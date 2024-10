Brasília Em Pauta – Edição Nº 178

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 14.10.2024 a 18.10.2024.

Administrativo

TC 039.910/2023-7 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas no contrato de concessão do Aeroporto de Guarulhos.

Anticorrupção e Compliance

TC 013.858/2021-1 (TCU): representação autuada para tratar de auditoria, autorizada em tomada de contas especial, instaurada para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito de contrato para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), realizada com o objetivo de examinar a legalidade e a economicidade dos termos aditivos do referido contrato.

representação autuada para tratar de auditoria, autorizada em tomada de contas especial, instaurada para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito de contrato para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), realizada com o objetivo de examinar a legalidade e a economicidade dos termos aditivos do referido contrato. TC 015.843/2018-1 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi, no mérito, considerada procedente a representação apartada de auditoria de conformidade sobre os procedimentos de concessão do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e de equalização da taxa de juros (Proex Equalização) nos financiamentos do BNDES à exportação de serviços de engenharia a entes públicos estrangeiros, autuada para aprofundar o exame de possíveis irregularidades na utilização de mitigadores para redefinição dos percentuais máximos de exposição do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) de quatro países.

Empresarial

ADI 7442 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 6º, § 13, da Lei n.º 11.101/2005, incluído pela Lei n.º 14.112/2020, que regula a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

Energia e Infraestrutura

TC 000.055/2024-7 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades em deliberação que autorizou incremento de tarifa de pedágio do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS (BR-116/392/RS).

representação acerca de possíveis irregularidades em deliberação que autorizou incremento de tarifa de pedágio do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS (BR-116/392/RS). TC 017.858/2024-0 (TCU): representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de sistema para gerenciamento de ciclo de vida de produto (PLM) para desenvolvimento de meios navais complexos.

representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de sistema para gerenciamento de ciclo de vida de produto (PLM) para desenvolvimento de meios navais complexos. TC 036.458/2019-8 (TCU): recursos de reconsideração contra acórdão, por intermédio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso, que tinha por objeto a construção de instalação portuária pública de pequeno porte no município.

Life Sciences

Projeto de Lei n.º 6.120/2019 (Senado Federal): projeto de lei que busca estabelecer o Inventário Nacional de Substâncias Químicas para a avaliação e o controle do risco das substâncias químicas utilizadas, produzidas ou importadas no território nacional, com o objetivo de minimizar os impactos adversos à saúde e ao meio ambiente.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2024. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.