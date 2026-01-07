2026 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Ve Artış Oranı

27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bununla birlikte, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca, 31/12/2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 30/12/2025 tarihli ve 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile, 1/1/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar bakımından 2025 yılında uygulanan maktu damga vergisi tutarlarının %18,95 oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

Bu suretle %18,95 oranında artırılarak belirlenen maktu damga vergisi tutarları, 71 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı tabloda gösterilmiş olup, söz konusu tutarlar 1/1/2026 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Ayrıca, anılan madde uyarınca her bir kâğıt için alınabilecek damga vergisine ilişkin üst sınır (damga vergisi tavan tutarı), 2026 yılı için 29.115.961,10 TL olarak tespit edilmiştir.

