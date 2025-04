Advogado Do KLA Participa De Evento Sobre Financiamento De Cooperativas De Catadores

Encontro organizado pela Associação Nacional dos Catadores (ANCAT) discutirá estratégias de apoio financeiro e desenvolvimento de novos produtos na economia circular

O advogado de Direito Bancário e Financeiro do KLAAugusto Simõesparticipará do evento "Modelagem do estado da arte da reciclagem no âmbito do assessoramento estratégico ao novo Cataforte", organizado pela Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT).

O evento, que acontece nos dias 20 e 21 de março em São Paulo, reunirá especialistas e autoridades para debater soluções inovadoras e oportunidades de financiamento para as cooperativas de catadores, com foco no fortalecimento do setor de reciclagem no Brasil.

Durante o evento, Augusto Simões vai palestrar no dia 20/3, às 13h30, no painel "Financeirização e Financiamento de Empreendimentos de Catadores". Na ocasião, ele abordará oportunidades de desenvolvimento de novos produtos financeiros em economia circular como mecanismo de financiamento.

No dia seguinte, 21/3, às 9h30, será a vez de Augusto mediar a mesa "Financeirização e Financiamento", com a presença de representantes da Fundação Banco do Brasil (FBB) e do BNDES.

A conversa tem como temas centrais a criação de programas específicos de financiamento adaptados à realidade das cooperativas, a promoção de políticas de crédito acessíveis e a redução da burocracia, além da exploração de novas oportunidades de desenvolvimento de produtos financeiros voltados para a economia circular.

O evento destaca a relevância do financiamento estratégico para o setor de reciclagem, ressaltando o papel crucial das cooperativas como agentes de transformação social e econômica. Também serão discutidas formas de alavancar a criação de novos produtos econômicos que possam contribuir para o crescimento sustentável e inovador da reciclagem no Brasil, fortalecendo a economia circular.

