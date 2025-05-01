Hazine Ve Maliye Bakanlığının "Vergi Affı" Haberlerine İlişkin Açıklaması

Sert bir açıklama yapabilirsiniz, ancak böyle bir üslup kullanmadan da bunu sağlayabilirsiniz

Değerli okurlar, bir süreden beri vergide af beklentisi konuşuluyor. Özellikle kesinleşmiş vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılması ihtiyacı dile getiriliyor.

Son olarak 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Kanunla kapsamlı bir af/yapılandırma düzenlemesi yapılmıştı. Aradan iki yıl geçince eski alışkanlıkla af dedikoduları dolaşmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek öteden beri affa karşı olsa da siyasi baskılara ve kamuoyu beklentilerine karşı koyamayarak af düzenlemelerine yeşil ışık yakmak zorunda kalabiliyor. Bunu kaynak ihtiyacı da destekliyor.

Bakan Şimşek, 2014 yılında vatandaşları torba yasa ile getirilen yapılandırma kolaylıklarından yararlanmaya davet ederek, "Bundan sonra bu anlamda bir af olmayacak" demişti. Yine geçmişte Sayın Şimşek, vergi affını "mali yapılandırma" olarak adlandırmış ve "Biz burada vergi borcunun anaparasını alıyoruz, vazgeçmiyoruz. İddia edildiği gibi yapılan düzenleme af değil bir kolaylıktır" diye bir açıklama da yapmıştı.

Tüm bu açıklamalara rağmen af düzenlemeleri çıkmaya devam etti. En son iki yıl önceki düzenlemeden sonra bu konuda çok kararlı durulduğunu gözlemlemekteydik. Ancak basına yansıyan tartışmalar ve bu tartışmalara ilişkin Bakanlığın çok sert açıklamaları af konusunda geri adım atılabileceğini düşündürmeye başladı.

Zaten uzun zamandır kesinleşmiş borçlarla ilgili haklı bir talep vardı. Gerçekten de vadesinde tahsil edilemeyen çok yüksek miktarda vergi ve sigorta borçları söz konusu. Diğer yandan krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek kredi faizleri yeni tahakkuk eden borçların da ödenmemesine neden oluyor. Bu nedenle yapılandırma beklentilerinin eninde sonunda karşılık bulacağını düşünüyorum.

Geçmişte çıkarılan af kanunlarını incelediğimizde neredeyse tamamının kapsamının aynı olduğunu görüyoruz. Yani af veya yapılandırma kanunu olarak adlandırılan önceki düzenlemelerde, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını, matrah ve vergi artırımı yoluyla geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılmasını, işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesini sağlayan düzenlemelere yer verilmişti.

Bu düzenlemelerin en çok tepki çeken hükümleri, ortak alacaklarının düşük bir faiz oranıyla silinmesine olanak tanınması ile stok affı olarak adlandırılan ve ciddi vergi kaybına neden olan düzenlemelerdi. Çünkü bu düzenlemeler kanun eliyle vergi kaçırma fırsatı tanıyor. Bunların neden kapsama alındığına ilişkin sorulara, siyasetten bu doğrultuda talimat geldiği, kapsam eskisi ile aynı olsun, şeklinde yönlendirmelerde bulunulduğu yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlıyorum.

Eğer bu defa da "af kanunu çıkarılmayacağı" açıklamalarına rağmen bu yönde çalışmalar yapılmak zorunda kalınırsa, kapsamın geçmişte tepki çeken hükümleri içermemesi yönünde değerlendirmeler yapılmasını şiddetle öneririm.

Kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması ile ihtilafların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin çıkmasını kişisel olarak destekliyorum.

Son yıllarda vergide yaşanan tartışmalı konuların (başta finansman gideri kısıtlaması, nakit sermaye artışında faiz indirimi, enflasyon düzeltmesi vs.) varlığına rağmen İdareden resmî açıklama yapılmaması veya çok geç yapılması ya da ikincil düzenlemelerdeki hatalı yaklaşımlar devam eden gereksiz ihtilaflara yol açtığı gibi gelecekte de çok sayıda ihtilaf çıkmasına neden olacak niteliktedir. Çağdaş bir vergi sistemi mükelleflerle bu kadar ihtilaf yaşanmasına müsaade etmez!

Bu nedenle, mevcut ihtilafların sonlandırılması ile yetinilmeyip gelecekte ihtilaf yaşanmasını önlemek ve mükellefleri riskten korumak için matrah ve vergi artırımı düzenlemelerini de gündeme almak ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Son olarak Bakanlığın af konusundaki açıklamalarında kullandığı dilin dikkatimi çektiğini ifade etmek isterim.

17 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklama aynen şöyle:

"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkilihaberlerin içeriği tamamen yalandır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusuhaber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.

Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

Bu açıklamanın teknik bir açıklama olmadığı kanaatindeyim. Sert bir açıklama yapabilirsiniz, ancak böyle bir üslup kullanmadan da bunu sağlayabilirsiniz. Bence bu konuda herhangi bir çalışmanın bulunmadığını ve resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini ifade etmek yeterli olurdu.

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