2025 Yılı Gelirlerinin Beyanında Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası İndirimi

Özet: 7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunda yer alan genç girişimcilere sağlanan bir yıllık sigorta prim desteği uygulaması 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 193 sayılı GVK'nın mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında bir değişiklik yapılmamış olduğundan, vergi teşviki uygulaması devam etmekte olup 2025 yılı gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 330.000 TL'dir.

Anahtar kelimeler: Genç girişimcilerde vergi teşviki, 2025 yılı istisna tutarı 330.000 TL, yıllık beyannamede indirim, 7566 sayılı Kanunla prim teşvikinin kaldırılması.

1. Giriş

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazançlarının bir kısmını vergi dışı bırakmak, gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, 10.2.2016 tarihinden buyana vergi teşviki ve sigorta prim teşviki uygulanmaktaydı. Ancak, genç girişimcilere sağlanan bir yıllık sigorta prim desteği uygulaması 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulaması devam eden vergi teşviki, mükellefler tarafından verilen yıllık beyannamede, yıllık olarak belirlenen istisna tutarının indirilmesi suretiyle uygulanmaktadır. Vergi teşvikinden yararlanma hakkı olan gelir vergisi mükelleflerinin, 2025 yılı gelirleri için Mart/2026 ayında verecekleri yıllık beyannamede uygulayacakları istisna tutarı 330.000 TL'dir.

2. İstisna Uygulamasına İlişkin Yasal Hükümler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının GVK'nın 103. maddede yazılı vergi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı, belirlenen şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnanın, GVK'nın 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi yoktur.

Buna göre;

İstisnadan ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanır.

İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık olarak belirlenen tutar kadar uygulanacak olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.

3. 2025 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarı

Genç girişimci kazanç istisnası tutarı, 1.1.2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 7440 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenmiştir.

GVK'nın 103. maddesinde yer alan vergi tarifesinin 2025 yılında ikinci vergi diliminde yer alan tutar 330.000 TL, 2026 yılında geçerli vergi tarifesinin ikinci vergi diliminde yer alan tutar ise 400.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2025 yılı için uygulanacak istisna tutarı 330.000 Türk lirası olup bu tutar her yıl vergi tarifesine göre güncellenmektedir. 2026 yılında ise 332 seri no.lu GVGT ile belirlenen vergi tarifesine göre, 2026 yılında uygulanacak istisna tutarı ise 400.000 TL'dir.

4. İstisnadan Yararlanma Şartları

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan tam mükellef gerçek kişilerin, vergi teşvikinden yararlanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması.

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.).

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması.

Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

5. Yıllık Beyannamede İstisnanın Düşülmesi

Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. Yıllık beyannamede üç yıl süresince her yıl için geçerli olan tutar gelir vergisinden istisna edilecektir. 2025 yılı için uygulanacak istisna tutarı 330.000 TL'dir. 2026 yılı için uygulanacak istisna tutarı ise 400.000 TL'dir. Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanma şartları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar 292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmayacaktır. Söz konusu teşvikten yararlananlar tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde edilen gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılacaktır.

Kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda; bu mükellefler sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla teşvik uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Teşvik kapsamındaki mükelleflerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanacaktır.

Örnek 1: Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında istisnanın tüm şartlarını taşıyan mükellef, 20.3.2025 tarihi itibarıyla mimarlık, 20.8.2025 tarihi itibarıyla da inşaat faaliyetine başlamıştır. Mükellefin 2025 takvim yılında inşaat faaliyetinden elde ettiği ticari kazancı 1.000.000 TL, mimarlık faaliyeti dolayısıyla elde ettiği serbest meslek kazancı ise 750.000 TL'dir.

Mükellef, elde ettiği toplam 1.750.000 TL kazancının 2025 yılı için 330.000 Türk lirası için istisnadan yararlanabilecek olup kalan tutar (1.750.000-330.000=) 1.420.000 TL için ise istisnadan yararlanamayacaktır.

6. Vergi Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar

Teşvikten yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumunda, teşvikten kalan süre kadar yararlanmaları mümkündür.

Mükellefler işi terk tarihine kadar elde edilen kazançlar için teşvikten yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra tekrar faaliyete başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanılamaz.

Mükelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu değildir.

Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yılsonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılacaktır.

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, kazançları basit usulde tespit olunan mükellefler, 327 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 27/9/2024 tarihinden itibaren gerçek usule geçmeleri halinde, genç girişimci kazanç istisnasına ait şartları taşımaları kaydıyla söz konusu teşvikten yararlanabileceklerdir.

Örnek 2: Mükellef, GVK'nın mükerrer 20. maddesinde yer alan istisna kapsamında 2025 yılında 300.000 TL serbest meslek kazancı ile 500.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef, bu gelirleri nedeniyle verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde 300.000 TL'lik serbest meslek kazancının 2025 yılı için 330.000 TL'lik istisna imkanının 300.000 TL'lik kısmı için bu istisnadan yararlanabilecektir. Geriye kalan (330.000-300.000=) 30.000 TL için 500.000 TL kira geliri nedeniyle istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır. Yararlanılamayan istisna tutarı sonraki yıla da devretmeyecektir.

7. Ölüm Halinde İşletmenin Devir Alınması Durumunda Teşvikten Yararlanma

Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabileceklerdir.

Örnek 3: Mükellef, 3.5.2021 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunurken, 28.8.2025 tarihinde vefat etmiş olup 24 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Vergi teşvikinin diğer şartlarını taşıyan mükellefin oğlu, 2025, 2026 ve 2027 yılları için söz konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecektir.

8. Faaliyetin Ortaklık Olarak Yürütülmesi Durumunda Vergi Teşvikinden Yararlanma

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da vergi teşvikinden yararlanamayacaktır.

Örnek 4: Mükellef (A), Mükellef (B) ve Mükellef (C), 17/4/2025 tarihinde avukatlık ortaklığı olarak avukatlık faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte Mükellef (A) 26, Mükellef (B) 28, Mükellef (C) ise 30 yaşındadır.

Buna göre; 30 yaşındaki mükellef (C), mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış olması şartını ihlal ettiğinden, ortakların hiçbiri istisnadan faydalanamayacaktır.

9. Genç Girişimcilere Sigorta Prim Teşviki Uygulaması Kaldırılmıştır

7566 sayılı Kanunla Ocak/2026 ayında yürürlükten kaldırılan uygulamaya göre, ilk defa vergi mükellefi olarak sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktaydı. Sigortalıların tescil işlemleri, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Belgesi" ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılmaktaydı.

Sigorta prim teşviki istisnasından yararlanmak için;

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak,

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak,

İlk defa vergi mükellefi olarak 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak,

gerekiyordu.

Ancak, TBMM'de kabul edilen 4.12.2025 tarih ve 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.12.2025 tarih ve 33112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan, genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği uygulaması 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, 1.1.2026 tarihinden itibaren genç girişimcilerde sigorta prim teşviki uygulanmayacaktır.

Burada kritik konu 2025 yılında sigorta prim teşvikinden yararlanmaya başlayan bir kişinin bir yıllık süreyle bu teşvikten yararlanma haklarının devam edip etmeyeceğidir. Örneğin Eylül/2025 tarihinde teşvikten yararlanmaya başlayan bir kişinin, sigorta prim teşvikinin 1.1.2026 tarihi itibariyle kaldırılması nedeniyle Eylül/2026 tarihine kadar 1 yıl boyunca bu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulamasına göre hareket edilmesi gerekmektedir.

193 sayılı GVK'nın mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasında bir değişiklik yapılmamış olduğundan, anılan madde kapsamında vergi teşviki uygulaması devam etmektedir.

10. Gelir İdaresi Genç Girişimcilere Vergi Teşviki Broşürünü ve İnfografiği Yayımladı

Gelir İdaresi internet sayfasında 2.3.2026 tarihinde yapmış olduğu Duyuru ile yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi teşviki uygulamasına ilişkin olarak "Genç Girişimcilere Vergi Teşviki Broşürü" ve konuyu özet olarak anlatan "İnfografik" yayınlamıştır. (https://www.gib.gov.tr/duyuru-arsivi/guncel/16742_genc_girisimcilere_vergi_tesviki_brosuru_yayimlandi)

Genç Girişimcilere Vergi Teşviki İnfografiği şöyledir (https://www.gib.gov.tr/yardim-kaynaklar/infografikler);

10. Sonuç

193 sayılı GVK'nın mükerrer 20. maddesi kapsamında ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan öngörülen şartları taşıyanlar genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanacaklardır. Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında mükellefler, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir.

Yıllık beyannamede üç yıl süresince her yıl için geçerli olan tutar gelir vergisinden istisna edilecektir. 2025 yılı gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 330.000 TL olup 2026 yılı Mart ayında verilecek Gelir Vergisi Beyannamesinde bu tutar indirim konusu yapılacaktır. 2026 yılı için uygulanacak kazanç istisna tutarı ise 400.000 TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81/k bendinde yer alan, genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği uygulaması 1.1.2026 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKLAR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20. Maddesi 4.12.2025 tarih ve 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 292 ve 332 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri https://www.gib.gov.tr/yardim-kaynaklar/rehber-ve-brosurler, Genç Girişimcilere Vergi Teşviki Broşürü, Mart/2026, Yayın No: 599

