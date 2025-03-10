Menkul Satışlarında Dövizle Ödeme Mümkün Hale Geldi

Yeni Gelişme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No'lu Tebliğ'de ("Tebliğ") yapılan ve 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz üzerinden ödenmesi yasaklanmıştı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık"), Tebliğ'de yaptığı ve 6 Mart 2025 ("Yürürlük Tarihi") tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle bu yasağı kaldırdı.

Bakanlık'ın Tebliğ'de yaptığı değişiklikle, Yürürlük Tarihi'nden itibaren Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

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