨在判断潜在的倾销及补贴行为是否已对加拿大国内产业造成损害，或是否存在造成损害的威胁。

为什么我需要关注此事？

如果CBSA与CITT最终认定倾销行为已对或可能对加拿大国内产业造成损害，将征收反倾销税（ADDs），从而实质性提高相关货物的进口成本。

反倾销调查流程亦为加拿大进口商以及境外出口商和生产商提供了参与CBSA调查的机会，并有可能获得其专属的“正常价值”(Normal Values)。与未取得正常价值的生产商相比，取得正常价值通常意味着适用更有利的反倾销税负。

此外还可向CITT申请 产品排除 (product exclusion)，前提是能证明相关产品具有特殊性且加拿大本国无法生产替代产品。

后续时间表

根据SIMA，本调查将沿两条平行时间线推进：

CBSA将发出信息请求：进口商须于5月11日前提交回复，出口商须于5月27日前提交回复；

CITT规定任何利害关系方及其代理律师须于5月4日前提交相关表格；任何反对意见须于5月20日中午前提交。

预计CITT将于2026年6月18日前作出初步裁定，CBSA将于2026年7月20日前作出初步裁定。两者均将在裁定作出后15日后发布裁定理由。

如何参与？

这通常需要寻求专业法律意见。鉴于时间紧迫及回应CBSA及CITT问卷所需的工作量大，任何可能受此调查影响的企业均应尽快联系其律师，以讨论下一步策略——无论是否收到问卷。

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