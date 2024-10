Conferência Brasileira Clima e Carbono: Sócios participam de evento

José Davi Fidalgo e Luanda Backheuser, sócios do KLA, participam do evento promovido pela Aliança Brasil NBS para discutir as perspectivas do mercado de carbono no Brasil, regulamentação, boas práticas e soluções baseadas na natureza

O sócio de Direito Ambiental e Imobiliário José Davi Fidalgo e a sócia de Imobiliário e Agronegócio Luanda Backheuser estão participando da Conferência Brasileira Clima e Carbono, promovida pela Aliança Brasil NBS

Com o tema central "Perspectivas para o futuro do mercado de carbono no Brasil", o encontro aborda tópicos como o impacto da regulamentação, boas práticas, desafios e oportunidades no setor, além de soluções baseadas na natureza. A conferência também traz discussões sobre o mercado de carbono regulado e voluntário, com foco nas expectativas para a COP 29 no Azerbaijão.

O evento, que começou na terça-feira (15) e se encerrará nesta quarta-feira (16), em São Paulo, reúne especialistas do setor, acadêmicos, representantes do governo e profissionais interessados nas questões climáticas e no futuro do mercado de carbono no Brasil.

Dado o papel fundamental do Brasil no cenário global das mudanças climáticas, com grande parte das emissões nacionais originadas pela conversão do uso da terra, como florestas em áreas de agricultura e pecuária, o mercado de carbono se torna essencial.

Com a crescente importância da regulamentação no Brasil, a conferência busca discutir estratégias para reduzir emissões e garantir a viabilidade de projetos de carbono baseados na natureza, promovendo um espaço de diálogo e aprendizado para ações concretas e inovadoras em prol das metas do Acordo de Paris (2015).

