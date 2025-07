Les entreprises sous la loupe : La voie à suivre en cas de mandat de perquisition

Vous êtes arrivé tôt au bureau pour travailler avant que les urgences de la journée ne prennent le dessus. On frappe à la porte du bureau et une équipe d'agents de police se présente avec un mandat de perquisition, exigeant, et non demandant, d'entrer et de fouiller les lieux.

Votre réaction dans ce moment de « Dawn Raid » est cruciale. Il est essentiel de savoir comment gérer cette situation de manière calme et responsable afin d'atténuer les risques juridiques, financiers et d'atteinte à la réputation de votre entreprise. Cet article donne un aperçu de la manière dont les entreprises doivent se préparer à cette situation et y faire face.

Les meilleures pratiques lors de l'exécution d'un mandat de perquisition

Se voir présenter un mandat de perquisition est alarmant et stressant. La première chose à faire est d'informer poliment les agents présents sur les lieux que vous souhaitez contacter le conseiller juridique de votre entreprise avant que la police ne commence sa perquisition. Bien que la police ne soit pas tenue d'accéder à cette demande, cela vaut la peine de la formuler afin que vous puissiez informer votre avocat de la situation, notamment de ce que les agents recherchent et des raisons qui les motivent. Votre avocat peut alors vous fournir les conseils appropriés et communiquer avec la police en votre nom, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, ce qui peut inclure la présence de l'avocat sur le lieu où le mandat est exécuté.

Si la police refuse d'attendre que vous communiquiez avec le conseiller juridique de votre entreprise, il est essentiel de permettre à la police de poursuivre sa perquisition, car toute conduite qui pourrait être perçue comme une interférence ou une obstruction au mandat de la police pourrait faire l'objet d'une accusation criminelle. Comme indiqué ci-dessous, vous devez prendre en note ce qui s'est produit afin de l'examiner avec votre conseiller juridique dès que possible après l'exécution de la perquisition.

Le contenu et la portée du mandat de perquisition

Si la police ne fournit pas une copie du mandat de perquisition dès le départ, vous devriez en demander une dès que possible. L'obtention d'une copie du mandat vous permettra de déterminer si le mandat semble valide à première vue – par exemple, s'il est exécuté à la bonne adresse. Le mandat contiendra plusieurs détails concernant la nature et les paramètres de la perquisition que le tribunal a autorisée en délivrant le mandat. Voici quelques informations importantes à garder à l'esprit, dont certaines peuvent s'avérer pertinentes pour votre avocat par la suite :

la date, l'heure et le lieu que le tribunal a autorisés pour l'exécution du mandat;

les personnes autorisées à exécuter le mandat et à procéder à la perquisition;

l'étendue des documents, des dossiers, des fichiers électroniques ou des appareils qui peuvent faire l'objet d'une perquisition ou d'une saisie;

la ou les cible(s) de l'enquête criminelle et les chefs d'accusation qui font l'objet de l'enquête;

la date d'émission du mandat; et

la personne qui a délivré le mandat (par exemple, un juge ou un juge de paix).

Il est important de déterminer dès que possible la portée du mandat de perquisition. Certains mandats peuvent être plus étroitement ciblés sur certaines zones d'un lieu. D'autres peuvent être délivrés pour faciliter la recherche de preuves numériques sur les appareils ou les serveurs qui s'y trouvent. Un mandat peut permettre à la police d'effectuer, entre autres, l'une des opérations suivantes :

accéder aux appareils électroniques et aux serveurs;

exiger que les données informatiques soient conservées si elles peuvent aider à l'enquête;

prélever des échantillons;

ouvrir des conteneurs ou des récipients, y compris des classeurs;

faire fonctionner des appareils et utiliser certains équipements; ou

garder le contrôle des lieux perquisitionnés, y compris fermer certaines pièces.

Bien qu'il soit important de vérifier la portée du mandat de perquisition dès que possible, ne tentez pas d'empêcher la police d'exécuter le mandat. Si vous estimez que la police outrepasse ses pouvoirs, vous pouvez l'en informer et vous devriez le documenter vous-même, mais n'essayez pas d'entraver son enquête.

Dans certaines situations, la police peut être autorisée à étendre la portée de sa recherche au-delà des quatre coins d'un mandat. Par exemple, l'article 489 du Code criminel prévoit des pouvoirs étendus pour la saisie d'objets qui ne sont pas explicitement énumérés dans le mandat « si l'agent a des motifs raisonnables de croire que les objets ont été obtenus ou utilisés dans la perpétration d'une infraction ».1 En outre, les agents sont investis d'une autorité élargie dans les situations où leur sécurité, la sécurité publique ou la préservation des éléments de preuve sont en jeu.

Cependant, même les fouilles autorisées ne sont pas sans limites. La police n'a pas le droit de faire un certain nombre d'autres choses, y compris, mais sans s'y limiter, de contraindre des personnes à lui fournir des déclarations orales ou écrites, ou de recourir à la force physique (sauf dans des circonstances exceptionnelles – une fois encore en cas de menaces pour la sécurité des agents ou du public). La police ne peut pas non plus vous arrêter par le simple fait qu'elle exécute un mandat; cependant, elle peut vous détenir dans certaines circonstances.

L'importance de documenter

Il est essentiel de documenter de manière contemporaine les mesures prises au cours de l'exécution d'un mandat de perquisition pour demander conseil à l'avocat de votre entreprise et déterminer les étapes suivantes, y compris, comme indiqué ci-dessous, si le mandat de perquisition peut faire l'objet d'une contestation. C'est pourquoi votre entreprise doit désigner une personne chargée de prendre des notes détaillées, notamment sur les points suivants :

ce que la police ou d'autres employés ont dit pendant la perquisition, y compris toute conversation avec la police;

l'endroit où la police a effectué sa perquisition;

les documents ou appareils électroniques saisis;

l'heure à laquelle la police est entrée dans les lieux et en est sortie ;

toute question soulevée au cours de la perquisition, y compris celle liée à la conduite de la police; et

toute demande de la police concernant des documents susceptibles d'être protégés par le secret professionnel, afin que ces documents puissent être mis sous scellés et que les revendications de privilège puissent être évaluées à un stade ultérieur.2

La perquisition d'appareils électroniques

Si la police veut saisir ou accéder à un appareil électronique, elle doit obtenir une autorisation particulière dans son mandat de perquisition. Il ne suffit pas que la police perquisitionne ou saisisse ces appareils avec son autorisation générale de perquisitionner une entreprise; elle doit plutôt disposer d'un mandat qui spécifie l'appareil en question avec un certain degré de précision. 3

Lorsque la police dispose d'un mandat pour un appareil électronique, il est important de se prémunir contre la destruction de preuves électroniques et/ou numériques qui pourrait être considérée comme une entrave à l'enquête. Les entreprises devraient établir des protocoles clairs pour le personnel informatique pendant les enquêtes afin de s'assurer qu'il respecte la loi. Il convient de demander un avis juridique pour répondre aux questions relatives (i) au traitement des données susceptibles d'être utiles à une enquête criminelle, et (ii) à la nature et à l'étendue des fouilles autorisées dans les données électroniques par les forces de l'ordre.

Lorsque la police copie les disques durs d'un ordinateur en vue d'un examen ultérieur, il serait utile de préparer une copie de sauvegarde du système informatique et des copies de tous les fichiers, dossiers et autres données. Bien entendu, cette opération ne doit pas entraver l'enquête.

Ne pas entraver l'enquête de la police

Enfin, et en guise de rappel, il est important que toute personne présente durant de l'exécution d'un mandat de perquisition évite d'entraver la perquisition. Il s'agit notamment d'entraver ou d'empêcher délibérément une enquête, ou de détruire ou d'altérer des documents recherchés par la police. Un tel comportement peut faire l'objet d'une accusation criminelle. En outre, dans certaines circonstances, les personnes présentes durant de la perquisition peuvent être sujettes à une obligation positive d'aider la police à obtenir ou à conserver certaines données.4

Il peut arriver qu'après avoir examiné le mandat de perquisition et s'être entretenu avec un avocat, vous ne soyez pas en accord avec la police sur la portée du mandat et son exécution. Dans certains cas, il peut même être clair pour un observateur averti que le mandat n'est pas valide. Quoi qu'il en soit, la meilleure pratique consiste à faire part de vos préoccupations à la police une seule fois, puis à la laisser effectuer son travail. Assurez-vous de prendre en note vos préoccupations et votre conversation avec la police. Surtout, évitez tout comportement qui pourrait être interprété comme une entrave à la perquisition.

Les suites d'un mandat de perquisition

Après l'exécution d'un mandat de perquisition, il est important de faire un suivi avec l'avocat de votre entreprise pour lui transmettre toutes les informations pertinentes. Veillez à fournir un compte rendu détaillé de l'événement, y compris les préoccupations ou observations notées ci-dessus. Votre avocat sera le mieux placé pour vous aider à envisager les prochaines étapes et toute action ultérieure nécessaire, y compris la contestation du mandat de perquisition ou le traitement des revendications de privilège relatives aux informations saisies.

Vos avocats peuvent envisager toute une série de raisons pour contester un mandat de perquisition. Par exemple, ils peuvent contester le caractère suffisant des informations à obtenir (les « ITO »), qui constituent la preuve sur laquelle le mandat est fondé.5 Une fois de plus, ils seront les mieux placés pour prendre cette décision.

Conclusion

D'une manière générale, il n'y a pas de moyen pratique – ni de raison – de contrôler ce que la police perquisitionne ou saisit. Les informations pertinentes se trouvent dans le mandat de perquisition (et plus tard, dans l'ITO, s'il est obtenu). Une fois de plus, la police n'est pas libre de fouiller ce qu'elle veut, quand elle le veut. Dans la plupart des cas, leur recherche doit être limitée au champ d'application de leur autorisation.

Les points abordés dans cet article sont essentiels à garder à l'esprit lorsqu'un mandat de perquisition est exécuté dans votre entreprise. Il ne fait aucun doute que la protection de la situation juridique de votre entreprise et le maintien de l'intégrité de l'organisation figurent parmi les préoccupations les plus importantes. Le respect de ces étapes peut vous aider à atteindre ces objectifs et à soutenir vos avocats dans la défense de votre dossier.

