ARTICLE
3 December 2025

Yeniden Değerleme Oranı 2025 Yılı İçin % 25,49 Olarak Tespit Edilmiştir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey
Nazali are most popular:
  • within Compliance topic(s)

27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ linki aşağıdadır.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251127-4.htm

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More