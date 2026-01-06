ARTICLE
6 January 2026

Investigación Antidumping sobre Ácido Graso Destilado de Sebo de Res Originario de Argentina

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vazquez Tercero & Zepeda logo
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
Explore Firm Details
Hoy, 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación...
Argentina International Law
Adrian Vazquez,Emilio Arteaga Vazquez, and Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • in South America
  • in South America
  • with readers working within the Automotive industries
Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • within Real Estate and Construction and Corporate/Commercial Law topic(s)

Hoy, 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de ácido graso destilado de sebo de res originarias de la República Argentina, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La empresas solicitante del inicio de la investigación antidumping es Comercialización Pakdu, S.A. de C.V.

Producto investigado

Ácido graso destilado de sebo de res. De manera genérica se denomina como ácido graso y comercialmente como ácido graso destilado.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo la fracción arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE

Determinación del valor normal:

La Secretaría determinó utilizar la opción del valor reconstruido propuesto por la Solicitante, a partir del precio del sebo de res en Argentina, para calcular el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día para presentar los formularios de importadores y exportadores es el 16 de febrero de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga.

Partes listadas en la investigación:

Los importadores listados en la investigación son: 

Grupo Orsega, S.A. de C.V.

Prolongación Avenida Américas No. 334-303

Col. Altamira

C.P. 45160, Zapopan, Jalisco

Industrias Negromex, S.A. de C.V.

Carretera Tampico-Mante km 13.5

Col. Laguna de la Puerta

C.P. 89310, Altamira, Tamaulipas

Por otro lado, el único exportador listado es:

Materia Hnos, S.A.C.I.F.

Camusso 1302

Mar del Plata

B7608EJB, Buenos Aires, Argentina

 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Adrian Vazquez
Adrian Vazquez
Photo of Emilio Arteaga Vazquez
Emilio Arteaga Vazquez
Photo of Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More