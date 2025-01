À mesure que les conditions du marché évoluent, quelles sont les tendances qui façonneront le secteur du capital d'investissement privé en 2025? Pour aider les investisseurs avisés à tirer parti des occasions et à générer de la valeur, nous publions la neuvième édition annuelle de Perspectives du capital d'investissement privé. Vous y trouverez une analyse des données du marché canadien du capital d'investissement privé des douze derniers mois, y compris un examen détaillé des transactions, ainsi que les commentaires de notre équipe sur ce qui se profile à l'horizon.

Voici les sujets abordés dans Sur la cible : Perspectives du capital d'investissement privé pour 2025 :

Notre équipe nationale Capital-investissement et investissements offre une gamme complète de services et une expérience intégrée afin d'aider nos clients internationaux à exécuter leurs mandats au Canada et de permettre à nos clients canadiens de saisir les occasions d'affaires et de capitaux au pays et à l'étranger. Téléchargez la publication Perspectives pour 2025 pour vous informer à propos des dernières tendances du marché, et découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs cette année.

Lire un extrait de la publication

2024 en chiffres – Vue d'ensemble du capital d'investissement privé au Canada

En 2024, alors que la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt se heurtait à l'instabilité géopolitique et à l'incertitude économique persistantes, le marché canadien du capital d'investissement a affiché des tendances contradictoires. Même si le nombre de transactions a diminué d'une année à l'autre entre 2023 et 2024 et que les levées de capitaux ont chuté de façon spectaculaire, la valeur totale des transactions a augmenté de façon marquée, faisant de 2024 une année de contrastes.

Ce graphique compare la valeur des transactions et le nombre de transactions, entre 2014 et le 5 décembre 2024.

En 2023, la plupart des transactions d'acquisitions de capital d'investissement privé au Canada de plus grande valeur a eu lieu au second semestre de l'année, et le momentum de la fin de 2023 s'est poursuivi au cours de la nouvelle année : la valeur totale des transactions au T1 2024 correspond presque à celle du T4 2023 et le nombre de transactions de fusions et acquisitions (F&A) réalisées a légèrement augmenté, passant de 141 au T4 2023 à 149 au T1 2024. Le nombre de transactions est demeuré stable au T2 2024, avec 153 transactions réalisées, mais la valeur totale des transactions a grimpé à 14,4 milliards $ CA, faisant de ce trimestre le plus performant en termes de valeur totale des transactions depuis le T1 2017, et plus de 2,5 fois la valeur totale des transactions au cours du même trimestre en 2023.

Une part importante de la valeur totale record des transactions en 2024 est constituée par sa plus grande transaction, soit la privatisation pour 6,3 milliards $ US de l'entreprise de technologie financière Nuvei Corporation par Advent International, Philip Fayer, Novacap et la CDPQ. D'autres transactions notables ont eu lieu l'année dernière, dont l'acquisition de la société de stockage de données eStruxture Data Centers pour 1,8 milliard $ CA par un consortium dirigé par Fengate Asset Management, une société établie à Toronto, qui comprenait Partners Group Holding AG, Pantheon Ventures, une société britannique, et Laborers' International Union of North America Pension Fund of Central and Eastern Canada, ainsi que la privatisation pour 1 milliard $ CA du fournisseur de logiciels d'analyse décisionnelle Copperleaf Technologies par Industrial and Financial Systems (IFS), par l'intermédiaire de ses promoteurs financiers Advent International, Altaroc, EQT, Foresight Group, Hg, Primark Capital et TA Associates.

Dans l'ensemble, la valeur totale des transactions de capital d'investissement privé réalisées au Canada au premier semestre de 2024 a affiché une hausse exponentielle de 258 % par rapport au premier semestre de 2023, malgré une hausse légère de 2 % d'une année à l'autre du nombre de transactions qui ont été conclues au premier semestre de l'année.

