The Council of the European Union has formally adopted a landmark directive that will fundamentally reshape anti-corruption enforcement across the bloc. This new EU-wide law harmonises the definition of corruption offences and establishes uniform penalty thresholds, marking the most significant update to the EU's anti-corruption framework in over two decades.

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New EU Anti-Corruption Directive: What Businesses Need to Know

The Council of the European Union has formally adopted a landmark directive that will fundamentally reshape anti-corruption enforcement across the bloc. This new EU-wide law harmonises the definition of corruption offences and establishes uniform penalty thresholds, marking the most significant update to the EU’s anti-corruption framework in over two decades.

The directive replaces outdated legislation—specifically, the 2003 Framework Decision on corruption in the private sector and the 1997 Convention on corruption involving EU and member state officials—with a modernised regime aligned to the United Nations Convention Against Corruption.

Unified Offence Definitions

For the first time, key corruption offences will be defined and treated consistently across all EU member states. The directive covers bribery in both the public and private sectors, misappropriation, trading in influence, obstruction of justice, enrichment from corruption offences, concealment, and serious violations involving the unlawful exercise of public functions.

This harmonisation eliminates the patchwork of divergent national definitions that previously complicated cross-border investigations and allowed enforcement gaps to persist.

Significant Penalties for Individuals and Companies

The directive mandates minimum penalty thresholds to ensure that maximum sentences across member states are not set too low. Individual offenders face prison sentences ranging from three to five years, depending on the nature of the offence.

Corporate liability provisions are particularly notable. Companies may face fines of 3% to 5% of total worldwide turnover, or fixed penalties ranging from €24 million to €40 million, depending on the offence. These figures underscore the EU’s intent to impose meaningful deterrents on corporate misconduct.

Enhanced Prevention and Enforcement

Member states must establish specialised anti-corruption bodies tasked with prevention efforts and public awareness campaigns aimed at fostering a culture of integrity. These institutional requirements reflect the directive’s dual focus on both punishing corruption and preventing it from occurring.

Implementation Timeline

The directive will enter into force 20 days following its publication in the Official Journal of the EU. Member states have 24 months to transpose its provisions into national law, with an extended 36-month deadline for provisions relating to risk assessments and national anti-corruption strategies.

Preparing for Compliance

Businesses operating across EU jurisdictions should begin reviewing their anti-corruption compliance programmes now. The harmonised offence definitions and elevated penalty regime will require organisations to reassess risk exposures, update internal policies, and ensure that training programmes reflect the new legal landscape.

Our team continues to monitor developments as member states begin the transposition process. For guidance on how these changes may affect your organisation, please contact us.

Here is the link to the official website of the European Council:

Council adopts new EU-wide law to combat corruption – Consilium

Please find the German Translation below:

Neue EU-Antikorruptionsrichtlinie: Was Unternehmen wissen müssen

Der Rat der Europäischen Union hat eine wegweisende Richtlinie verabschiedet, die die Korruptionsbekämpfung im gesamten Rechtsraum grundlegend neu gestalten wird. Die neue EU-weite Richtline harmonisiert die Definition von Korruptionsstraftaten und etabliert einheitliche Strafrahmen – die bedeutendste Aktualisierung des europäischen Antikorruptionsrahmens seit über zwei Jahrzehnten.

Die Richtlinie ersetzt veraltete Rechtsakte – namentlich den Rahmenbeschluss von 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor sowie das Übereinkommen von 1997 über die Bestechung von Beamten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten – durch ein modernisiertes Regelwerk, das mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption in Einklang steht.

Vereinheitlichte Straftatbestände

Erstmals werden wesentliche Korruptionsdelikte in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten einheitlich definiert und behandelt. Die Richtlinie erfasst Bestechung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, Veruntreuung, unzulässige Einflussnahme, Behinderung der Justiz, Bereicherung aus Korruptionsstraftaten, Verschleierung sowie schwerwiegende Verstöße im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Ausübung öffentlicher Funktionen.

Diese Harmonisierung beseitigt die bestehenden divergierender nationaler Definitionen, die bislang grenzüberschreitende Ermittlungen erschwerten und Durchsetzungslücken fortbestehen ließen.

Erhebliche Sanktionen für natürliche und juristische Personen

Die Richtlinie schreibt Mindeststrafrahmen vor, um sicherzustellen, dass die Höchststrafen in den Mitgliedstaaten nicht zu niedrig angesetzt werden. Für natürliche Personen sind Freiheitsstrafen von drei bis fünf Jahren vorgesehen, abhängig von der Art des Delikts.

Die Vorschriften zur Unternehmenshaftung sind besonders bemerkenswert. Unternehmen können, je nach Straftatbestand, mit Geldbußen in Höhe von 3 % bis 5 % des weltweiten Gesamtumsatzes oder mit festen Strafbeträgen zwischen 24 Millionen und 40 Millionen Euro belegt werden. Diese Größenordnungen unterstreichen die Absicht der EU, wirksame Abschreckungsmaßnahmen gegen unternehmerisches Fehlverhalten zu verhängen.

Verstärkte Prävention und Durchsetzung

Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, spezialisierte Antikorruptionsbehörden einzurichten, die mit Präventionsaufgaben und Sensibilisierungskampagnen zur Förderung einer Integritätskultur betraut werden. Diese institutionellen Anforderungen spiegeln den dualen Ansatz der Richtlinie wider: Korruption sowohl zu ahnden als auch präventiv zu verhindern.

Zeitplan für das Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben 24 Monate Zeit, ihre Bestimmungen in nationales Recht umzusetzen; für Vorschriften zu Risikobewertungen und nationalen Antikorruptionsstrategien gilt eine verlängerte Frist von 36 Monaten.

Vorbereitung auf die Compliance-Anforderungen

Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in mehreren EU-Rechtsordnungen sollten bereits jetzt mit der Überprüfung ihrer Antikorruptions-Compliance-Programme beginnen. Die harmonisierten Straftatbestände und das verschärfte Sanktionsregime erfordern eine Neubewertung der Risikoexposition, eine Aktualisierung interner Richtlinien sowie die Anpassung von Schulungsprogrammen an die neue Rechtslage.

Unser Team verfolgt die Entwicklungen kontinuierlich, während die Mitgliedstaaten mit dem Umsetzungsprozess beginnen. Für eine Beratung zu den möglichen Auswirkungen dieser Änderungen auf Ihr Unternehmen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hier finden Sie den Link zur offiziellen Website des Europäischen Rates:

Rat nimmt neue EU-weite Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung an

https://www.linkedin.com/company/knoetzl/

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