16 March 2026

2025 Yılı Gelirlerinin Beyanında Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası İndirimi

Nazali

"Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach."
&Ouml;zet:&nbsp; 7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunda yer alan gen&ccedil; girişimcilere sağlanan bir yıllık sigorta prim desteği uygulaması 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kten kaldırılmıştır. 193 sayılı GVK'nın m&uuml;kerrer 20. maddesi kapsamında gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnası uygulamasında bir değişiklik yapılmamış olduğundan, vergi teşviki uygulaması devam etmekte olup 2025 yılı gelirleri i&ccedil;in uygulanacak istisna tutarı 330.000 TL'dir.

Anahtar kelimeler:&nbsp; Gen&ccedil; girişimcilerde vergi teşviki, 2025 yılı istisna tutarı 330.000 TL, yıllık beyannamede indirim, 7566 sayılı Kanunla prim teşvikinin kaldırılması.

1. Giriş

Yeni iş kuran gen&ccedil;lere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren &uuml;&ccedil; yıl boyunca elde ettikleri kazan&ccedil;larının bir kısmını vergi dışı bırakmak, gen&ccedil;lerin girişimciliğe y&ouml;nlendirilmesini desteklemek amacıyla, 10.2.2016 tarihinden buyana vergi teşviki ve sigorta prim teşviki uygulanmaktaydı. Ancak, gen&ccedil; girişimcilere sağlanan bir yıllık sigorta prim desteği uygulaması 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kten kaldırılmıştır.

Uygulaması devam eden vergi teşviki, m&uuml;kellefler tarafından verilen yıllık beyannamede, yıllık olarak belirlenen istisna tutarının indirilmesi suretiyle uygulanmaktadır. Vergi teşvikinden yararlanma hakkı olan gelir vergisi m&uuml;kelleflerinin, 2025 yılı gelirleri i&ccedil;in Mart/2026 ayında verecekleri yıllık beyannamede uygulayacakları istisna tutarı 330.000 TL'dir.

2. İstisna Uygulamasına İlişkin Yasal H&uuml;k&uuml;mler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun m&uuml;kerrer 20. maddesinde yer alan d&uuml;zenlemeye g&ouml;re; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi m&uuml;kellefiyeti tesis olunan ve m&uuml;kellefiyet başlangı&ccedil; tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam m&uuml;kellef ger&ccedil;ek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren &uuml;&ccedil; vergilendirme d&ouml;nemi boyunca elde ettikleri bu kazan&ccedil;larının&nbsp;GVK'nın 103. maddede yazılı vergi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutara&nbsp;kadar olan kısmı, belirlenen şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnanın, GVK'nın 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle &ouml;denecek vergiye etkisi yoktur.

Buna g&ouml;re;

  • İstisnadan ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi m&uuml;kellefiyeti tesis olunan m&uuml;kellefiyet başlangı&ccedil; tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam m&uuml;kellef ger&ccedil;ek kişiler yararlanır.
  • İstisna, her vergilendirme d&ouml;neminde yıllık olarak belirlenen tutar kadar uygulanacak olup, bir vergilendirme d&ouml;neminde istisna tutarının altında kazan&ccedil; elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.

3. 2025 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarı

Gen&ccedil; girişimci kazan&ccedil; istisnası tutarı, 1.1.2023 tarihinden itibaren elde edilen kazan&ccedil;lara uygulanmak &uuml;zere 7440 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenmiştir.

GVK'nın 103. maddesinde yer alan vergi tarifesinin 2025 yılında ikinci vergi diliminde yer alan tutar 330.000 TL, 2026 yılında ge&ccedil;erli vergi tarifesinin ikinci vergi diliminde yer alan tutar ise 400.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna g&ouml;re, 2025 yılı i&ccedil;in uygulanacak istisna tutarı 330.000 T&uuml;rk lirası olup bu tutar her yıl vergi tarifesine g&ouml;re g&uuml;ncellenmektedir. 2026 yılında ise 332 seri no.lu GVGT ile belirlenen vergi tarifesine g&ouml;re, 2026 yılında uygulanacak istisna tutarı ise 400.000 TL'dir.

4. İstisnadan Yararlanma Şartları

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi m&uuml;kellefiyeti tesis olunan tam m&uuml;kellef ger&ccedil;ek kişilerin, vergi teşvikinden yararlanabilmesi i&ccedil;in aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • İşe başlamanın kanuni s&uuml;resi i&ccedil;inde bildirilmiş olması.
  • Kendi işinde bilfiil &ccedil;alışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (&Ccedil;ırak, kalfa veya yardımcı iş&ccedil;i &ccedil;alıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve h&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla ge&ccedil;ici olarak işinde bilfiil &ccedil;alışmamak bu şartı bozmaz.).
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi b&uuml;nyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının t&uuml;m şartları taşıması.
  • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (&ouml;l&uuml;m nedeniyle faaliyetin eş ve &ccedil;ocuklar tarafından devralınması hali hari&ccedil; olmak &uuml;zere) eş veya &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

5. Yıllık Beyannamede İstisnanın D&uuml;ş&uuml;lmesi

Gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnası uygulamasında, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazan&ccedil; elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazan&ccedil; elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. Yıllık beyannamede &uuml;&ccedil; yıl s&uuml;resince her yıl i&ccedil;in ge&ccedil;erli olan tutar gelir vergisinden istisna edilecektir. 2025 yılı i&ccedil;in uygulanacak istisna tutarı 330.000 TL'dir. 2026 yılı i&ccedil;in uygulanacak istisna tutarı ise 400.000 TL'dir. Gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnasından yararlanma şartları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılı a&ccedil;ıklamalar 292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Vergi teşviki, &uuml;&ccedil; vergilendirme d&ouml;nemi ile sınırlı olup &ouml;nceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik s&uuml;resini uzatmayacaktır. S&ouml;z konusu teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde edilen gelirden teşvik tutarı d&uuml;ş&uuml;ld&uuml;kten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır.

Kazan&ccedil; istisnasından yararlanan m&uuml;kelleflerin, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, &uuml;cret, diğer kazan&ccedil; ve iratlar) olması durumunda; bu m&uuml;kellefler sadece ticari, zirai ve mesleki kazan&ccedil;ları dolayısıyla teşvik uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Teşvik kapsamındaki m&uuml;kelleflerin, bir vergilendirme d&ouml;neminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birka&ccedil;ından kazan&ccedil; elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanacaktır.

&Ouml;rnek 1:&nbsp;Gelir Vergisi Kanununun m&uuml;kerrer 20. maddesi kapsamında istisnanın t&uuml;m şartlarını taşıyan m&uuml;kellef, 20.3.2025 tarihi itibarıyla mimarlık, 20.8.2025 tarihi itibarıyla da inşaat faaliyetine başlamıştır. M&uuml;kellefin 2025 takvim yılında inşaat faaliyetinden elde ettiği ticari kazancı 1.000.000 TL, mimarlık faaliyeti dolayısıyla elde ettiği serbest meslek kazancı ise 750.000 TL'dir.

M&uuml;kellef, elde ettiği toplam 1.750.000 TL kazancının 2025 yılı i&ccedil;in 330.000 T&uuml;rk lirası i&ccedil;in istisnadan yararlanabilecek olup kalan tutar (1.750.000-330.000=) 1.420.000 TL i&ccedil;in ise istisnadan yararlanamayacaktır.

6. Vergi Teşviki Uygulamasında &Ouml;zellikli Durumlar

Teşvikten yararlananların, yararlanma s&uuml;resi i&ccedil;erisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumunda, teşvikten kalan s&uuml;re kadar yararlanmaları m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.

M&uuml;kellefler işi terk tarihine kadar elde edilen kazan&ccedil;lar i&ccedil;in teşvikten yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra tekrar faaliyete başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi m&uuml;kellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanılamaz.

M&uuml;kelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda, diğer t&uuml;m şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları s&ouml;z konusu değildir.

Takvim yılı i&ccedil;erisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yılsonuna kadar olan kıst d&ouml;nem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst d&ouml;nem bir vergilendirme d&ouml;nemi sayılacak olup bu d&ouml;nemler i&ccedil;in teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılacaktır.

Kazan&ccedil;ları basit usulde tespit olunan m&uuml;kelleflerin kazan&ccedil;ları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, kazan&ccedil;ları basit usulde tespit olunan m&uuml;kellefler, 327 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiği 27/9/2024 tarihinden itibaren ger&ccedil;ek usule ge&ccedil;meleri halinde, gen&ccedil; girişimci kazan&ccedil; istisnasına ait şartları taşımaları kaydıyla s&ouml;z konusu teşvikten yararlanabileceklerdir.

&Ouml;rnek 2:&nbsp;M&uuml;kellef, GVK'nın m&uuml;kerrer 20. maddesinde yer alan istisna kapsamında 2025 yılında 300.000 TL serbest meslek kazancı ile 500.000 TL kira geliri elde etmiştir. M&uuml;kellef, bu gelirleri nedeniyle verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde 300.000 TL'lik serbest meslek kazancının 2025 yılı i&ccedil;in 330.000 TL'lik istisna imkanının 300.000 TL'lik kısmı i&ccedil;in bu istisnadan yararlanabilecektir. Geriye kalan (330.000-300.000=) 30.000 TL i&ccedil;in 500.000 TL kira geliri nedeniyle istisnadan yararlanması s&ouml;z konusu olmayacaktır. Yararlanılamayan istisna tutarı sonraki yıla da devretmeyecektir.

7. &Ouml;l&uuml;m Halinde İşletmenin Devir Alınması Durumunda Teşvikten Yararlanma

&Ouml;l&uuml;m dolayısıyla eş ve &ccedil;ocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, &ouml;len m&uuml;kellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya &ccedil;ocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, teşvikten &uuml;&ccedil; vergilendirme d&ouml;nemi boyunca yararlanabileceklerdir.

&Ouml;rnek 3:&nbsp;M&uuml;kellef, 3.5.2021 tarihinden itibaren b&uuml;fe işletmeciliği faaliyetinde bulunurken, 28.8.2025 tarihinde vefat etmiş olup 24 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Vergi teşvikinin diğer şartlarını taşıyan m&uuml;kellefin oğlu, 2025, 2026 ve 2027 yılları i&ccedil;in s&ouml;z konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecektir.

8. Faaliyetin Ortaklık Olarak Y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi Durumunda Vergi Teşvikinden Yararlanma

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan m&uuml;kellefler, t&uuml;m ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da vergi teşvikinden yararlanamayacaktır.

&Ouml;rnek 4:&nbsp;M&uuml;kellef (A), M&uuml;kellef (B) ve M&uuml;kellef (C), 17/4/2025 tarihinde avukatlık ortaklığı olarak avukatlık faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte M&uuml;kellef (A) 26, M&uuml;kellef (B) 28, M&uuml;kellef (C) ise 30 yaşındadır.

Buna g&ouml;re; 30 yaşındaki m&uuml;kellef (C), m&uuml;kellefiyet başlangı&ccedil; tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış olması şartını ihlal ettiğinden, ortakların hi&ccedil;biri istisnadan faydalanamayacaktır.

9. Gen&ccedil; Girişimcilere Sigorta Prim Teşviki Uygulaması Kaldırılmıştır

7566 sayılı Kanunla Ocak/2026 ayında y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kten kaldırılan uygulamaya g&ouml;re, ilk defa vergi m&uuml;kellefi olarak sigortalı sayılan ger&ccedil;ek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl s&uuml;reyle prime esas kazan&ccedil; alt sınır &uuml;zerinden Hazinece karşılanmaktaydı. Sigortalıların tescil işlemleri, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri "Gen&ccedil; Girişimcilerde Kazan&ccedil; İstisnası Belgesi" ile bağlı bulundukları sosyal g&uuml;venlik il/merkez m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerince yapılmaktaydı.

Sigorta prim teşviki istisnasından yararlanmak i&ccedil;in;

  • Gelir Vergisi Kanununun m&uuml;kerrer 20 nci maddesi kapsamında gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnasından faydalanmak,
  • M&uuml;kellefiyet başlangı&ccedil; tarihi itibarıyla 18 yaşından b&uuml;y&uuml;k ve 29 yaşından k&uuml;&ccedil;&uuml;k olmak,
  • İlk defa vergi m&uuml;kellefi olarak 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan ger&ccedil;ek kişilerden olmak,

gerekiyordu.

Ancak, TBMM'de kabul edilen 4.12.2025 tarih ve 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.12.2025 tarih ve 33112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan, gen&ccedil; girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği uygulaması 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, 1.1.2026 tarihinden itibaren gen&ccedil; girişimcilerde sigorta prim teşviki uygulanmayacaktır.

Burada kritik konu 2025 yılında sigorta prim teşvikinden yararlanmaya başlayan bir kişinin bir yıllık s&uuml;reyle bu teşvikten yararlanma haklarının devam edip etmeyeceğidir. &Ouml;rneğin Eyl&uuml;l/2025 tarihinde teşvikten yararlanmaya başlayan bir kişinin, sigorta prim teşvikinin 1.1.2026 tarihi itibariyle kaldırılması nedeniyle Eyl&uuml;l/2026 tarihine kadar 1 yıl boyunca bu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Sosyal G&uuml;venlik Kurumunun uygulamasına g&ouml;re hareket edilmesi gerekmektedir.

193 sayılı GVK'nın m&uuml;kerrer 20 nci maddesi kapsamında gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnasında bir değişiklik yapılmamış olduğundan, anılan madde kapsamında vergi teşviki uygulaması devam etmektedir.

10. Gelir İdaresi Gen&ccedil; Girişimcilere Vergi Teşviki Broş&uuml;r&uuml;n&uuml; ve İnfografiği Yayımladı

Gelir İdaresi internet sayfasında 2.3.2026 tarihinde yapmış olduğu Duyuru ile yeni iş kuran gen&ccedil;lere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren &uuml;&ccedil; yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gen&ccedil;lerin girişimciliğe y&ouml;nlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi teşviki uygulamasına ilişkin olarak "Gen&ccedil; Girişimcilere Vergi Teşviki&nbsp;Broş&uuml;r&uuml;"&nbsp;ve konuyu &ouml;zet olarak anlatan "İnfografik"&nbsp;yayınlamıştır. (https://www.gib.gov.tr/duyuru-arsivi/guncel/16742_genc_girisimcilere_vergi_tesviki_brosuru_yayimlandi)

Gen&ccedil; Girişimcilere Vergi Teşviki İnfografiği ş&ouml;yledir (https://www.gib.gov.tr/yardim-kaynaklar/infografikler);

10. Sonu&ccedil;

193 sayılı GVK'nın m&uuml;kerrer 20. maddesi kapsamında ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi m&uuml;kellefiyeti tesis olunanlardan &ouml;ng&ouml;r&uuml;len şartları taşıyanlar gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnasından yararlanacaklardır. Gen&ccedil; girişimcilerde kazan&ccedil; istisnası uygulamasında m&uuml;kellefler, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazan&ccedil; elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazan&ccedil; elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir.

Yıllık beyannamede &uuml;&ccedil; yıl s&uuml;resince her yıl i&ccedil;in ge&ccedil;erli olan tutar gelir vergisinden istisna edilecektir. 2025 yılı gelirleri i&ccedil;in uygulanacak istisna tutarı 330.000 TL olup 2026 yılı Mart ayında verilecek Gelir Vergisi Beyannamesinde bu tutar indirim konusu yapılacaktır. 2026 yılı i&ccedil;in uygulanacak kazan&ccedil; istisna tutarı ise 400.000 TL olarak belirlenmiştir. &Ouml;te yandan, 7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81/k bendinde yer alan, gen&ccedil; girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği uygulaması 1.1.2026 tarihinden itibaren y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kten kaldırılmıştır.

*Bu yazıda yapılan a&ccedil;ıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hi&ccedil;bir şekilde yazarın &ccedil;alıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun g&ouml;r&uuml;ş&uuml; olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKLAR

  1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun M&uuml;kerrer 20. Maddesi
  2. 4.12.2025 tarih ve 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun H&uuml;km&uuml;nde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  3. 292 ve 332 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri
  4. https://www.gib.gov.tr/yardim-kaynaklar/rehber-ve-brosurler, Gen&ccedil; Girişimcilere Vergi Teşviki Broş&uuml;r&uuml;, Mart/2026, Yayın No: 599

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

