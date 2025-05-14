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14 May 2025

Çalışılmadığına Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Gi̇ri̇ş Si̇stemi̇ (Sgk E-Vi̇zi̇te) Sayfasında SMS Doğrulama Uygulaması

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Veri güvenliğini artırmak amacıyla 01.06.2025 tarihinden itibaren, e-Vizite sistemine girişlerde SMS ile doğrulama yöntemi uygulanacak olup kullanıcı girişi akabinde sistemde kayıtlı olan cep telefonuna onay...
Turkey Media, Telecoms, IT, Entertainment
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Veri güvenliğini artırmak amacıyla 01.06.2025 tarihinden itibaren, e-Vizite sistemine girişlerde SMS ile doğrulama yöntemi uygulanacak olup kullanıcı girişi akabinde sistemde kayıtlı olan cep telefonuna onay kodu gönderilecektir. Onay kodu, işyerinin e-Bildirge kullanıcısının e-Devlet üzerinde kayıtlı cep telefonu numarasına iletilecektir.

Sorunsuz erişimin sağlanması adına, yetkili kullanıcıların ilgili tarihe dek https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan linki üzerinden,

  • Cep telefon bilgilerini sisteme kaydetmeleri,
  • Kayıtlı olan numaraların doğruluğunu kontrol etmeleri, değişiklik varsa eğer revize etmeleri gerekmektedir.

Bu tanımlamanın yapılması uygulamaya sorunsuz giriş yapılabilmesi için önem arz etmektedir.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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