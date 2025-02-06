Bir Markanın Savaşı: UGG, Marka İsmini Değiştirmek Zorunda Kaldı

Küresel pazarda rekabet eden markalar için uluslararası marka tescili büyük bir öneme sahip. Avustralyalı köklü bot üreticisi "UGG Since 1974"...

Giriş

Küresel pazarda rekabet eden markalar için uluslararası marka tescili büyük bir öneme sahip. Avustralyalı köklü bot üreticisi "UGG Since 1974", bu sürecin ihmal edilmesi nedeniyle ABD pazarında markasını kullanamaz duruma geldi. Bu olay, dünya genelinde faaliyet gösteren firmalar için marka tescil süreçlerinin kritik önemini bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Avustralya'da üretim yapan "UGG Since 1974", markasını küresel ölçekte tescil ettirmediği için büyük bir hukuki mücadeleyle karşı karşıya kaldı. ABD merkezli DECKERS OUTDOOR CORPORATION, 1995 yılında "UGG" markasının küresel haklarını satın alarak 130'dan fazla ülkede tescil etti. Bu durum sonucunda, orijinal Avustralyalı üretici,kendi marka ismini ABD ve diğer uluslararası pazarlarda kullanamaz hale geldi. Bu nedenle marka, "Since 1974" ismiyle faaliyet göstermeye devam etme kararı aldı.

Bu vaka, markaların yalnızca kendi ülkelerinde değil, hedefledikleri tüm pazarlarda tescil edilmesinin ne kadar kritik olduğunu açıkça ortaya koydu. Eğer "UGG Since 1974", küresel marka haklarını önceden tescil ettirmiş olsaydı, bugün ismini değiştirmek zorunda kalmayacaktı.

Şirketlerin küresel pazarda varlık gösterebilmesi ve marka haklarını koruyabilmesi için uluslararası marka tescili büyük bir gerekliliktir. Özellikle e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte, yerel bir marka bile küresel pazarda görünür hale gelebilir. Bu nedenle, gelecekte doğabilecek fırsatları güvence altına almak ve marka tekel avcılarına ya da taklitçi fason üreticilere karşı korunmak için erken aşamada küresel marka tescil stratejileri oluşturulmalıdır.

Uluslararası marka tescil süreçlerinde şirketler, faaliyet gösterecekleri ülkelerde marka haklarını güvence altına almak için farklı tescil sistemlerinden yararlanabilir. Bu kapsamda, topluluk tescil sistemleri ve ülkesel müracaat yöntemleri öne çıkmaktadır. Türk firmaları, Avrupa Birliği Markası (EUTM), Madrid Protokolü (WIPO) ve Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI) gibi topluluk tescil sistemlerinden faydalanarak birden fazla ülkede marka koruması sağlayabilir. Topluluk tescil sistemine üye olmayan ülkeler içinse tek tek müracaat edilerek tescil süreci yürütülmelidir.

EUTM ve WIPO sistemlerine üye ülkeler için hem ülkesel hem de toplu tescil seçenekleri bulunurken, OAPI üyesi ülkelerde yalnızca topluluk tescil sistemi geçerlidir ve bu ülkelerde bireysel başvuru yapılamamaktadır.

Nasıl bir yol izlenmeli?

Hedef Pazarları Belirleme: Markanın faaliyet göstereceği ülkeler önceden belirlenmelidir.

Kapsamlı Marka Araştırması: Her ülkenin kendine özgü marka mevzuatı ve başvuru süreçleri olduğu için detaylı bir araştırma şarttır.

Doğru Tescil Yöntemi: Uluslararası marka tescilinde iki temel yöntem bulunmaktadır.

Ülkesel Marka Tescili: Her ülkede ayrı başvuru yapılarak tescil alınmasıdır.

Her ülkede ayrı başvuru yapılarak tescil alınmasıdır. Topluluk Tescil Sistemleri: EUTM, WIPO ve OAPI gibi sistemler aracılığıyla birden fazla ülkede tek bir başvuru ile marka tescilinin sağlanmasıdır.

Profesyonel Destek: Marka tescil süreci karmaşık olabilir. Bu nedenle, profesyonel bir marka vekilinden danışmanlık almak büyük avantaj sağlar.

Sonuç

“UGG Since 1974” örneği, küresel marka tescilinin ihmal edilmesi durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşılabileceğini gözler önüne seriyor. Şirketlerin, yıllarca emek verdikleri markalarını kaybetmemek için proaktif davranarak erken aşamada marka koruma stratejileri geliştirmesi kritik önem taşımaktadır.

Küresel pazarda güçlü bir marka varlığı oluşturmak isteyen işletmeler, uluslararası marka tescil süreçlerini detaylı bir şekilde planlamalı ve profesyonel destek alarak ilerlemelidir. Bu sayede, gelecekte yaşanabilecek hukuki riskler minimize edilerek markanın sürdürülebilirliği sağlanabilir.

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