7 January 2026

2026 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Ve Artış Oranı

27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Turkey Tax
Senem Özbilen
27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bununla birlikte, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca, 31/12/2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 30/12/2025 tarihli ve 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile, 1/1/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar bakımından 2025 yılında uygulanan maktu damga vergisi tutarlarının %18,95 oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

Bu suretle %18,95 oranında artırılarak belirlenen maktu damga vergisi tutarları, 71 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı tabloda gösterilmiş olup, söz konusu tutarlar 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Ayrıca, anılan madde uyarınca her bir kâğıt için alınabilecek damga vergisine ilişkin üst sınır (damga vergisi tavan tutarı), 2026 yılı için 29.115.961,10 TL olarak tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

