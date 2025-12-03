Yeniden Değerleme Oranı 2025 Yılı İçin % 25,49 Olarak Tespit Edilmiştir

Article Insights

27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) ile yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ linki aşağıdadır.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251127-4.htm

