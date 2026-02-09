Rechtspanorama – Ein Ende der Vergleichsgebühr!

Im aktuellen Rechtspanorama spricht RAK-Vizepräsidentin Bettina Knötzl über die österreichische Vergleichsgebühr...

Im aktuellen Rechtspanorama spricht RAK-Vizepräsidentin Bettina Knötzl über die österreichische Vergleichsgebühr: Diese wirtschaftsfeindliche Regelung (2 % bei außergerichtlichen, 1 % bei gerichtlichen Vergleichen) treibt Einigungen ins Ausland, schafft Rechtsunsicherheit und muss abgeschafft werden – gerade jetzt brauchen wir Anreize für Rechtsfrieden, nicht zusätzliche Hürden.

Bettina Knoetzl sheds light on Austria's settlement fee in Rechtspanorama by Vienna Bar Association (Rechtsanwaltskammer Wien): This business-hostile regulation (2% for out-of-court, 1% for court settlements) drives parties to settle abroad and undermines legal uncertainty – at a time when we should be encouraging amicable resolutions, not penalizing them.

