Televizyon Programlarında Koruyucu Sembollere İlişkin Yeni Kurallar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") yapılan ve 13.06.2024 tarihli 32575 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) yapılan ve 13.06.2024 tarihli 32575 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, televizyon programlarında koruyucu sembollerin kullanılması ile ilgili yeni kurallar getirildi ve özellikle haber programları ve canlı yayın programlarını ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda öncelikle Koruyucu Sembol Sisteminin spor müsabakaları, dini törenler ve ticari iletişim yayınları dışındaki tüm program türlerine uygulanacağı düzenlenerek Koruyucu Sembol Sisteminin uygulama kapsamı netleştirilmiş oldu.

Daha önce Koruyucu Sembol Sistemi kapsamı dışında olan haber programları da Koruyucu Sembol Sistemi kapsamına alınmış oldu. Haber bültenleri ve haber programlarında, kodlama sonucunda sistemin uygun gördüğü sembollerin tamamının program başlangıcında jenerikten sonra ve program süresi boyunca her kesintiyi takiben yayınlanacağı düzenlendi. Haber programlarında önceden kaydedilmiş görüntülerin yayını esnasında içerik grubuna ilişkin semboller ile yaş grubuna ilişkin sembollerden Genel İzleyici ve 7+ dışındaki sembollerin görüntülerin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sabit olarak yer alacağı kuralı benimsendi.

Canlı yayınlarda, önceden kaydedilmiş görüntülere yer verilmesi hâlinde bu görüntülerin de akıllı işaretler sınıflandırma sistemi uyarınca kodlama işlemine tabi tutulacağı ve işaretlemelerin de buna göre yapılacağı belirlendi. Önceden kaydedilmiş görüntülere yer verilmeyen canlı yayınlarda ise kodlama işleminin yapılmayacağı düzenlendi.

Diziler, haber bültenleri, haber programları ve bölümler hâlinde yayınlanan diğer programların, bölümler ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntüler arasında içerik farklılığı olduğu veya kodlayıcının gerekli gördüğü hâllerde, her bölüm ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntülerin ayrı ayrı kodlanacağı, bunun dışındaki hâllerde ise programların bir kerede blok olarak kodlanarak sisteme kaydedebileceği düzenlendi.

Ayrı ayrı kodlanan programların, bölümleri ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntüler arasında en yüksek yaş kategorisi almış sembolün yayınlanabileceği saat dikkate alınarak yayınlanacağı düzenlendi. Böylece 7+ ile kodlanan bir program günün her saatinde yayınlanabilecekken 13+ ile kodlanan bir program 21.30'dan sonra yayınlanabilecek, 18+ olarak kodlanan bir program ise 24:00-05:00 aralığı dışında yayınlanamayacaktır.

Haber programlarının ve canlı yayın programlarının genel televizyon programları arasında, yayın süresi ve kitlelere ulaşma kabiliyeti bakımından oldukça önemli bir yeri olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu programların gerekirse ayrı ayrı kodlanması ve ilgili bölümlerin uygun sembollerle ayrı ayrı işaretlenmesi gibi ayrıntılı düzenlenmelere gidilmesinin, Koruyucu Sembol Sistemi uygulamasının güçlenmesi ve yeknesaklaşması bakımından önemli bir gelişme olduğu değerlendirilmektedir. Bu değişiklikler neticesinde RTÜK'ün halihazırda sıkı şekilde yürüttüğü koruyucu sembol denetimini haber programları ve canlı yayın programları bakımından sürdüreceği değerlendirilmektedir.

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