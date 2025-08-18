Binek Otomobillerinde Özel Tüketim Vergisi Oranlari Yeniden Belirlenmiştir (7555 Sayılı Kanun Ve 10115 Sayılı CBK)

Binek otomobilleri 87.03 GTİP numarası ile sınıflandırılmış olup, ÖTV kanununa ekli (II) sayılı listeye dahil edilerek nispi (oransal) esasta ÖTV'ye tabi tutulmuşlardır.



24.07.2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7555 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan “-Diğerleri” satırı altındaki bazı malların özel tüketim vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları 24.07.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir.



Diğer taraftan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12.maddesinde verilen yetki kapsamında, yine aynı tarihli, yani 24.07.2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10115 sayılı CBK ile aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkında karar yayımlanmıştır. Buna göre söz konusu mallar bakımından 24.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki ÖTV oranları uygulanacaktır:





.T.İ.P.

NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) 87.03 -Diğerleri --Motor silindir hacmi 1400 cm³ ü geçmeyenler ---Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL'yi aşmayanlar 70 --- Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL'yi aşıp, 900.000 TL'yi aşmayanlar 75 --- Özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar 80 --- Diğerleri 90 --Motor silindir hacmi 1400 cm³'ü geçen fakat 1600 cm³'ü geçmeyenler --- Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL'yi aşmayanlar 75 ---Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar 80 ---Özel tüketim vergisi matrahı 1.100.000 TL'yi aşıp, 1.650.000 TL'yi aşmayanlar

90 ---Diğerleri 100 --Motor silindir hacmi 1600 cm³ ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler ---Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³ ü geçmeyenler ----Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL'yi aşmayanlar 70 ---- Diğerleri 80 --- Diğerleri ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar 150 ---- Diğerleri

170 -- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³"ü geçmeyenler ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar

150 ---- Diğerleri 170 --- Diğerleri 220 -- Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan --- Motor silindir haсmі 1600 сcm³ü geçmeyenler ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar

45 ---- Diğerleri 75 --- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar

85 -- Sadece elektrik motorlu olanlar --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar

25 ---- Diğerleri 55 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayanlar 65 ---- Diğerleri 75

İlgili CBK'ya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

