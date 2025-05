Sócio Palestra Em Simpósio De Preços De Transferência Do IBDT

O sócio de Direito Tributário do KLA Victor Polizelli participou do 2º Simpósio de Preços de Transferência, nesta terça-feira (15), na sede do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), em São Paulo. O evento reuniu especialistas da área para debater os desafios e os impactos da Lei nº 14.596/2023, que marca uma nova fase na regulamentação dos preços de transferência no Brasil.

Ao longo do simpósio, os participantes debateram pontos-chave da nova legislação, que exige que operações internacionais entre empresas vinculadas sejam avaliadas segundo os mesmos parâmetros aplicáveis a transações entre partes independentes, com o objetivo de calcular corretamente a base de incidência do IRPJ e da CSLL.

Victor Polizelli foi um dos palestrantes do simpósio e abordou os efeitos práticos dos ajustes compensatórios e da valoração aduaneira à luz das novas diretrizes. A programação contou ainda com a presença de Ednaldo Silva, Ph.D. (Economics), Marcos Aurélio Pereira Valadão e Julia Vasconcellos, além de professores e especialistas do IBDT.

O evento também marcou o lançamento de novas turmas dos cursos de preços de transferência promovidos pelo instituto, incluindo o primeiro curso completo e prático sobre o Adicional da CSLL (Pilar 2), voltado à capacitação técnica dos profissionais da área.

Preços de transferência no KLA

A equipe de Direito Tributário do KLA estreia nesta quarta-feira, dia 16, a terceira edição da série de eventos dedicados a preços de transferência e Pilar 2.

O calendário inclui sete encontros presenciais no KLA, em São Paulo.

Clique aqui para conferir a agenda completa e saber como se inscrever.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.