Investigación Antidumping sobre Ácido Graso Destilado de Sebo de Res Originario de Argentina

Hoy, 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de ácido graso destilado de sebo de res originarias de la República Argentina, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La empresas solicitante del inicio de la investigación antidumping es Comercialización Pakdu, S.A. de C.V.

Producto investigado

Ácido graso destilado de sebo de res. De manera genérica se denomina como ácido graso y comercialmente como ácido graso destilado.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo la fracción arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE

Determinación del valor normal:

La Secretaría determinó utilizar la opción del valor reconstruido propuesto por la Solicitante, a partir del precio del sebo de res en Argentina, para calcular el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día para presentar los formularios de importadores y exportadores es el 16 de febrero de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga.

Partes listadas en la investigación:

Los importadores listados en la investigación son:

Grupo Orsega, S.A. de C.V. Prolongación Avenida Américas No. 334-303 Col. Altamira C.P. 45160, Zapopan, Jalisco Industrias Negromex, S.A. de C.V. Carretera Tampico-Mante km 13.5 Col. Laguna de la Puerta C.P. 89310, Altamira, Tamaulipas

Por otro lado, el único exportador listado es:

Materia Hnos, S.A.C.I.F. Camusso 1302 Mar del Plata B7608EJB, Buenos Aires, Argentina

