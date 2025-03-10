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10 March 2025

Menkul Satışlarında Dövizle Ödeme Mümkün Hale Geldi

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No'lu Tebliğ'de ("Tebliğ")...
Turkey Corporate/Commercial Law
Muhsin Keskin and Oyku Ruya Turkogullari
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Yeni Gelişme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No'lu Tebliğ'de ("Tebliğ") yapılan ve 19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz üzerinden ödenmesi yasaklanmıştı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık"), Tebliğ'de yaptığı ve 6 Mart 2025 ("Yürürlük Tarihi") tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle bu yasağı kaldırdı.

Bakanlık'ın Tebliğ'de yaptığı değişiklikle, Yürürlük Tarihi'nden itibaren Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Muhsin Keskin
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Oyku Ruya Turkogullari
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