Çalışılmadığına Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Gi̇ri̇ş Si̇stemi̇ (Sgk E-Vi̇zi̇te) Sayfasında SMS Doğrulama Uygulaması

Veri güvenliğini artırmak amacıyla 01.06.2025 tarihinden itibaren, e-Vizite sistemine girişlerde SMS ile doğrulama yöntemi uygulanacak olup kullanıcı girişi akabinde sistemde kayıtlı olan cep telefonuna onay kodu gönderilecektir. Onay kodu, işyerinin e-Bildirge kullanıcısının e-Devlet üzerinde kayıtlı cep telefonu numarasına iletilecektir.

Sorunsuz erişimin sağlanması adına, yetkili kullanıcıların ilgili tarihe dek https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan linki üzerinden,

Cep telefon bilgilerini sisteme kaydetmeleri,

Kayıtlı olan numaraların doğruluğunu kontrol etmeleri, değişiklik varsa eğer revize etmeleri gerekmektedir.

Bu tanımlamanın yapılması uygulamaya sorunsuz giriş yapılabilmesi için önem arz etmektedir.

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